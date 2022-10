Cum ar putea răspunde SUA dacă Putin ar decide să folosească arme nucleare în Ucraina, potrivit unui expert

Cel mai probabil SUA ar lansa un atac convențional asupra armatei invadatoare ruse în eventualitatea în care președintele rus Vladimir Putin ar da curs amenințării de a recurge la arme nucleare în Ucraina, crede Joseph Cirincione, analist în probleme de securitate națională și un expert de vârf în materie de război nuclear.

SUA ar răspunde unui potențial atac nuclear al Rusiei în Ucraina cu un embargo economic devastator și, împreună cu partenerii săi din NATO, „ar putea spulbera forțele rusești într-un interval de zile”, a declarat Cirincione în cadrul unui podcast difuzat de Yahoo News.

„Asta ar putea însemna sfârșitul armatei ruse”, a precizat el făcând referire la o ripostă masivă cu arme convenționale asupra pozițiilor rusești în Ucraina.

Totodată, Cirincione, autorul cărții „Nuclear Nightmares: Securing the World Before It Is Too Late”, a observat că și în scenariul în care SUA nu ar face decât să riposteze la decizia Rusiei de a folosi arme nucleare tactice pe frontul din Ucraina situația ar putea scăpa de sub control într-o manieră ce nu poate fi prevăzută.

„Nu există moduri ideale de răspuns odată ce iei calea nucleară. Ar fi extrem de dificil să te oprești din același motiv pentru care un jucător de poker care e pe punctul de a pierde o mână are încă ezitări să renunțe la ea. Continuă să spere că mai are la dispoziție încă o mutare, încă o miză pe care o poate juca pentru a încerca să-l facă pe celălalt să lase mâna. Așadar, nu există răspunsuri ideale”, explică expertul.

Escaladarea războiului

Dacă Putin s-ar decide să dea curs amenințării, cel mai probabil el nu ar declanșa atacuri nucleare la scară largă, ci s-ar limita la arme nucleare tactice, însă din punctul de vedere al SUA tot ar fi o escaladare importantă a războiului. În aceste condiții, probabil că SUA ar răspunde militar inclusiv prin tactici ale războiului psihologic ce i-ar viza pe generalii ruși.

Deși SUA au avertizat public Rusia cu „consecințe catastrofale” în cazul utilizării armelor nucleare, fără a specifica care vor fi acestea, Putin nu a părut să fie descurajat, continuând să amenințe la rândul său că Rusia nu ar ezita să apeleze la „toate mijloacele disponibile” pentru a-și apăra teritoriul. Mai mult, Putin nu s-a sfiit să menționeze faptul că SUA „au creat un precedent” când au lansat bombe nucleare asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki.

„Îmi spune că este disperat și convins de puterea sa, și că presiunea exercitată asupra lui nu are încă suficientă forță. Prin urmare, aveți dreptate, asta nu l-a oprit. Ar face asta? Cred că răspunsul este că nu putem ști”, a spus Cirincione.

Doctrina militară a Rusiei

Expertul a explicat faptul că doctrina militară rusă prevede mai nou termeni mai expliciți privind utilizarea armelor nucleare: Rusia ar putea riposta la un atac militar convențional pe scară largă asupra Rusiei în conformitate cu strategia sa „escaladare pentru a dezescalada”, ceea ce ar presupune folosirea armei nucleare „într-o varietate de moduri”.

Într-un asemenea scenariu, așa cum e interpretat de Rusia, „nu am porni un război nuclear. Am încheia un război convențional”.

„Așa gândesc ei. Și de aceea trebuie să ne îngrijorăm din ce în ce mai mult în legătură cu acest lucru, pe măsură ce Putin continuă să piardă războiul din Ucraina. Exact în acest tip de circumstanțe intră în joc utilizarea armelor nucleare deopotrivă în cadrul doctrinei militare și în gândirea lui Putin.

Îl consider pe Putin un fascist. Am convingerea că a construit un regim fascist în Rusia. Nu am mai văzut niciodată un regim fascist care să posede arme nucleare. Am mai avut autoritariști. Am mai avut niște dictatori brutali, dar nimic la această scară până acum. Așa că acesta este un teritoriu foarte periculos", a concluzionat expertul.