De la razele X și penicilină, la PlayStation și praful de pușcă: 18 accidente umane care au schimbat istoria și societatea
De la razele X și penicilină, până la invenția prafului de pușcă sau dezvoltarea PlayStation, istoria e plină de „accidente” care au avut efecte uriașe. Reddit-ul a strâns câteva dintre cele mai surprinzătoare exemple, demonstrând că uneori, chiar și o mică întâmplare poate rescrie destinul omenirii.
O discuție recentă pe forumul AskReddit a întrebat utilizatorii: „Care este cel mai mic accident uman care a avut cel mai mare impact în istorie?” Răspunsurile arată cum mici neatenții au modelat lumea așa cum o știm astăzi, scrie yahoo. Iată câteva dintre cele mai remarcabile exemple:
- Raze X: Wilhelm Röntgen a descoperit razele X accidental în timp ce experimenta cu razele catodice. Inițial a fost sceptic, dar și soția sa a confirmat fenomenul.
- Marele incendiu din Londra (1666): O mică greșeală într-o brutărie- posibil un cuptor nesupravegheat sau o lumânare – a declanșat un incendiu care a distrus mare parte din Londra medievală, dar a dus la o urbanizare mai bun planificată.
- Penicilina: Contaminarea accidentală cu mucegai de către Alexander Fleming a revoluționat medicina.
- Sony PlayStation: Retragerea Nintendo dintr-un parteneriat pentru un CD drive a dus la dezvoltarea independentă a PlayStation de către Sony.
- Gazul natural cu miros: Explozia mortală din 1937 de la New London, Texas, a determinat adăugarea unui miros gazelor care erau inițial inodore.
- Cuptorul cu microunde: Percy Spencer a observat topirea unui baton de ciocolată lângă un magnetron, ceea ce a dus la inventarea cuptorului cu microunde.
- Descoperirea LSD: Albert Hofmann a absorbit accidental LSD prin piele, documentând efectele sale halucinogene.
- Praf de pușcă: Alchimiștii chinezi antici, care experimentau cu poțiuni pentru nemurire, au creat accidental praful de pușcă.
- Începutul Primului Război Mondial: O oprire întâmplătoare la un magazin i-a permis unui asasin să-și observe ținta, influențând evenimentele istorice.
- Inundația de melasă din Boston: Dezastrul a dus la îmbunătățirea codurilor de construcție și a practicilor inginerești moderne.
- Siguranța radiațiilor: Expunerea accidentală a unui om de știință la un nucleu radioactiv a evidențiat pericolele radiațiilor.
- Variola în Lumea Nouă: Răspândirea accidentală a bolii a schimbat cursul istoriei.
- Cauciucul vulcanizat: Charles Goodyear a descoperit accidental cauciucul durabil și elastic după ce a scăpat un amestec de cauciuc și sulf pe un cuptor încins.
- Prevenirea holerei: Dr. John Snow a identificat o pompă de apă contaminată drept sursă a unei epidemii de holeră, deschizând calea pentru sistemele moderne de canalizare.
- Sistemul metric în SUA: Pirații au perturbat transportul unor standarde metrice, influențând folosirea continuă a unităților imperiale în America.
- Dezastrul Titanic: Ignorarea avertismentelor privind aisbergurile a dus la standarde mai stricte în comunicațiile maritime.
- Benzina cu plumb: Inovațiile accidentale ale lui Thomas Midgley Jr. au avut efecte pe termen lung asupra mediului și sănătății.
- Peștele care a ieșit din apă: Accidentele evolutive au permis în cele din urmă oamenii să existe pe uscat.