De la razele X și penicilină, la PlayStation și praful de pușcă: 18 accidente umane care au schimbat istoria și societatea

De la razele X și penicilină, până la invenția prafului de pușcă sau dezvoltarea PlayStation, istoria e plină de „accidente” care au avut efecte uriașe. Reddit-ul a strâns câteva dintre cele mai surprinzătoare exemple, demonstrând că uneori, chiar și o mică întâmplare poate rescrie destinul omenirii.

O discuție recentă pe forumul AskReddit a întrebat utilizatorii: „Care este cel mai mic accident uman care a avut cel mai mare impact în istorie?” Răspunsurile arată cum mici neatenții au modelat lumea așa cum o știm astăzi, scrie yahoo. Iată câteva dintre cele mai remarcabile exemple: