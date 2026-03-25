Cum a ajuns fiica unui ofițer de informații rus recrutoare pentru Jeffrey Epstein: „Primea 8.333 de dolari pe lună”

Lana Pozhidaeva - absolventă a Institutului pentru Relații Internaționale al MAE al Federației Ruse, model internațional și fiică a unor ofițeri de informații ruși, a ajuns să recruteze, zeci de ani, femei pentru Jeffrey Epstein. Ea a facilitat întâlniri ale magnatului american cu oficiali ruși.

Un ziar de investigații independent din Rusia - Important Stories - relatează povestea Lanei Pozhidaeva, care a ajuns în apropierea celor mai puternici oameni de pe planetă în urma colaborării cu Jeffrey Epstein. Important Stories (în rusă: Vazhnye Istorii) este o instituție media rusă independentă, non-profit, specializată în jurnalism de investigație și reportaje bazate pe date, axată în principal pe corupție și încălcări ale drepturilor omului în Rusia.

Biografia Lanei Pozhidaeva contrastează puternic cu poveștile tipice ale tinerelor din familii sărace din țările post-sovietice care au devenit victime ale influentului finanțist american Jeffrey Epstein. Potrivit versiunii oficiale, Epstein a murit prin sinucidere într-o celulă de închisoare din New York, după ce autoritățile americane l-au acuzat de exploatarea sexuală a minorilor și trafic de persoane.

Pozhidaeva s-a născut și a crescut la Moscova într-o familie înstărită. De mică, Svetlana — numele ei complet — a practicat tenisul, dar în cele din urmă a ales o carieră în finanțe: a absolvit MGIMO (Institutului pentru Relații Internaționale al MAE al Federației Ruse) cu onoruri, a învățat engleză, franceză, italiană și spaniolă, a făcut stagii la Ministerul de Externe al Rusiei și la Lukoil, a studiat în Franța și imediat după absolvire a început să lucreze ca analist la Credit Europe Bank, ulterior trecând la firme de investiții rusești.

Totuși, în 2008, Pozhidaeva și-a schimbat brusc direcția și a încercat modelingul: la 24 de ani, a trimis fotografii la un concurs al revistei Maxim și, în mod neașteptat, a ajuns în finală, a spus ea jurnaliștilor în 2018.

„Părinții mei au spus: ești nebună. Când cineva îmi spune că sunt nebună, iau asta ca pe un compliment, pentru că cel mai rău lucru pentru mine este să mi se spună că sunt plictisitoare sau obișnuită”, a explicat Pozhidaeva.

Absolventa MGIMO a semnat primul contract de modeling cu agenția Elite Models din Milano și apoi s-a mutat în Europa. În același timp, în Statele Unite era reprezentată de MC2 Model Management, o agenție fondată cu banii lui Epstein de Jean-Luc Brunel, un apropiat al finanțistului. Brunel era considerat pe scară largă un furnizor-cheie de fete minore pentru rețeaua lui Epstein și a fost el însuși acuzat de viol asupra minorilor. După moartea lui Epstein în 2019, Brunel a fost arestat în Franța și în 2022 a fost găsit mort în celula sa de închisoare.

În momentul în care absolventa MGIMO s-a alăturat agenției lui Brunel, legăturile acestuia cu Epstein erau deja bine cunoscute.

Prima legătură a Pozhidaevei cu Epstein a avut loc în 2008: documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ un e-mail în care asistenta lui Epstein îi trimitea numerele de telefon ale Lanei și îi cerea să o sune pe modelul rus. Din acel moment, Pozhidaeva a devenit apropiată nu doar de Epstein, ci și de alte figuri influente din Statele Unite. Cel târziu din 2010, ea a început să-l ajute pe finanțistul acuzat de pedofilie să recruteze tinere în țările fostei Uniuni Sovietice.

După ce Departamentul de Justiție al SUA a publicat milioane de documente din cazul Epstein, Pozhidaeva a atras atenția principalelor publicații internaționale. Cu o săptămână în urmă, ea a vorbit public cu jurnaliști de la The Wall Street Journal, spunând că a fost manipulată și abuzată de Epstein și că a recrutat tinere pentru rețeaua lui împotriva voinței sale. Ea a negat orice legături cu autoritățile ruse.

Totuși, în acel interviu, Pozhidaeva a omis multe detalii despre cooperarea sa cu Epstein, precum și aspecte ale biografiei sale, care începe în faimoasa Casă de pe malul râului din Moscova — o clădire în care au locuit cândva numeroși bolșevici de rang înalt și oficiali ai securității ruse, înainte de a fi trimiși în lagăre sau executați.

Important Stories a descoperit detalii nepublicate anterior despre viața Pozhidaevei și explică modul în care o femeie provenită dintr-o familie de ofițeri de informații ruși și-a construit o carieră în cadrul rețelei sexuale a unui puternic finanțist american.

Casa de pe malul râului

Pozhidaeva s-a născut și a crescut la Moscova într-un bloc din epoca stalinistă, lângă Begovaya, dar o parte a familiei sale a locuit generații întregi în Casa de pe malul râului. Apartamentul de acolo a fost alocat bunicului matern, colonelul Marcel Platonov, un cunoscut chirurg militar și ginecolog sovietic. Platonov a lucrat în clinicile Kremlinului și ale Statului Major și a devenit unul dintre cei mai importanți ginecologi ai Ministerului Apărării al URSS.

Părinții Svetlanei — Iuri și Irina — au absolvit Institutul Militar de Limbi Străine din Moscova, cunoscut colocvial drept „școala de spioni”.

Absolvenții institutului ajungeau adesea să servească în Prima Direcție Principală a KGB (informații externe) sau în corpul atașaților militari, potrivit unei surse care a lucrat alături de interpreți ai institutului în zone de conflict. Institutul era, de asemenea, una dintre puținele școli militare care acceptau femei.

Printre absolvenții săi cunoscuți se numără traficantul de arme Viktor Bout și Iuri Drozdov, șeful rețelei de informații ilegale a KGB între 1979 și 1991 și adjunct al șefului Primei Direcții Principale, care în 1962 a organizat schimbul spionului sovietic Rudolf Abel cu pilotul american Francis Gary Powers.

Tatăl Pozhidaevei, Iuri Pozhidaev, a fost pregătit ca interpret militar de limba persană și, în 1978, în ajunul invaziei sovietice, a fost trimis în Afganistan ca parte a corpului de consilieri militari. În timpul războiului, a rămas la Kabul, lucrând în cadrul biroului consilierului militar principal (o structură legată de Statul Major). Se cunosc puține lucruri despre cariera sa ulterioară, în afară de gradul său — locotenent-colonel. Se pare că ambii părinți ai Lanei au părăsit serviciul la sfârșitul anilor 1990.

Tatăl ei și FSB

Pe măsură ce relația Pozhidaevei cu Epstein a devenit mai apropiată și rolul ei în rețeaua acestuia mai important, ea a început să-și prezinte rudele șefului ei și asociaților influenți ai acestuia.

În primăvara anului 2015, fratele Pozhidaevei, Serghei, a călătorit în Statele Unite. Ea a încercat să-l plaseze în companii legate de Epstein și de Sultan Ahmed bin Sulayem, fostul șef al gigantului global de logistică DP World, care a fost demis la începutul acestui an după apariția unor informații despre legăturile sale cu Epstein.

În decembrie 2015, părinții Pozhidaevei au călătorit și ei în SUA, fapt confirmat atât de corespondență, cât și de registrele rusești de trecere a frontierei. Înaintea vizitei lor, Epstein a transferat peste 237.000 de dolari din fondul său offshore Butterfly Trust în contul Lanei „pentru familie”. Părinții au stat cu ea la New York, iar ulterior s-au mutat în reședința lui Epstein din Florida.

După vizitarea vilei, mama Lanei i-a scris lui Epstein:

„Fiul meu m-a întrebat: «Cum e casa?» I-am spus că e ca în «Marele Gatsby». «Nu», a spus el, «nu e Marele Gatsby, e Marele Jeffrey!» Așadar, pentru familia noastră sunteți un om măreț!”

Câteva zile mai târziu, Lana i-a spus lui Epstein că și-a prezentat părinții iubitului ei de atunci, Pen King:

„Tata a împărtășit câteva povești din partea lui de la FSB, lui Pen i-au plăcut.”

După ce familia s-a apropiat de Epstein, cariera lui Iuri Pozhidaev în Rusia a avansat rapid. În decembrie 2017, locotenent-colonelul în rezervă a început să lucreze la Technopromexport (parte a holdingului Rostec, principalul producător de armament al Rusiei) și a călătorit frecvent la Teheran, unde compania construia infrastructură energetică.

În 2018, continuând să primească salariu de la Technopromexport, a devenit adjunct al șefului securității în divizia iraniană a Russian Railways International, care construia coridorul de transport „Nord–Sud” ce leagă Rusia, Iranul și India — un proiect guvernamental major, cu investiții de miliarde de ruble.

Mai mult, în 2020, în timp ce era încă angajat oficial la Căile Ferate Ruse, Pozhidaev a devenit director adjunct pentru securitate la Caspian Services, principalul contractor al Ministerului Transporturilor din Rusia pentru același proiect. A rămas în această funcție cel puțin până la începutul anului 2026.

Tipurile de funcții ocupate de Iuri Pozhidaev în corporațiile de stat sunt de obicei rezervate ofițerilor din serviciile de securitate — adesea așa-numitul „personal detașat” (APS) din FSB. Ordinele de detașare sunt semnate de directorul FSB; acești ofițeri ocupă formal funcții civile, dar rămân în serviciu activ și raportează agenției.

Jurnaliștii de investigație au descoperit că, în 2022, Iuri Pozhidaev a trimis trei scrisori către o adresă de pe Bolșaia Lubianka — sediul departamentului de pensii al FSB din regiunea Moscovei.

O familie de recrutori

Corespondența dintre Epstein și Pozhidaeva diferă de comunicarea lui cu alte modele din fostul spațiu sovietic: în e-mailuri, Epstein nu flirtează cu Lana, iar ea, spre deosebire de multe altele, nu pare să aibă iluzii romantice despre relația lor.

La începutul relației lor, în 2009, Epstein a ajutat-o cu probleme de viză și a invitat-o la evenimente la Națiunile Unite și la Forumul Economic Mondial de la Davos, alături de Maria Drokova, fost comisar al mișcării de tineret pro-Kremlin „Nași”, care ulterior a lucrat ca agent de PR pentru Epstein. Dar, în decurs de un an, Pozhidaeva a început să-i procure tinere din țările post-sovietice, călătorind la Kiev și Moscova și prezentându-i prietenele sale.

În mai multe e-mailuri, Epstein și-a exprimat nemulțumirea că femeile găsite de ea păreau mai în vârstă decât prefera el. Într-un caz, Pozhidaeva s-a oferit să organizeze o întâlnire cu o fată de 17 ani.

Înainte de a trimite femeile pe insula lui Epstein, Lana le aranja unor dintre ele lecții de masaj al picioarelor, astfel încât „să știe cum să o facă”.

Începând din 2016, Pozhidaeva a început să recruteze sub pseudonimul „Julia Santos”.

Anchetatorii au identificat 18 femei recrutate de ea sub acest nume pentru petreceri sau întâlniri sexuale cu Epstein. Majoritatea proveneau din Rusia și Ucraina. Într-un caz, o femeie din Odesa fusese victimă a pornografiei infantile în adolescență. În alt caz, Epstein a cerut ca o victimă să nu aibă voie să păstreze mâncare în frigider, deoarece „trebuia să slăbească șase kilograme”.

În mai 2017, Pozhidaeva i-a trimis lui Epstein o fotografie de la o petrecere din Barbados: o femeie ucraineană apărea lângă „A” — probabil prințul Andrew al Marii Britanii, căruia în 2025 i-au fost retrase toate titlurile din cauza legăturilor cu Epstein.

„Am auzit că este foarte drogată”, a scris Pozhidaeva despre ea.

După ce părinții ei l-au cunoscut pe Epstein, și ei au început să propună femei pentru rețeaua acestuia. Mama a încercat să „ofere” o femeie din Ucraina aflată „într-o situație foarte dificilă”. Tatăl a trimis fotografii ale unor tinere fără comentarii.

Feminism finanțat de o agresoare sexuală

„Sunt rușinată și mă gândesc la celelalte femei tot timpul. Asta e cea mai grea parte a tuturor acestor lucruri - eram prea consumată de propriul meu abuz ca să pot vedea dincolo de el. Trebuia să par fericită, să continui să zâmbesc, în timp ce în privat mă luptam cu tulburările de alimentație, depresia și insomnia”, a spus Lana în interviul acordat The Wall Street Journal.

Munca ei era bine plătită: Epstein a scris că la început câștiga aproximativ 30.000 de dolari pe an după impozitare - aproximativ salariul mediu din New York la acea vreme. Din cel puțin 2017, materialele Departamentului de Justiție arată plăți către Pozhidaeva de 8.333 de dolari pe lună prin intermediul fundației Enhanced Education a lui Epstein, înființate ca transferuri automate.

De-a lungul anilor, Lana a acumulat suficienți bani pentru a cumpăra două apartamente mici în centrul Moscovei.

Acum susține că a fost o victimă, la fel ca fetele minore, argumentând că Epstein i-a controlat statutul de imigrare, locuința și finanțele. Spune că nu a putut pleca deoarece plățile mari erau structurate ca împrumuturi. Important Stories nu a găsit nicio confirmare a acestui lucru în dosarele disponibile.

Epstein i-a susținut, de asemenea, afacerile. El a donat peste 50.000 de dolari fundației Education Advance, pe care a co-fondat-o în 2017 împreună cu iubitul ei, investitorul de capital de risc din New York, Pendleton King Jr. Jurnaliștii de investigație au descoperit ulterior că fondurile au fost direcționate către o organizație budistă de la MIT. Scopul final al proiectului rămâne neclar.



O altă inițiativă lansată de ea cu sprijinul lui Epstein a fost WE Talks - o platformă inspirată de TED Talks, menită să aducă împreună femei ambițioase. Numele însemna „Women Empowerment” (Împuternicirea Femeilor).

Proiectul a fost înregistrat la adresa lui Epstein, finanțat de acesta, iar Lana a discutat direct cu el despre operațiunile sale.

Co-directorul său a fost Viktoria Drokova, sora Mariei Drokova. Maria însăși a participat.

Într-o corespondență, Lana a descris cum se gândeau la modalități de a remodela imaginea publică a lui Epstein:

„Facem brainstorming cu Masha despre cum putem schimba discuția și să ne întrebăm de ce nu ar trebui luați bani pentru o cauză bună doar pentru că ceva s-a întâmplat acum mai bine de 10 ani și că ai finanțat proiecte grozave și probabil ai salvat multe vieți. Sper că acest lucru poate fi benefic.”

În 2019, Pozhidaeva și surorile Drokova au început să organizeze evenimente WE Talks la Moscova, dar moartea lui Epstein le-a dat peste cap planurile.

Pozhidaeva a susținut, de asemenea, că se temea de represalii dacă ar încerca să-l părăsească Epstein - nu pentru ea însăși, ci pentru familia ei din Rusia. Ea a sugerat că Epstein ar putea să facă presiuni asupra părinților prin intermediul unor conexiuni din conducerea rusă, inclusiv Serghei Belyakov, ofițer FSB și fost ministru adjunct al dezvoltării economice.

Pozhidaeva și ofițerul FSB Belyakov au comunicat și în afara Forumului din Sankt Petersburg.

Belyakov a fost într-adevăr un contact de lungă durată al lui Epstein în Rusia. Potrivit Centrului de Dosare, Epstein l-a consiliat pe probleme economice și a ajutat la aducerea unor oaspeți de profil înalt la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg, în timp ce Belyakov l-a prezentat pe Epstein unor înalți oficiali din Ministerul Finanțelor și Banca Centrală a Rusiei.

Potrivit Novaya Gazeta Europe, Belyakov l-a ajutat pe Epstein să obțină o viză pentru Rusia în 2011 prin intermediul unei organizații de veterani FSB. Epstein a scris că intenționează să viziteze Moscova, dar nu există dovezi că a făcut-o.

Pozhidaeva însăși a ajutat la facilitarea contactelor dintre Epstein și oficialii ruși, inclusiv pregătirile pentru întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai Băncii Centrale. În 2014, Belyakov a scris o scrisoare de recomandare care susține prelungirea vizei sale pentru SUA.

„Albă ca Zăpada” și elita puternică a Americii

În zece ani de lucru pentru Epstein, Pozhidaeva a obținut acces la unele dintre cele mai puternice persoane din SUA și din întreaga lume.

În 2010, paparazzi au fotografiat-o părăsind conacul lui Epstein din Manhattan într-o zi în care Prințul Andrew era prezent. Ulterior, s-a identificat în fotografii cu Bill Gates și diplomatul norvegian Terje Rød-Larsen, care a demisionat și el din funcții după ce legăturile sale cu Epstein au devenit publice. Interacțiunile lor par să fi fost profesionale, inclusiv ajutor în organizarea vizitelor și întâlnirilor.

Cu toate acestea, numele ei apare și în corespondența legată de întâlniri sexuale care au implicat persoane proeminente.

Într-un schimb de e-mailuri, Epstein a solicitat un costum de Albă ca Zăpada pentru o petrecere.

„Brett Rattner va filma un film important, Albă ca Zăpada, mi-ar plăcea să-ți fac poze într-un costum de Albă ca Zăpada. Îl poți cumpăra de la magazinul de costume”, a scris el.

Ulterior, directorul executiv al Barclays, Jes Staley, a scris: „A fost distractiv. Salut-o pe Albă ca Zăpada.”

La începutul anilor 2010, Pozhidaeva a avut o relație cu Joshua Fink, fiul fondatorului BlackRock, Larry Fink - una dintre cele mai puternice figuri din finanțele globale.

În 2012, Epstein i-a prezentat-o lui Elon Musk și a încercat să aranjeze întâlniri la Paris, promițându-i lui Musk „multă distracție” cu ea.

De asemenea, a încercat să o pună în legătură cu omul de afaceri saudit Mohammed Abdul Latif Jameel, deși fără succes. Cu toate acestea, Pozhidaeva a susținut ulterior că a avut o relație sexuală cu fiul său, Hassan Jameel.

După Epstein

La șase luni după moartea lui Epstein, Pozhidaeva și-a schimbat identitatea. Acum, în vârstă de 42 de ani, este cunoscută sub numele de Sofia Platt și și-a schimbat numele în pașaportul rusesc.

Continuă să lucreze din Statele Unite. În San Francisco, a co-fondat Bridge Funding Global, o platformă de strângere de fonduri axată pe femeile antreprenor și contribuie la publicații de afaceri precum Forbes.

Melinda French Gates a vorbit la deschiderea unuia dintre evenimentele sale.

Pozhidaeva spune că, de asemenea, îndrumă copiii din centrele de plasament și investește în domeniul privat. Își descrie activitatea anterioară ca fiind consultanță pentru întreprinderi sociale.

S-a retras în mare parte din viața publică și acum se identifică drept „victimă a traficului de persoane”.

Pe site-ul său web, declară:

„Mi-am spus deja povestea. Pentru a-mi păstra bunăstarea mintală și integritatea acestui proces, nu voi mai accepta solicitări din partea mass-media și nu voi acorda interviuri.”

Ea spune că în prezent se află în recuperare printr-un program de sănătate mintală în Insulele Virgine Americane - unde se află insula lui Epstein.

Important Stories a încercat să o contacteze Pozhidaeva-Platt și pe familia acesteia. Avocatul acesteia, Kyle Stroup, a răspuns:

„Doamna Pozhidaeva refuză să ofere orice alte comentarii sau informații în acest moment și nu dorește să participe la alte interviuri. Prin urmare, vă rugăm respectuos să încetați să o contactați pe ea sau familia acesteia.”