Confuzie în guvernul federal al SUA: mii de angajați au fost anunțați din greșeală că sunt concediați

Blocajul guvernamental din Statele Unite a generat situații absurde în administrația federală. Mii de angajați au primit vineri notificări de concediere, ca urmare a unei „erori de codare”, afectând inclusiv personalul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), notează CBS News.

Documente depuse în instanță arată că peste 4.000 de angajați din șapte agenții federale ar fi putut fi vizați, însă o parte dintre notificările trimise angajaților CDC au fost ulterior retrase.

Andrew Nixon, purtător de cuvânt al Departamentului Sănătății și Serviciilor Umane (HHS), a explicat că angajații care au primit mesajele incorecte „nu au fost niciodată separați de agenție și au fost informați că nu sunt vizați de reducerea de personal”. Blocajul guvernamental, aflat la a 12-a zi, continuă să afecteze activitatea instituțiilor federale, iar vineri a fost prima zi în care angajații nu și-au primit integral salariile de la începutul crizei, pe 1 octombrie.

Senatul american a respins pentru a șaptea oară propunerile bugetare ale ambelor partide, urmând să se reunească abia marți după-amiază. În acest context, există riscul ca membrii armatei americane să nu primească următorul salariu, programat pentru 15 octombrie. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că „nu suntem într-o dispoziție bună”, subliniind tensiunile și incertitudinea generate de blocajul guvernamental.