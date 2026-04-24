Conducta de gaze din Balcani care ar putea cauza noi dispute între UE și SUA

Uniunea Europeană riscă să intre într-o nouă confruntare cu președintele american Donald Trump, după ce aceasta a încercat să blocheze semnarea unui contract pentru construcția unei conducte balcanice cu o companie condusă de avocatul personal al liderului american, scrie The Guardian, citând documente.

„Intervenția în proiectul conductei de gaze Southern Interconnect pare a fi prima dată când Bruxelles-ul a contestat o întreprindere comercială formată din persoane apropiate președintelui SUA”, se arată în articol.

Conducta urmează să treacă prin Bosnia și Herțegovina. Surse bosniace spun că, sub presiunea de luni de zile din partea oficialilor americani, conducerea țării a acționat rapid pentru a atribui contractul unei companii anterior puțin cunoscute, cu sediul în Wyoming.

AAFS Infrastructure and Energy, care a fost înființată în noiembrie anul trecut și nu și-a dezvăluit acționariatul, este condusă de doi membri importanți ai campaniei lui Trump pentru a anula înfrângerea sa electorală din 2020: Jesse Binnall, un avocat care l-a apărat împotriva acuzațiilor de incitare la o revoltă la Capitoliu după înfrângerea sa, și Joe Flynn, fratele fostului consilier pe probleme de securitate națională al lui Trump.

În ciuda lipsei oricăror realizări evidente, AAFS intenționează să investească 1,5 miliarde de dolari în conductă și în alte proiecte de infrastructură din Bosnia.

În martie, parlamentarii bosniaci au aprobat un proiect de lege despre care Transparency International a spus că ar crea un „precedent periculos” prin stipularea faptului că contractul ar trebui atribuit către AAFS fără licitație.

Câteva zile mai târziu, reprezentantul Bruxelles-ului la Sarajevo a emis un avertisment personal liderilor Bosniei, afirmând că pun în pericol speranțele țării de a adera la UE.

Într-o scrisoare trimisă pe 13 aprilie, consultată de ziar, oficialul UE Luigi Soreca a scris că, în conformitate cu acordul energetic dintre Bosnia și Bruxelles, „este de maximă importanță ca proiectele de lege să fie coordonate cu atenție” cu UE. El a indicat că Bruxelles-ul ar trebui să aibă un cuvânt de spus în legislația privind conducta.

Gazoductul este „o prioritate pentru administrația Trump”

Binnall a declarat deja că gazoductul este „o prioritate pentru administrația Trump”. Întrebat despre intervenția UE, el a spus că „AAFS nu va pierde niciodată din vedere ceea ce este cu adevărat important în acest proiect: asigurarea securității energetice și promovarea dezvoltării economice pentru poporul din Bosnia și Herțegovina”. El a adăugat că firma se angajează să „colaboreze îndeaproape cu toate autoritățile relevante pentru a dezvolta infrastructura”.

De exemplu, o conductă care ar conecta Bosnia la un terminal de gaze naturale lichefiate de pe coasta croată ar permite livrarea de gaze americane către o țară care încă depinde de aprovizionarea cu gaze din Rusia. În același timp, țara, în calitate de candidată la aderarea la UE, trebuie să renunțe la gazele rusești până în 2028.

Cu toate acestea, Bruxelles-ul se teme că noua piesă de pe tabla de șah a energiei europene va ajunge sub controlul nu doar al unei companii americane, ci al unei companii legate personal de președintele antagonist.

În același timp, notează publicația, Binnall și Flynn nu sunt singurii din anturajul lui Trump care și-au manifestat interesul față de Bosnia. Fratele lui Joe Flynn, Michael, fost șef al serviciilor secrete americane a cărui condamnare pentru minciuna adresată FBI-ului cu privire la legăturile sale cu Rusia a fost anulată de Trump în 2020, a făcut lobby pentru interesele șefului unui grup naționalist sârb din Bosnia. Această campanie de lobby a obținut ridicarea sancțiunilor americane împotriva liderului sârb bosniac pro-rus, Milorad Dodik.

Și în aprilie anul acesta, Donald Trump Jr., care conduce imperiul afacerilor familiei, a vizitat Sarajevo. Deși nici el, nici Michael Flynn nu par a fi implicați direct în proiectul conductei.