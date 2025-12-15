Complot terorist dejucat. FBI a arestat patru persoane care intenționau să detoneze bombe artizanale de Anul Nou, în California

FBI a arestat patru persoane despre care susține că plănuiau să detoneze bombe în ajunul Anului Nou în California. Arestările au fost făcute în Los Angeles. Se pare că cei patru pregăteau cinci atacuri în zone diferite ale orașului.

Departamentul de Justiție a anunțat luni că a arestat patru persoane în zona Los Angeles pentru presupusa colaborare la un complot terorist care urma să aibă loc în oraș în ajunul Anului Nou.

Cele patru persoane arestate fac parte din Frontul de Eliberare a Insulei Țestoaselor, care are o ideologie antiguvernamentală, potrivit Departamentului de Justiție și FBI, scrie CNN.

Anchetatorii au stabilit că unii dintre membrii au pus rucsacuri în diferite zone. În interior, se aflau mecanisme construite cu ajutorul unor țevi tăiate de suspecți. De asemenea, anchetatorii anunță că au descoperit ce planuri au făcut suspecții pentru a-și finaliza operațiunea și cum încercau să obțină alibiuri.

„Subiecții s-au autoidentificat ca membri ai unei ramuri radicale a Frontului de Eliberare a Insulei Țestoaselor (TILF), un grup extremist motivat de ideologia pro-palestiniană, anti-aplicarea legii și anti-guvernamentală. Se presupune că plănuiau atacuri coordonate cu bombe în ajunul Anului Nou, vizând cinci locuri distincte din Los Angeles”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-un comunicat pe X.

Membrii care plănuiau să comită atacul foloseau platforma de mesagerie criptată Signal, mai susține FBI. Ei au folosit un manual care conținea indicații pentru construirea dispozitivelor.

Conversația de grup Signal a fost intitulată „Ordinul Lotusului Negru”, conform Departamentului de Justiție.

Se presupune că pe 12 decembrie, membrii grupului au mers în Deșertul Mojave pentru a construi și testa dispozitivele explozive.