Cine este misteriosul om de afaceri german menționat în 7.461 din dosarele Epstein?

Un nume aproape necunoscut publicului larg, fără urme consistente în mediul online și fără expunere mediatică, apare de mii de ori în documentele recent declasificate din dosarul defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein. Este vorba despre un consultant de afaceri german, descris drept o verigă discretă, dar esențială, în relația dintre prințul Andrew și finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, scrie Daily Mail.

David Stern, în vârstă de 48 de ani, figurează în nu mai puțin de 7.461 de documente din arhiva făcută publică. Printre ele – o fotografie în care apare alături de fostul duce și ducesă de York. În spatele aparentei discreții, documentele conturează portretul unui apropiat al ambilor bărbați, care îi transmitea mesaje lui Epstein, pe care îl numea „boss”, și intermedia discuții legate de potențiale afaceri.

Rolul său nu s-ar fi limitat însă la zona profesională. În 2013, Epstein i-ar fi cerut lui Stern să organizeze o întâlnire între prințul Andrew și o tânără aflată în vizită la Londra. Un schimb de mesaje consemnează formularea: „Am o prietenă foarte frumoasă… Andrew ar putea dori să ia cina cu ea.”

Un an mai târziu, Stern îi trimitea lui Epstein o imagine explicită, însoțită de un mesaj aniversar. Ulterior, nota că „PA [Prince Andrew] trimite urările și dragostea sa”. În 2016, Stern ar fi fost desemnat să se ocupe de logistica vizitei la Londra a partenerei belaruse a lui Epstein, Karina Șuliak, precum și a unei prietene a acesteia. Călătoria ar fi inclus și o oprire la Palatul Buckingham.

Legăturile sale cu familia regală par să fi fost mai ample. Stern ar fi avut întâlniri frecvente cu Sarah Ferguson și ar fi încercat să intermedieze un contract prin care aceasta să devină ambasador plătit pentru compania de croaziere Cunard. Prințul Andrew l-a numit director în cadrul Pitch@Palace, inițiativa sa dedicată antreprenoriatului, și l-a prezentat reginei Elisabeta a II-a, la un eveniment organizat la St James’s Palace, unde Stern a stat chiar lângă suverană.

Documentele arată că omul de afaceri a participat, de asemenea, la vizite oficiale în Asia, în calitate de însoțitor al prințului Andrew, în perioada în care acesta era trimis comercial al guvernului britanic. A primit și un loc în consiliul de administrație al St George’s House Trust, organizație caritabilă fondată de prințul Philip.

Lista completă a sutelor de celebrități și politicieni din scrisoarea lui Pam Bondi despre dosarul lui Epstein

Publicarea integrală a documentelor din dosarul Epstein a fost anunțată de procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, care a transmis Congresului o actualizare oficială pe 14 februarie. Potrivit acesteia, milioane de emailuri, fotografii și documente au fost puse la dispoziția publicului.

Departamentul Justiției a făcut publică o listă cu 305 persoane cu notorietate – vedete, oameni de afaceri, politicieni – menționate cel puțin o dată în dosare. Instituția subliniază însă că simpla apariție a unui nume în documente nu implică vinovăție sau participare la infracțiunile comise de Jeffrey Epstein.

Pe listă se regăsesc figuri cunoscute din lumea divertismentului, precum Beyoncé, Cher, Bruce Springsteen sau Jay-Z, dar și lideri politici, inclusiv fostul președinte Donald Trump și actualul vicepreședinte JD Vance. Sunt menționați, de asemenea, Michelle Obama, Marco Rubio și membrii familiei Clinton.

Procurorul general și adjunctul său au precizat că numele apar „într-o varietate largă de contexte”. Documentele nu au fost cenzurate din motive de jenă, prejudiciu reputațional sau sensibilitate politică, se arată în scrisoarea transmisă Congresului.

Arhiva a fost structurată în nouă categorii distincte: de la corespondența internă a Departamentului Justiției și acordurile de imunitate, până la jurnale de zbor, legături cu entități corporative sau academice și documente privind detenția și moartea lui Epstein.

Singurele materiale reținute sunt cele protejate de privilegii legale – precum secretul deliberativ, protecția produsului muncii juridice sau confidențialitatea avocat-client – atunci când acestea nu puteau fi separate de informațiile supuse publicării.

În centrul noii dezvăluiri rămâne însă figura discretă a consultantului german, a cărui prezență repetată în mii de documente ridică întrebări incomode despre rețeaua de relații din jurul unuia dintre cele mai controversate dosare ale ultimelor decenii.