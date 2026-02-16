search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este misteriosul om de afaceri german menționat în 7.461 din dosarele Epstein?

0
0
Publicat:

Un nume aproape necunoscut publicului larg, fără urme consistente în mediul online și fără expunere mediatică, apare de mii de ori în documentele recent declasificate din dosarul defunctului miliardar pedofil Jeffrey Epstein.  Este vorba despre un consultant de afaceri german, descris drept o verigă discretă, dar esențială, în relația dintre prințul Andrew și finanțatorul condamnat pentru infracțiuni sexuale, scrie Daily Mail.

Jeffrey Epstein.FOTO:Profimedia
Jeffrey Epstein.FOTO:Profimedia

David Stern, în vârstă de 48 de ani, figurează în nu mai puțin de 7.461 de documente din arhiva făcută publică. Printre ele – o fotografie în care apare alături de fostul duce și ducesă de York. În spatele aparentei discreții, documentele conturează portretul unui apropiat al ambilor bărbați, care îi transmitea mesaje lui Epstein, pe care îl numea „boss”, și intermedia discuții legate de potențiale afaceri.

Rolul său nu s-ar fi limitat însă la zona profesională. În 2013, Epstein i-ar fi cerut lui Stern să organizeze o întâlnire între prințul Andrew și o tânără aflată în vizită la Londra. Un schimb de mesaje consemnează formularea: „Am o prietenă foarte frumoasă… Andrew ar putea dori să ia cina cu ea.”

Un an mai târziu, Stern îi trimitea lui Epstein o imagine explicită, însoțită de un mesaj aniversar. Ulterior, nota că „PA [Prince Andrew] trimite urările și dragostea sa”. În 2016, Stern ar fi fost desemnat să se ocupe de logistica vizitei la Londra a partenerei belaruse a lui Epstein, Karina Șuliak, precum și a unei prietene a acesteia. Călătoria ar fi inclus și o oprire la Palatul Buckingham.

Legăturile sale cu familia regală par să fi fost mai ample. Stern ar fi avut întâlniri frecvente cu Sarah Ferguson și ar fi încercat să intermedieze un contract prin care aceasta să devină ambasador plătit pentru compania de croaziere Cunard. Prințul Andrew l-a numit director în cadrul Pitch@Palace, inițiativa sa dedicată antreprenoriatului, și l-a prezentat reginei Elisabeta a II-a, la un eveniment organizat la St James’s Palace, unde Stern a stat chiar lângă suverană.

Documentele arată că omul de afaceri a participat, de asemenea, la vizite oficiale în Asia, în calitate de însoțitor al prințului Andrew, în perioada în care acesta era trimis comercial al guvernului britanic. A primit și un loc în consiliul de administrație al St George’s House Trust, organizație caritabilă fondată de prințul Philip.

Lista completă a sutelor de celebrități și politicieni din scrisoarea lui Pam Bondi despre dosarul lui Epstein

Publicarea integrală a documentelor din dosarul Epstein a fost anunțată de procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, care a transmis Congresului o actualizare oficială pe 14 februarie. Potrivit acesteia, milioane de emailuri, fotografii și documente au fost puse la dispoziția publicului.

Departamentul Justiției a făcut publică o listă cu 305 persoane cu notorietate – vedete, oameni de afaceri, politicieni – menționate cel puțin o dată în dosare. Instituția subliniază însă că simpla apariție a unui nume în documente nu implică vinovăție sau participare la infracțiunile comise de Jeffrey Epstein.

Pe listă se regăsesc figuri cunoscute din lumea divertismentului, precum Beyoncé, Cher, Bruce Springsteen sau Jay-Z, dar și lideri politici, inclusiv fostul președinte Donald Trump și actualul vicepreședinte JD Vance. Sunt menționați, de asemenea, Michelle Obama, Marco Rubio și membrii familiei Clinton.

Procurorul general și adjunctul său au precizat că numele apar „într-o varietate largă de contexte”. Documentele nu au fost cenzurate din motive de jenă, prejudiciu reputațional sau sensibilitate politică, se arată în scrisoarea transmisă Congresului.

Arhiva a fost structurată în nouă categorii distincte: de la corespondența internă a Departamentului Justiției și acordurile de imunitate, până la jurnale de zbor, legături cu entități corporative sau academice și documente privind detenția și moartea lui Epstein.

Singurele materiale reținute sunt cele protejate de privilegii legale – precum secretul deliberativ, protecția produsului muncii juridice sau confidențialitatea avocat-client – atunci când acestea nu puteau fi separate de informațiile supuse publicării.

În centrul noii dezvăluiri rămâne însă figura discretă a consultantului german, a cărui prezență repetată în mii de documente ridică întrebări incomode despre rețeaua de relații din jurul unuia dintre cele mai controversate dosare ale ultimelor decenii.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
gandul.ro
image
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari
digi24.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Accident cu biciclist sau trotinetist în 2026: reguli, vină și cum se interpretează „pista”
playtech.ro
image
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu. Nadiana Rozalia Olariu era angajată a Spitalului Județean de Urgență
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cifrele care spun o poveste de iubire. Răzvan Bănică, mărturii care fac să plângă orice femeie. Legătura care i-a dus o puternica etichetă la „Power Couple”
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Lilibet Colaj jpg
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii
okmagazine.ro
Zayn Malik și Gigi Hadid foto Profimedia jpg
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!