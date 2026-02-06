CIA a încetat discret publicarea raportului său de referință despre „Starea Lumii”. Cercetător: „Este o pierdere grea”

CIA a anunțat că va înceta publicarea raportului anual privind „Starea lumii” (World Factbook), o lucrare de referință populară care a fost disponibilă publicului larg în mod neîntrerupt mai bine de 60 de ani, relatează AFP.

Într-un comunicat pe site-ul său, Agenţia americană de Informaţii a anunțat că a oprit publicarea raportului fără a oferi o explicație pentru această decizie. Directorul CIA, John Ratcliffe, a anunțat recent că plănuiește să pună capăt programelor care nu contribuie la misiunile principale ale agenţiei.

„Una dintre cele mai vechi și mai emblematice publicații de informații ale CIA, World Factbook, nu va mai fi publicată. Multă vreme, acest ghid a reprezentat pentru comunitatea de informaţii şi publicul larg o sursă unică și indispensabilă de informaţii esențiale despre ţările şi comunităţile din întreaga lume”, se arată în comunicatul CIA.

Lansat în 1962 ca o publicație clasificată întitulată „The National Basic Intelligence Factbook”; prima versiune neclasificată a apărut în 1971.

În 1981, raportul a fost redenumit World Factbook” (Starea lumii). Din 1997, este publicat în format digital pe site-ul CIA.gov, înregistrând milioane de vizualizări anual.

Raportul oferă un tablou detaliat despre toate națiunile lumii, punând la dispoziție statistici privind economia, forțele armate, resursele și societatea.

Ghidul este foarte popular printre jurnalişti, cercetători şi studenţi, înregistrând milioane de vizualizări anual.

Ghidul World Factbook a dispărut de pe internet pe 4 februarie fără nicio notificare prealabilă. Profesorii, studenții, bibliotecarii, cercetătorii și cetățenii spun că s-au simțit brusc deconectați de la o lucrare de referință pe care se bazau zilnic, relatează CNN.

„CIA Factbook nu este complet și perfect, dar este mult mai bun decât multe alte surse existente și este gratuit”, a spus Taylor Hale, profesor de studii sociale în Oklahoma City. „A fost întotdeauna acolo, iar acum nu mai este.”

O resursă esențială pentru profesori, elevi, cercetători și jurnaliști

Profesori precum Hale trimiteau elevii către The World Factbook pentru temele școlare, călătorii internaționali îl foloseau pentru a evalua riscurile de securitate și recomandările de vaccinare, iar jurnaliștii se bazau pe aceste date pentru a pune în context reportajelor lor.

„Este o pierdere grea”, a spus John Devine, specialistul în cercetarea informațiilor guvernamentale de la Biblioteca Publică din Boston, „Va trebui să găsim informații din alte surse. Din nou, cât de mult putem avea încredere în ele? Cât de fiabil vom putea obține date despre țările în curs de dezvoltare?”

Anunțul CIA privind închiderea Factbook a venit discret, fără niciun avertisment și fără nicio explicație, iar agenția a refuzat să comenteze public pe această temă. În schimb, a publicat un fel de necrolog.

„Deși World Factbook a dispărut, în spiritul acoperirii și moștenirii sale globale, sperăm că veți rămâne curioși în legătură cu lumea și veți găsi modalități de a o explora... personal sau virtual”, se arată în acesra.

Alexi Lenington, profesor de studii sociale la un liceu din Texas, a deplâns la rândul său pierderea ghidului The World Factbook ca sursă cu autoritate recunoscută de toți. „Erau doar date brute, așa că nimeni nu mă putea acuza că am o agendă sau ceva de genul ăsta, ceea ce este important dacă predai în Texas”, a adăugat el.

Organizațiile de știri cataloghează de asemenea dispariția ghidului drept o pierdere. Lizzie Jury, directoarea echipei de cercetare editorială a CNN, a declarat că biroul de cercetare a închis recent abonamentele la alte baze de date, deoarece informații similare erau disponibile prin intermediul Factbook, pe care l-a numit „standardul de aur pentru statisticile de țară”. Joi, când a verificat World Data oferit de Britannica pentru a vedea dacă ar putea fi o alternativă, a constatat că și acesta folosește The World Factbook drept sursă.

„Pur și simplu face mai dificil ceva ce era ușor de consultat și rapid de găsit pentru toată lumea”, a spus ea.