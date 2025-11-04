search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Foto Palate istorice din Timișoara scoase la vânzare. Cea mai scumpă clădire, evaluată la 4,45 milioane de euro

Publicat:

Mai multe palate și clădiri istorice din Timișoara au fost restaurate și sunt scoase la vânzare. Cea mai scumpă dintre ele este Casa cu Ax de Fier, un monument din secolul al XIX-lea, estimat la aproape 4,5 milioane de euro.

Palatul Marschall. Sursa: Romania Sotheby's International Realty
Palatul Marschall. Sursa: Romania Sotheby's International Realty

O serie de proprietăți de lux din Timișoara au fost scoase recent la vânzare. Prețurile unora dintre clădirile istorice ajung până la 4,5 milioane de euro.

Casa cu Ax de Fier, evaluată la 4,5 milioane de euro

Una dintre cele mai scumpe proprietăți este Casa cu Ax de Fier, un monument istoric de clasă B, evaluat la 4.450.000 de euro.

Casa cu Ax de Fier, cu o istorie de două secole și, la rândul ei, purtătoare de legendă, are astăzi corpurile minuțios reabilitate, restaurate și transformate, din locuințe, în spații de birouri. Au fost realizate căi noi de acces, mansardate zone și recompartimentări adecvate utilizării moderne – hub de birouri cu funcțiuni mixte: cabinete de avocatură, firme de asigurări, marketing, clinici dentare și firme de IT, fiind închiriată în proporție de 80 la sută”, a transmis Sotheby’s România. 

Casa cu ax de fier. Sursa: Romania Sotheby's International Realty
Casa cu ax de fier. Sursa: Romania Sotheby's International Realty

Casa cu Ax de Fier a fost ridicată pe spațiul ocupat în trecut de Turnul Rotund al bastionului, folosit ca pulberărie până în 1756, când a fost demolat. La începutul secolului al XIX-lea au fost construite corpurile de est și de vest.

Clădirea a primit numele de la un element simbolic încorporat în colțul său: axul unui afet de artilerie grea, despre care legenda locală spune că ar fi fost axul carului de luptă al lui Eugeniu de Savoia, folosit în bătălia din 1716, când Timișoara a fost eliberată de sub ocupația otomană.

Palatul de aproape trei milioane de euro

Palatul Marschall din Timișoara a fost scos la vânzare pentru 2,8 milioane de euro. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Martin Gemeinhardt și construită pe Bulevardul 16 Decembrie. Se remarcă prin fațadele bogat decorate și turnurile elegante, parte a esplanadei Cetății.

„Generos cu motivele vegetale, zoomorfe și figurative, de pe planșele arhitectului Martin Gemeinhardt au ieșit palatele Jakab Csendes, Ferencz Marshall, Johann Harlauer (Casa cu păuni și bufnițe), Casa Romulus Nicolin, Palatul Casei de Economii Timișorene, Palatul Károly (Karl) Weisz (fostul Hotel Royal) și Palatul Salamon Schnürer și Adolf Hanecker. Fațadele acestora, elaborate, elegante și pline de viață, au captat atenția concetățenilor săi, care le-au primit cu bucurie, iar inaugurările lor au fost menționate de presa vremii”, transmite casa de licitații.

Palatul Marschall. Sursa: Romania Sotheby's International Realty
Palatul Marschall. Sursa: Romania Sotheby's International Realty

Palatul Marschall datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și este încadrat în fronturi stradale continue, formate din clădiri cu același stil și regim de înălțime, dispuse pe parter și două etaje. De regulă, proprietarul locuia în partea din față, iar restul apartamentelor erau închiriate.

Palatul Szana, estimat la 1.250.000 de euro

Palatul Szana, o „bijuterie” a Timișoarei interbelice, a fost scos la vânzare pentru 1,25 milioane de euro. Clădirea a fost construită între 1921 și 1922, după planurile arhitectului Josef Kremer Jr., și este declarată monument istoric de clasă A.

Citește și: Cum redau italienii strălucirea de odinioară palatelor din Timişoara. Clădirile istorice sunt renovate şi închiriate FOTO
Interior palatul Szana. Sursa: Romania Sotheby's International Realty
Interior palatul Szana. Sursa: Romania Sotheby's International Realty

În trecut, aici a funcționat Banca Szana, instituție care a contribuit la dezvoltarea economică a Timișoarei interbelice.

Banca a sprijinit unele dintre cele mai importante întreprinderi ale orașului, de la fabrica de ciocolată Kandia și berăria Timișoreana, până la moara Bega și uzinele de textile.

„Cu o suprafață utilă de 345 metri pătrați, restaurat complet, Palatul Szana combină elemente neoclasice, detalii secession și subtilități Art Deco, păstrând farmecul aristocratic și eleganța originală”, o descriu reprezentanții casei de licitații.

Proprietatea este pregătită pentru funcțiuni culturale, birouri sau spațiu rezidențial de prestigiu.

Vile istorice, de vânzare în Timișoara

Construită în 1932 și restaurată atent, Villa Urbana, cu 26 de camere, a fost pusă în vânzare pentru 1.090.000 de euro. Se distinge prin fațada impunătoare, împodobită cu sculpturi delicate în stuc și ferestre înalte.

Vila Urbana . Sursa Romania Sotheby's International Realty
Vila Urbana . Sursa Romania Sotheby's International Realty

Vila Doja, o altă clădire istorică reamenajată, este estimată la 800.000 de euro. Clădirea are 18 camere, unele într-un corp nou, cu linii cubice, fațade ventilate și accente industriale.

„Fațada clasică, ritmată de ancadramente sculptate, de balcoane cu fier forjat și coloane decorative, dezvăluie un imobil cu rădăcini solide într-o arhitectură academică, sobră și nobilă”, arată casa de licitații.

Citește și: Imagini exclusive din palatul lui Momiță Bona de la Timișoara, intrat în posesia statului. Ce investiții a făcut VIDEO
Veche de peste două secole, Casa cu Atlanți este pusă la vânzare cu preț la cerere. A fost ridicată în 1812 de comerciantul Toma Naum Makri și restaurată în 1900 de arhitectul Lipót Baumhorn.

„Casa cu Atlanți impresionează prin fațada sculptată cu motive unice în România și portalul de piatră cu coloane ionice, ce include elemente istorice din tunuri otomane capturate în 1716. Un element distinctiv al fațadei îl reprezintă atlanții sculptați, un motiv arhitectural rar întâlnit în România, cu rădăcini în stilul neoclasic european”, transmite Sotheby’s.

Casa cu atlanți. Sursa: Romania Sotheby's International Realty
Casa cu atlanți. Sursa: Romania Sotheby's International Realty

Casa cu Atlanți a fost restaurată recent, fiind pregătită pentru transformare în hotel, birouri sau clădire cu funcțiuni mixte.

