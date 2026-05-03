Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
„România nu e vitală pentru SUA". Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică mutarea interesului american

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a avertizat că, deși România este în continuare importantă pentru SUA, nu mai este vitală pentru strategia Washingtonului. Potrivit acestuia, americanii și-au mutat centrul de interes în zona indo-pacifică încă din timpul mandatului președintelui Obama.

Consilierul prezidențial Marius Lazurca FOTO Mediafax
„Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a explicat consilierul prezidențial la TVR Internațional.

Cu toate acestea, el a precizat că România este în continuare importantă, deoarece găzduiește scutul de la Deveselu.

„Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea”, a adăugat el.

Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă a atras atenția, însă, că România ar putea deveni și mai importantă pentru aliații americani și a sugerat că președintele Nicușor Dan ar putea veni cu o strategie în acest sens.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat, pe 27 aprilie, că a avut o discuție cu secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, pe tema consolidării Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, într-un context regional marcat de tensiuni crescute la Marea Neagră. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a precizat că dialogul a vizat atât aspecte de securitate, cât și cooperarea economică.

„România continuă să fie cel mai de încredere partener și aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările și riscurile sunt în creștere, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult și să facă mai mult pentru propria securitate și pentru securitatea aliaților”, a declarat acesta.

