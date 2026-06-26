Caz șocant în SUA. Un copil de 7 ani, care cântărea 116 kilograme, a murit, iar părinții sunt acuzați de omor

Un băiat de numai 7 ani din SUA, care cântărea 116 kilograme, a murit din cauza insuficienței cardiace. Părinții săi au fost puși sub acuzare pentru omor în această săptămână.

Damien O’Brien, în vârstă de 40 de ani, și soția sa, Jessica O’Brien, de 41 de ani, sunt acuzați, de asemenea, de abuz asupra unui copil și tortură în legătură cu moartea fiului lor de 7 ani, Casper, care nu fusese niciodată la școală și fusese dus la medic o singură dată în viață, scrie New York Post.

„La prima vedere, este vorba despre o suferință crudă și extremă provocată acestui copil prin neglijența părinților”, a declarat procurorul din comitatul Genesee, David Leyton, pentru WJRT.

Polițiștii au intervenit pe 4 noiembrie 2025, după un apel la 911 care anunța că un copil se află în stare gravă, la locuința familiei din Flint Township, Michigan.

Casper a fost transportat de urgență la un spital local, unde a murit la scurt timp. Potrivit raportului medico-legal, cauza decesului a fost cardiomiopatia dilatativă, o afecțiune care duce la insuficiență cardiacă, obezitatea morbidă fiind un factor care a contribuit la deces.

La momentul morții, băiatul avea 1,27 metri înălțime și cântărea 116 kilograme, cu mult peste greutatea considerată sănătoasă pentru un băiat de 7 ani cu aceeași înălțime, respectiv între aproximativ 23 și 33 de kilograme.

„Este vorba despre obezitate severă. Acest copil nu avea un medic pediatru și, din câte cred, a fost dus la doctor o singură dată”, a declarat Leyton pentru WJRT.

Deși familia avea asigurare medicală, iar tatăl un loc de muncă bine plătit, procurorii spun că părinții au neglijat grav sănătatea copiilor. În dimineața în care Casper a murit, aceștia au chemat medicul veterinar pentru câine, iar în locuința descrisă de poliție ca fiind într-o stare extremă de acumulare de obiecte trăia și sora lui de 5 ani.

„Niciunul dintre acești copii nu exista în evidențele autorităților. Serviciile de protecție a copilului nu fuseseră niciodată acolo, nimeni nu știa de existența acestor copii și ei nu fuseseră înscriși la școală”, a spus Leyton.

Cei doi sunt încarcerați în penitenciarul din comitatul Genesee fără posibilitatea eliberării pe cauțiune și urmează să compară din nou în fața instanței pe 2 iulie.