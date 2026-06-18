Două studente au murit după ce au fost luate de valuri în timp ce dormeau pe o plajă din California

Două studente au murit după ce au fost luate de valuri și trase în larg de curenți puternici pe o plajă din Santa Cruz, în statul american California.

Autoritățile au confirmat că victimele sunt Harshita Nair, în vârstă de 21 de ani, și Mahial Sran, de 20 de ani. Incidentul s-a produs pe 10 iunie, pe fondul unor valuri neobișnuit de puternice și al curenților periculoși care au afectat în ultimele zile litoralul Californiei.

Potrivit pompierilor, cele două prietene se aflau în apropierea unei arcade stâncoase dintre două plaje și, cel mai probabil, dormeau în momentul în care au fost surprinse de valuri și trase în ocean, scrie The Guardian.

Echipele de intervenție au mobilizat aproximativ opt salvatori înotători pentru a le scoate din apă. Tinerele au fost transportate la spitale cu ambulanțe și elicoptere, însă au murit ulterior din cauza rănilor suferite.

Autoritățile avertizează asupra condițiilor periculoase

Incidentul a avut loc la doar o zi după ce o fetiță de cinci ani a murit pe o plajă din sudul Californiei, după ce a fost luată de apele agitate în timp ce se plimba împreună cu mama și fratele său.

Autoritățile din California au emis avertizări pentru persoanele care merg la plajă, în contextul unor valuri puternice și al fenomenului care produce cele mai ridicate maree ale anului.

Potrivit serviciilor de intervenție, operațiunea din Santa Cruz a fost a cincea misiune de salvare desfășurată pe acel sector de coastă într-un interval scurt de timp.