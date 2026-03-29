Video Descoperire neașteptată într-un aeroport din Australia: un oposum real, confundat cu jucăriile de pluș într-un magazin de suveniruri

Un moment inedit a avut loc într-un aeroport din Australia, unde un pasager a descoperit un oposum real ascuns printre jucăriile de pluș dintr-un magazin de suveniruri, notează publicația australiană The Project.

Întâmplarea s-a petrecut miercuri dimineață, în aeroportul din Hobart, Tasmania. Bărbatul, care se afla la cumpărături, a observat în secțiunea de jucării ceva neobișnuit: printre canguri, dingo, bilby și diavoli tasmanieni de pluș, se afla un animal viu, perfect camuflat.

Oposumul stătea liniștit pe raft, privind din mijlocul jucăriilor, fiind greu de diferențiat la prima vedere. Descoperirea a fost semnalată imediat angajaților magazinului.

„Un pasager a anunțat unul dintre colegii noștri, care inițial nu a putut să creadă ce aude”, a declarat Liam Bloomfield, managerul magazinului. „Apoi a sunat la conducerea aeroportului și le-a spus: avem un oposum în magazin.”

Reprezentanții aeroportului au intervenit rapid, iar animalul a fost îndepărtat în siguranță din terminal, fără a provoca incidente.

Întâmplarea a stârnit amuzamentul angajaților, care au decis să transforme momentul într-o amintire specială. Aceștia au început chiar să voteze un nume pentru micuțul vizitator și intenționează să amenajeze un colț dedicat acestuia în magazin.

„Vom pune o fotografie și, după ce îi alegem un nume, vom afișa un mesaj, pentru a ne asigura că nu va fi uitat”, a mai spus managerul.

Oposumii cu coadă stufoasă sunt specii comune în Tasmania. Deși sunt animale nocturne, acestea sunt foarte adaptabile și pot trăi atât în mediul natural, cât și în apropierea zonelor locuite de oameni.