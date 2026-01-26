Ce spune „Proiectul 2025“ despre strategia SUA față de Groenlanda

Documentul „Project 2025” (Proiect 2025), elaborat de un think tank conservator american, care propune o reformă a politicilor SUA sub un președinte republican, evidențiază „potențialul în creștere” al Groenlandei și recomandă consolidarea legăturilor economice între Statele Unite și acest teritoriu.

„Project 2025” este un raport de 900 de pagini publicat de Heritage Foundation, care servește drept ghid pentru o eventuală administrație republicană din 2025. Documentul a stârnit controverse în timpul alegerilor din 2024, când democrații l-au acuzat pe Donald Trump că intenționează să implementeze politicile propuse de Project 2025.

Trump a susținut însă că nu are nicio legătură directă cu proiectul, catalogând anumite părți drept „ridicole” sau „catastrofale”, dar a nominalizat ulterior câțiva dintre colaboratorii proiectului pentru poziții în Casa Albă. Deși speculațiile despre utilizarea documentului de către administrație continuă, analiza secțiunii despre Groenlanda poate oferi indicii despre motivațiile strategice ale lui Trump în privința acestui teritoriu danez semiautonom.

Ce spune documentul

Project 2025 include o secțiune detaliată dedicată politicii externe în zona Arcticii, cu referiri specifice la Groenlanda. Raportul subliniază că „datorită Alaskăi, SUA este o națiune arctică” și salută redeschiderea consulatului american la Nuuk, realizată de prima administrație Trump în 2020.

Consulatul original din Nuuk fusese închis în 1953, după al Doilea Război Mondial, în cadrul reducerii posturilor diplomatice americane, iar afacerile diplomatice legate de Groenlanda erau gestionate prin ambasada SUA de la Copenhaga. Documentul arată că „o prezență diplomatică permanentă și oficială este o metodă eficientă de a înțelege mai bine dinamica politică și economică locală”.

Project 2025 mai recomandă că, având în vedere proximitatea geografică și potențialul Groenlandei ca destinație comercială și turistică, „viitoarea administrație ar trebui să urmărească politici care să consolideze legăturile economice dintre SUA și Groenlanda”.

Temerile lui Trump și reacțiile internaționale

Trump a argumentat că Groenlanda este crucială pentru securitatea națională, invocând presiunea Rusiei și Chinei. Într-o postare recentă pe Truth Social, el a spus că NATO i-a transmis Danemarcei de două decenii să elimine amenințarea rusă de la Groenlanda, dar că acest lucru nu s-a realizat. Trump a adăugat că „nu vom permite ca distrugătoare sau submarine rusești și chineze să opereze nestingherit în zonă”.

Președintele rus Vladimir Putin a negat orice interes al Moscovei pentru Groenlanda, afirmând că Rusia „nu a amenințat pe nimeni în Arctica”. Și comandantul forțelor comune daneze în Groenlanda, general-maior Søren Andersen, a respins ideea unei amenințări imediate din partea Rusiei sau Chinei, subliniind că instruirea militară se concentrează pe scenarii potențiale, nu pe pericole reale.

Raportul Project 2025 avertizează însă că interesul pentru Arctica va crește atât din partea statelor, cât și a actorilor non-statali. Documentul subliniază că Rusia și China urmăresc regiunea, iar NATO ar trebui să recunoască că „este parțial o alianță arctică”, mai ales în contextul aderării Finlandei și Suediei.

Dar documentul adaugă că „steaua polară a politicii arctice a SUA ar trebui să rămână suveranitatea națională”.

„SUA ar trebui să urmărească fără rezerve interesele americane în Arctica, promovând libertatea economică în regiune”, se mai arată în document.

Pozițiile oficiale

Trump a afirmat că există un „cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda”, fără a oferi detalii, și că discuțiile vor continua. Danemarca și Groenlanda au reiterat că insula nu este de vânzare. Premierul danez Mette Frederiksen a precizat că negocierile pot include aspecte de securitate, economice și de investiții, dar „nu pot viza suveranitatea”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a susținut că Trump „urmează interesele americane și recunoaște logica strategică a Groenlandei”, în timp ce premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a subliniat: „Groenlanda nu vrea să fie condusă de SUA și nu vrea să facă parte din Statele Unite.”

Oficialii americani, danezi și groenlandezi au semnalat continuarea discuțiilor privind securitatea și prezența militară în Arctica, subliniind că orice acord nu va afecta suveranitatea Groenlandei, în timp ce NATO insistă pe cooperarea aliaților.