search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce spune „Proiectul 2025“ despre strategia SUA față de Groenlanda

0
0
Publicat:

Documentul „Project 2025” (Proiect 2025), elaborat de un think tank conservator american, care propune o reformă a politicilor SUA sub un președinte republican, evidențiază „potențialul în creștere” al Groenlandei și recomandă consolidarea legăturilor economice între Statele Unite și acest teritoriu.

Groenlanda, vizată de Donald Trump/FOTO:X
Groenlanda, vizată de Donald Trump/FOTO:X

„Project 2025” este un raport de 900 de pagini publicat de Heritage Foundation, care servește drept ghid pentru o eventuală administrație republicană din 2025. Documentul a stârnit controverse în timpul alegerilor din 2024, când democrații l-au acuzat pe Donald Trump că intenționează să implementeze politicile propuse de Project 2025.

Trump a susținut însă că nu are nicio legătură directă cu proiectul, catalogând anumite părți drept „ridicole” sau „catastrofale”, dar a nominalizat ulterior câțiva dintre colaboratorii proiectului pentru poziții în Casa Albă. Deși speculațiile despre utilizarea documentului de către administrație continuă, analiza secțiunii despre Groenlanda poate oferi indicii despre motivațiile strategice ale lui Trump în privința acestui teritoriu danez semiautonom.

Ce spune documentul

Project 2025 include o secțiune detaliată dedicată politicii externe în zona Arcticii, cu referiri specifice la Groenlanda. Raportul subliniază că „datorită Alaskăi, SUA este o națiune arctică” și salută redeschiderea consulatului american la Nuuk, realizată de prima administrație Trump în 2020.

Consulatul original din Nuuk fusese închis în 1953, după al Doilea Război Mondial, în cadrul reducerii posturilor diplomatice americane, iar afacerile diplomatice legate de Groenlanda erau gestionate prin ambasada SUA de la Copenhaga. Documentul arată că „o prezență diplomatică permanentă și oficială este o metodă eficientă de a înțelege mai bine dinamica politică și economică locală”.

Project 2025 mai recomandă că, având în vedere proximitatea geografică și potențialul Groenlandei ca destinație comercială și turistică, „viitoarea administrație ar trebui să urmărească politici care să consolideze legăturile economice dintre SUA și Groenlanda”.

Temerile lui Trump și reacțiile internaționale

Trump a argumentat că Groenlanda este crucială pentru securitatea națională, invocând presiunea Rusiei și Chinei. Într-o postare recentă pe Truth Social, el a spus că NATO i-a transmis Danemarcei de două decenii să elimine amenințarea rusă de la Groenlanda, dar că acest lucru nu s-a realizat. Trump a adăugat că „nu vom permite ca distrugătoare sau submarine rusești și chineze să opereze nestingherit în zonă”.

Președintele rus Vladimir Putin a negat orice interes al Moscovei pentru Groenlanda, afirmând că Rusia „nu a amenințat pe nimeni în Arctica”. Și comandantul forțelor comune daneze în Groenlanda, general-maior Søren Andersen, a respins ideea unei amenințări imediate din partea Rusiei sau Chinei, subliniind că instruirea militară se concentrează pe scenarii potențiale, nu pe pericole reale.

Raportul Project 2025 avertizează însă că interesul pentru Arctica va crește atât din partea statelor, cât și a actorilor non-statali. Documentul subliniază că Rusia și China urmăresc regiunea, iar NATO ar trebui să recunoască că „este parțial o alianță arctică”, mai ales în contextul aderării Finlandei și Suediei.

Dar documentul adaugă că „steaua polară a politicii arctice a SUA ar trebui să rămână suveranitatea națională”.

„SUA ar trebui să urmărească fără rezerve interesele americane în Arctica, promovând libertatea economică în regiune”, se mai arată în document.

Pozițiile oficiale

Trump a afirmat că există un „cadru pentru un viitor acord privind Groenlanda”, fără a oferi detalii, și că discuțiile vor continua. Danemarca și Groenlanda au reiterat că insula nu este de vânzare. Premierul danez Mette Frederiksen a precizat că negocierile pot include aspecte de securitate, economice și de investiții, dar „nu pot viza suveranitatea”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a susținut că Trump „urmează interesele americane și recunoaște logica strategică a Groenlandei”, în timp ce premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a subliniat: „Groenlanda nu vrea să fie condusă de SUA și nu vrea să facă parte din Statele Unite.”

Oficialii americani, danezi și groenlandezi au semnalat continuarea discuțiilor privind securitatea și prezența militară în Arctica, subliniind că orice acord nu va afecta suveranitatea Groenlandei, în timp ce NATO insistă pe cooperarea aliaților.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
observatornews.ro
image
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Cum arată o zi din viața fiicei unuia dintre patronii din Premier League. E căsătorită cu un angajat din club
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Electrocasnice gratuite pentru pensionari! Cine poate primi cadourile
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
De ce Mihaela Bilic recomandă pâinea cu unt: „Organismul nostru are nevoie”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un film românesc, numărul 1 pe Netflix la doar o zi după ce a fost încărcat pe platformă
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!