Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
Aproape 200 de copii, concepuți cu sperma unui donator cu genă cancerigenă, de-a lungul a 17 ani. „Este un diagnostic foarte dificil pentru o familie”

Cel puțin 197 de copii din Europa au fost concepuți cu sperma unui donator care are o mutație genetică ce crește dramatic riscul de cancer, arată o investigație amplă, potrivit BBC. Bărbatul, care timp de 17 ani a donat spermă, a aflat recent despre respectivul sindrom.

Unii copii au făcut deja cancer și au existat și decese. FOTO Shutterstock
Sperma donatorului a fost folosită de 67 de clinici de fertilitate din 14 țări. Unii copii au murit deja și doar puțini dintre ceilalți copii care au moștenit mutația vor scăpa de cancer de-a lungul vieții, arată sursa citată.

Investigația a fost condusă de 14 posturi de radio publice, inclusiv BBC, ca parte a Rețelei de Jurnalism de Investigație a Uniunii Europene / Radiodifuziune.

Banca Europeană de Spermă din Danemarca, care vindea sperma, a spus că are „cea mai profundă compasiune" pentru familiile afectate și a recunoscut că sperma a fost folosită pentru conceperea prea multor copii în unele țări.

A donat spermă timp de 17 ani

Materialul genetic provenea de la un bărbat anonim care a fost plătit să doneze ca student, începând cu 2005, iar timp de 17 ani, sperma sa a fost apoi folosită de pentru inseminare.

Bărbatul trecuse de controalele de screening făcute de donatori.

Banca Europeană de Spermă a declarat că „donatorul însuși și membrii familiei sale nu sunt bolnavi" și că o astfel de mutație „nu este detectată preventiv prin screening genetic", precizând  că a „blocat imediat" donatorul după ce problema cu sperma sa a fost descoperită.  

Deși bărnatul e sănătos,  ADN-ul din unele dintre celulele ale sale a suferit mutații înainte de naștere, arată investigația. Mai exact, a fost deteriorată gena TP53, care are rolul crucial de a preveni ca celulele corpului să devină canceroase.

Cea mai mare parte a organismului donatorului nu conține forma periculoasă a TP53,  însă până la 20% din sperma sa o conține.

Totuși, orice copil născut din spermatozoizi afectați va avea mutația în fiecare celulă a corpului.

Sindromul Li Fraumeni

Este vorba despre sindromul Li Fraumeni, care vine cu o probabilitate de până la 90% de a dezvolta cancer, în special în copilărie, precum și cancer la sân mai târziu.

„Este un diagnostic foarte dificil pentru o familie, există o povară pe viață de a trăi cu acest risc, este clar devastator", a declarat, pentru BBC, profesoara Clare Turnbull, geneticiană a cancerului la Institute of Cancer Research din Londra.

În cazul unui astfel sindrom, sunt necesare scanări RMN ale corpului și creierului în fiecare an, precum și ecografii abdominale, pentru a încerca să identifice tumorile.

Multe femei  care au aflat că au un astfel de sindrom aleg adesea să își scoată sânii pentru a-și reduce riscul de cancer, arată sursa citată

Unii dintre copii au murit

Anul acesta, medicii care au consultat copii cu cancer legat de donarea de spermă au ridicat îngrijorări la Societatea Europeană de Genetică Umană.

S-a raportat identificarea a 23 de copii care au moștenit gena, din 67 de copii cunoscuți la acea vreme. Zece fuseseră deja diagnosticați cu cancer.

BBC precizează că, prin solicitări de acces la informare și interviuri cu medici și pacienți, se poate demonstra că s-au născut cel puțin 197 de copii concepuți cu sperma donatorului respectiv.

Cifra ar putea fi cu mult mai mare, deoarece nu au fost obținute date din toate țările.

Nu se știe câți dintre acești copii au moștenit gena periculoasă.

„Avem mulți copii care au dezvoltat deja un cancer”, a explicat  Dr. Edwige Kasper, genetician oncologic la Spitalul Universitar Rouen din Franța, care a prezentat datele inițiale.

Potrivit acestuia, există copii care au dezvoltat deja două tipuri diferite de cancer, „iar unii dintre ei au murit deja la o vârstă foarte fragedă."

O mamă singură din Franța, al cărei copil a fost conceput, acum 14 ani, cu sperma bărbatului respectiv și are această mutație a mărturisit că nu are „absolut nicio supărare" față de donator, dar consideră inacceptabil faptul că a fost utilizată pentru inseminare spermă care „nu era curată, nu era sigură, care avea un risc".

Femeia spune că, tot restul vieții, copilul său va trăi cu amenințarea cancerului.

Potrivit BBC, nu există o lege care să stabilească de câte ori sperma unui donator poate fi folosită la nivel mondial. Totuși, fiecare țară își stabilește propriile limite.

Banca Europeană de Spermă a recunoscut că aceste limite au fost „din păcate" încălcate în unele țări și că e „în dialog cu autoritățile din Danemarca și Belgia".

În Belgia, legal, sperma unui donator poate fi folosită de maximum șase familii. Totuși, 38 de femei diferite au adus pe lume copii concepuți cu sperma acestui donator.

Limita în Regatul Unit este de 10 familii per donator.

Acest caz, alături de cel al unui bărbat căruia i s-a ordonat să se oprească după ce a avut 550 de copii prin donare de spermă, a ridicat din nou întrebări dacă ar trebui să existe limite mai stricte.

