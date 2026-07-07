Video Alertă în New York: risc de prăbușire a unei clădiri cu 37 de etaje. „Grinzile de oțel se îndoaie ca niște țigări”

O clădire de birouri cu 37 de etaje din New York, aflată în plin proces de transformare într-un complex rezidențial, a fost evacuată marți după apariția unor semne de cedare structurală. Incidentul a declanșat o amplă intervenție a pompierilor și autorităților, care au evacuat mai multe clădiri din apropiere și au închis străzi.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, a declarat că un stâlp de susținere s-a deformat la etajul 21, iar ulterior au fost descoperite și alte probleme structurale, iar mai multe cărămizi au căzut în stradă, scrie ABC7 despre fostul sediu al companiei farmaceutice Pfizer.

„Clădirea rămâne instabilă”, a spus Mamdani în cadrul unei conferințe de presă susținute marți după-amiază, precizând că unul dintre stâlpi a continuat să se deplaseze și după sosirea autorităților.

Imobilul este în curs de transformare într-o clădire rezidențială. În jurul orei 8:00, muncitorii au observat fisuri în interiorul clădirii. Potrivit Departamentului pentru Clădiri al orașului, responsabilul cu siguranța șantierului a raportat că o grindă de oțel de la etajul 21 era compromisă. Oficialii au precizat că două coloane de susținere din interiorul clădirii au început să se deformeze, iar mai multe etaje superioare prezentau semne de tasare.

Autoritățile spun că acest lucru a provocat deformarea etajelor 21-26 ale clădirii cu 37 de etaje, sub presiunea exercitată asupra structurii. Autoritățile au anunțat că nimeni nu a fost rănit. Muncitorii aflați în clădire au fost evacuați imediat.

Reprezentantul sindicatului Steamfitters Local 638, Cliff Johnsen, a declarat că grinzile metalice au început să se îndoaie în timpul lucrărilor.

„Partea de nord a clădirii se prăbușește. Grinzile de oțel se îndoaie ca niște țigări”, a spus acesta.

Mai multe clădiri din zonă, inclusiv un hotel și o școală, au fost evacuate, iar autoritățile lucrează în prezent la stabilizarea imobilului.

Inginerii structurali monitorizează din exterior orice mișcare a clădirii. După ce aceasta va fi considerată suficient de sigură pentru acces, vor începe consolidarea structurii cu elemente provizorii de susținere.

Municipalitatea folosește echipamente de înaltă precizie, capabile să detecteze și cele mai mici deplasări ale structurii, iar mișcarea continuă a stâlpului reprezintă un motiv de îngrijorare.

„Acest lucru înseamnă că imobilul nu este încă stabilizat. Situația rămâne foarte gravă și periculoasă”, a declarat comisarul Departamentului pentru Clădiri din New York, Ahmed Tigani.

Inspectorii au descoperit grinzi de oțel deformate și probleme la structura unor planșee, iar autoritățile avertizează că, dacă imobilul ar ceda, ar fi vorba despre un colaps localizat, nu despre prăbușirea întregii clădiri.

Toți muncitorii au fost evacuați în siguranță, fără victime, iar zona din jurul imobilului a fost închisă circulației în timp ce specialiștii încearcă să stabilizeze structura.

Clădirea instabilă a acumulat șapte sancțiuni între iulie și decembrie 2025, pentru care au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 32.000 de dolari.

În total, există cel puțin 22 de încălcări ale normelor de construcție înregistrate începând din 2020.

Compania Metro Loft, dezvoltatorul proiectului de transformare a fostului sediu Pfizer în locuințe, a transmis într-un comunicat:

„Colaborăm îndeaproape cu Departamentul pentru Clădiri pentru a înțelege pe deplin amploarea situației. Siguranța angajaților noștri și a publicului a fost întotdeauna și rămâne principala noastră prioritate.”

Potrivit comisarului Departamentului pentru Clădiri, cauza exactă a instabilității va putea fi stabilită după instalarea elementelor provizorii de susținere (ferme de urgență) care vor consolida structura.