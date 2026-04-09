Furie socială în Venezuela. Poliţia i-a oprit cu tiruri cu gaze lacrimogene pe manifestanţii care se îndreptau spre Palatul prezidenţial

Poliţia venezueleană a intervenit joi, 9 aprilie, cu tiruri de gaze lacrimogene împotriva a aproximativ 2.000 de manifestanţi adunaţi în centrul Caracasului pentru a cere majorări salariale. Mulţimea intenţiona să înainteze către Palatul prezidenţial Miraflores, însă forţele de securitate au blocat înaintarea încă de la câţiva kilometri distanţă, potrivit Agerpres.

„Să mergem la Miraflores!” şi „Se tem că poporul va ajunge la Miraflores!” au fost scandările repetate ale manifestanţilor în timp ce cordoane de poliţişti antitero, echipaţi cu scuturi, i-au împiedicat să avanseze. Trupele au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile care încercau să continue marşul, împiedicându-i astfel să se apropie de sediul puterii executive.

Astfel de proteste sunt rare în Venezuela după ani de represiune intensă împotriva manifestaţiilor opoziției în timpul guvernării lui Nicolas Maduro. Demonstranţii, majoritar sindicalişti şi lucrători din sectorul public, se plâng de salariile „de mizerie”, îngheţate de patru ani şi erodate de o inflaţie scăpată de sub control.

Miercuri, preşedintele interimar Delcy Rodriguez a anunţat că, de la 1 mai, va avea loc o „creştere responsabilă” a salariilor, încercând să calmeze tensiunile sociale. În prezent, salariul minim lunar este derizoriu, într-o economie marcată de o inflaţie anuală de peste 600%. Chiar și cu bonusurile plătite de stat, veniturile nu depășesc 150 de dolari, insuficient pentru acoperirea coșului alimentar de bază, estimat la 645 de dolari.

Delcy Rodriguez, fost vicepreședinte a lui Nicolas Maduro, ajunsă la conducerea statului după capturarea acestuia de către armata americană la 3 ianuarie, a afirmat că „erorile economice ale trecutului trebuie corectate”.

Sub presiunea Washingtonului, actuala administrație a adoptat o lege a amnistiei pentru eliberarea deţinuţilor politici și a început reformarea sectorului petrolier, în încercarea de a-l deschide către companiile private.

Protestele de joi arată însă că tensiunile sociale rămân ridicate, iar promisiunile guvernului interimar nu par suficiente pentru a calma nemulțumirile generate de prăbuşirea nivelului de trai.