Vineri, 30 Ianuarie 2026
SUA schimbă conducerea misiunii din Gaza, în plină criză umanitară și blocaje politice generate de înfiinţarea Consiliului pentru Pace al lui Trump

Publicat:

Statele Unite înlocuiesc conducerea civilă și militară a misiunii lor din Fâșia Gaza, în timp ce partenerii europeni își reevaluează implicarea în inițiativa post-conflict, pe fondul incertitudinilor legate de viitorul plan american pentru enclava palestiniană.

În plină criză umanitară, SUA schimbă conducerea misiunii sale în Gaza. FOTO: EPA-EFE
În plină criză umanitară, SUA schimbă conducerea misiunii sale în Gaza. FOTO: EPA-EFE

Statele Unite ale Americii vor schimba conducerea civilă și militară a misiunii lor din Fâșia Gaza, iar numele noilor responsabili urmează să fie anunțate public, au declarat vineri diplomați americani citați de Reuters.

Decizia intervine într-un moment sensibil, marcat de reevaluarea implicării europene în eforturile de stabilizare și reconstrucție ale enclavei palestiniene, după conflictul devastator din regiune.

Potrivit surselor diplomatice, liderii actuali ai misiunii, atât pe componenta militară, cât și pe cea civilă, se retrag, însă succesorii acestora nu au fost încă desemnați oficial.

Există informații, neconfirmate, însă, oficial, că ofițerul de rang înalt care conduce Centrul de Coordonare Civil-Militară (CMCC), un general american cu trei stele, va fi înlocuit de un comandant de rang inferior. În paralel, responsabilul civil de top al centrului și-a încheiat mandatul și a revenit la postul său diplomatic anterior.

CMCC a fost înființat în luna octombrie, ca parte a primei etape a planului lansat de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului din Gaza şi a avut rolul de a supraveghea respectarea încetării focului dintre Israel și Hamas, de a facilita accesul ajutorului umanitar în enclavă și de a contribui la conturarea politicilor viitoare privind administrarea Gazei.

Reorganizarea conducerii centrului are loc pe fondul unei incertitudini tot mai accentuate în privința rolului pe termen mediu și lung al acestei structuri.

Oficiali și diplomați occidentali afirmă că Washingtonul analizează următoarea fază a planului său pentru Gaza, care ar putea include crearea așa-numitului „Consiliu pentru pace”, dorit de Donald Trump, menit să supravegheze politica și tranziția post-conflict din teritoriu.

De la înființarea CMCC, conducerea militară a fost asigurată de locotenentul-general Patrick Frank, comandantul suprem al forțelor armate americane din Orientul Mijlociu, care a coordonat activitatea centrului din sudul Israelului.

Armata SUA a anunțat luna trecută că acesta a fost promovat în funcția de adjunct al comandantului Comandamentului Central al Statelor Unite.

În ceea ce privește conducerea civilă, Departamentul de Stat a precizat într-un comunicat că diplomatul de carieră Steve Fagin s-a întors la postul său de ambasador al SUA în Yemen, după ce a deținut „un rol tranzitoriu” în fruntea CMCC.

Diplomați occidentali au subliniat că, până în prezent, centrul nu a reușit să sporească semnificativ fluxurile de ajutor umanitar și nici să genereze progrese politice concrete, situație care i-a determinat pe unii parteneri ai SUA să își regândească nivelul de implicare în această inițiativă.

În prima fază a planului de încetare a focului, confruntările majore au fost suspendate, ostatici israelieni au fost eliberați în schimbul prizonierilor palestinieni, iar forțele israeliene s-au retras din aproape jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza.

Cu toate acestea, Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordurilor, iar violențele nu au fost complet eliminate.

Potrivit datelor disponibile, peste 400 de palestinieni și trei soldați israelieni au fost uciși de la intrarea în vigoare a încetării focului.

În același timp, marea majoritate a celor peste două milioane de locuitori ai Gazei continuă să trăiască în condiții precare, concentrați într-o zonă restrânsă, în afara perimetrului controlat de Israel, în corturi improvizate sau clădiri grav avariate.

