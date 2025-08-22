Administrația Trump a trecut la verificarea persoanelor care stau legal în SUA. Zeci de milioane de oameni, în pericol de a fi expulzați

Departamentul de Stat al SUA revizuiește dosarele a 55 de milioane de persoane care dețin vize, pentru a verifica dacă acestea au încălcat reguli și, astfel, devin ineligibile să locuiască în țară.

Departamentul a declarat pentru Associated Press că titularii de viză sunt supuși unei „verificări continue”.

„Revizuim toate informațiile disponibile ca parte a verificării noastre, inclusiv datele din evidențele autorităților sau orice alte informații care apar după emiterea vizei și care indică o potențială responsabilitate”, a transmis Departamentul de Stat.

Autoritățile caută în special persoane care au depășit perioada de valabilitate a vizei, au desfășurat activități criminale sau reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice. Au menționat în mod special implicarea în activități teroriste sau sprijinirea unor organizații teroriste, scrie Daily Mail.

Dacă se descoperă o încălcare, viza respectivă poate fi revocată, iar persoana poate fi deportată, asemenea zecilor de mii de imigranți ilegali care au fost deja expulzați în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump.

Această schimbare indică o escaladare majoră a deportărilor, având în vedere că titularii de viză se află în SUA legal.

Revizuirea tuturor titularilor de viză reprezintă o extindere semnificativă a procesului, care inițial se concentra mai mult pe studenți implicați în activități percepute de guvern ca pro-palestiniene sau anti-israeliene.

Verificările vor include conturile de social media ale tuturor titularilor de viză, evidențele poliției și imigrației din țările lor de origine, precum și orice încălcări aplicabile ale legii SUA comise pe teritoriul american.

„Ca parte a angajamentului administrației Trump de a proteja securitatea națională și siguranța publică, de la Ziua Inaugurării Departamentul de Stat a revocat de două ori mai multe vize, inclusiv aproape de patru ori mai multe vize de student, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a spus Departamentul.

Majoritatea străinilor care doresc să vină în SUA necesită vize, mai ales cei care vor să studieze sau să lucreze pe termen lung.

Excepții pentru vizite scurte de turism sau afaceri se aplică cetățenilor celor 40 de țări europene și asiatice din Programul Visa Waiver, care le permite să stea până la trei luni fără viză.

Recent, Departamentul a declarat că, de la revenirea lui Trump la Casa Albă, a revocat peste 6.000 de vize de student pentru depășirea termenului și încălcări ale legilor locale, de stat și federale. Majoritatea acestor cazuri au implicat agresiuni, conducere sub influența alcoolului sau drogurilor și sprijin pentru terorism.