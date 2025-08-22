search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Administrația Trump a trecut la verificarea persoanelor care stau legal în SUA. Zeci de milioane de oameni, în pericol de a fi expulzați

0
0
Publicat:

Departamentul de Stat al SUA revizuiește dosarele a 55 de milioane de persoane care dețin vize, pentru a verifica dacă acestea au încălcat reguli și, astfel, devin ineligibile să locuiască în țară.

FOTO: CaribbeanNews.ro
FOTO: CaribbeanNews.ro

Departamentul a declarat pentru Associated Press că titularii de viză sunt supuși unei „verificări continue”.

„Revizuim toate informațiile disponibile ca parte a verificării noastre, inclusiv datele din evidențele autorităților sau orice alte informații care apar după emiterea vizei și care indică o potențială responsabilitate”, a transmis Departamentul de Stat.

Autoritățile caută în special persoane care au depășit perioada de valabilitate a vizei, au desfășurat activități criminale sau reprezintă o amenințare la adresa siguranței publice. Au menționat în mod special implicarea în activități teroriste sau sprijinirea unor organizații teroriste, scrie Daily Mail.

Dacă se descoperă o încălcare, viza respectivă poate fi revocată, iar persoana poate fi deportată, asemenea zecilor de mii de imigranți ilegali care au fost deja expulzați în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump.

Această schimbare indică o escaladare majoră a deportărilor, având în vedere că titularii de viză se află în SUA legal.

Revizuirea tuturor titularilor de viză reprezintă o extindere semnificativă a procesului, care inițial se concentra mai mult pe studenți implicați în activități percepute de guvern ca pro-palestiniene sau anti-israeliene.

Verificările vor include conturile de social media ale tuturor titularilor de viză, evidențele poliției și imigrației din țările lor de origine, precum și orice încălcări aplicabile ale legii SUA comise pe teritoriul american.

„Ca parte a angajamentului administrației Trump de a proteja securitatea națională și siguranța publică, de la Ziua Inaugurării Departamentul de Stat a revocat de două ori mai multe vize, inclusiv aproape de patru ori mai multe vize de student, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a spus Departamentul.

Majoritatea străinilor care doresc să vină în SUA necesită vize, mai ales cei care vor să studieze sau să lucreze pe termen lung.

Excepții pentru vizite scurte de turism sau afaceri se aplică cetățenilor celor 40 de țări europene și asiatice din Programul Visa Waiver, care le permite să stea până la trei luni fără viză.

Recent, Departamentul a declarat că, de la revenirea lui Trump la Casa Albă, a revocat peste 6.000 de vize de student pentru depășirea termenului și încălcări ale legilor locale, de stat și federale. Majoritatea acestor cazuri au implicat agresiuni, conducere sub influența alcoolului sau drogurilor și sprijin pentru terorism.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
gandul.ro
image
Bărbatul care și-a ucis soția în fața copilului se interesa de condițiile criminalilor din Penitenciar
mediafax.ro
image
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
fanatik.ro
image
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
libertatea.ro
image
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
Un ciclon mediteranean lovește Europa, cu furtuni și vijelii: Sunt alerte cod roșu în mai multe țări. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Prognoza meteo 25 august-22 septembrie. Începutul toamnei vine cu temperaturi ridicate
observatornews.ro
image
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Nicuşor Dan, cadou total neobişnuit în vacanţa prin România! Ce i-a oferit un român preşedintelui, rămâi mască
playtech.ro
image
Statul român, client fidel al florăreselor: suma uriașă alocată de Cancelaria primului-ministru. Sute de mii de lei pompate în buchete și aranjamente
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil! Cum a reacționat căpitanul lui Hacken, după ce a aflat în direct că Dan Petrescu și-a dat demisia
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Cutremur de 7,5 astăzi, 22 august. Unde a fost resimțit seismul
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afectaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
romaniatv.net
image
EXCLUSIV 400 de lei la pensie pentru 2,5 milioane de seniori. Ministerul Muncii confirmă plata în 2025
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Medicii avertizează: lipsa acestui aliment din dietă crește riscul cardiac. Superalimentul care îți poate salva inima
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Patrick Duffy foto Profimedia jpg
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Deștepții familiei regale britanice, cine e pe primul loc? Ce note au luat la examenele GCSE Charles, William, Kate

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?