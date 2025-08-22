SUA suspendă emiterea vizelor de muncă pentru şoferii de camion străini, anunță secretarul de stat

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA, a anunțat vineri, 22 august, că se suspendă emiterea vizelor de muncă pentru şoferii de camion străini.

„Începând de azi, suspendăm emiterea tuturor vizelor de muncă pentru șoferii de camione comerciale

Numărul tot mai mare de șoferi străini care conduc camioane mari cu remorcă pe drumurile din SUA pune în pericol viețile americanilor și subminează mijloacele de trai ale șoferilor de camion americani”, a transmis Marco Rubio.

Administraţia Trump a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză.

La începutul acestei săptămâni, secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat că Administrația Federală pentru Siguranța Transportatorilor Rutieri a lansat o anchetă privind un accident pe o autostradă din Florida, în care au murit trei persoane, scrie Reuters.

În accident a fost implicat un șofer de naționalitate indiană, care nu vorbea limba engleză și nu avea autorizație legală de a se afla în Statele Unite, potrivit oficialilor din Florida și din SUA.

Șoferul a fost pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de omor, după ce poliția a stabilit că acesta a încercat să efectueze o întoarcere ilegală printr-un punct de acces destinat exclusiv uzului oficial, manevră care a blocat traficul și a provocat accidentul soldat cu moartea a trei persoane aflate într-un minivan ce a intrat în coliziune cu camionul său.

Autoritățile din Florida l-au preluat pe șofer în California pentru a-l returna în stat pentru a se confrunta cu acuzații.

Duffy a declarat că neaplicarea adecvată a standardelor de calificare a șoferilor prezintă probleme serioase de siguranță și crește probabilitatea accidentelor.

FMCSA a declarat în 2023 că aproximativ 16% dintre șoferii de camion din SUA s-au născut în afara Statelor Unite. Luna trecută, Reuters a relatat că șoferii de camion mexicani din orașul de frontieră Ciudad Juarez au început să studieze limba engleză în încercarea de a se conforma ordinului lui Trump.