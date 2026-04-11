Accesul bărbaților interzis în anumite intervale orare la o universitate din SUA: program pilot care a stârnit controverse privind discriminarea

Universitatea din California de Sud (USC) a lansat un program experimental prin care anumite zone ale sălii de sport din cadrul Centrului Lyon (Robinson Hall) sunt rezervate femeilor și studenților non-binari, pentru două intervale de câte o oră pe săptămână, în zilele de luni și miercuri, între orele 10:00 și 11:00.

Propusă de organizația studențească SAGE (Student Assembly for Gender Empowerment), inițiativa este prezentată ca un program pilot destinat evaluării interesului studenților pentru un astfel de spațiu, potrivit national.today.

Reprezentanții SAGE susțin că proiectul a pornit de la mărturii ale unor studente și studenți non-binari care au declarat că se simt inconfortabil în sala de sport, din cauza interacțiunilor frecvente sau a atenției nedorite din partea altor persoane.

„Fie că sunt abordați în mod regulat sau sunt priviți, în timp acel disconfort îi determină pe unii să renunțe complet la utilizarea sălii de sport”, a declarat Jana Alnajjar, coordonatoare de advocacy în cadrul SAGE.

Experiențe similare au fost confirmate și de unele studente. Mengze Wu, studentă în ultimul an la neuroștiințe, a afirmat că se confruntă cu dificultăți în a se simți confortabil în sala de sport: „Nu reușesc să ocup mult spațiu decât dacă mă afirm cu adevărat. Și chiar și așa, mă confrunt cu multe obstacole în a mă simți complet confortabilă”.

Inițiativa a generat însă discuții și controverse în campus, în condițiile în care politica oficială a universității și reglementările federale privind diversitatea, echitatea și incluziunea (DEI) ridică întrebări privind posibilitatea restricționării accesului pe criterii de gen.

Un purtător de cuvânt al USC Student Life a precizat că programul este sponsorizat de consiliul studenților de licență și că, în conformitate cu politica universității, este deschis tuturor studenților.

„Au existat multe discuții contradictorii cu privire la faptul dacă aceasta ar fi o opțiune viabilă”, a recunoscut Jana Alnajjar.

Hannah Lee, studentă la inginerie biomedicală, consideră că dezbaterea în sine indică o problemă mai profundă: „Faptul că ne gândim că este o idee bună arată că există o problemă sistemică. Spațiile ar trebui să fie incluzive pentru toată lumea”.