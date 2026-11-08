Studiul limbilor străine în școlile rusești ar reprezenta o amenințare la adresa suveranității naționale, a susținut Alexei Zhuravlev, membru al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, într-o emisiune difuzată de NTV. Declarațiile au fost relatate pe 6 noiembrie de The Moscow Times, care citează RusNews.

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Deputatul consideră că predarea pe scară largă a englezei încă din copilărie favorizează impunerea unor semnificații, repere culturale și orientări geopolitice străine. El a descris acest proces drept o „subordonare treptată față de Occident”, invocând influența culturală exercitată prin limbă.

Zhuravlev a mai afirmat că, înainte de sancțiuni, a călătorit prin Europa și a refuzat, din principiu, să vorbească engleza. Potrivit relatării The Moscow Times, el a susținut că s-a descurcat folosind exclusiv rusa.

„Am vorbit rusește cu toată lumea și toată lumea m-a înțeles”, a afirmat Alexei Zhuravlev.

Mai puține ore de limbi străine în școli

Autoritățile ruse au redus numărul orelor de limbi străine: elevii de clasa a V-a au două ore pe săptămână, în loc de trei. Din anul școlar 2027/2028, aceeași normă urmează să se aplice și claselor a VI-a și a VII-a, potrivit publicației.

După începerea războiului împotriva Ucrainei, în Duma de Stat au existat apeluri la renunțarea la studiul englezei, pentru îndepărtarea unui presupus „vector pro-occidental” din educație. Au fost cerute, în schimb, mai multe ore pentru activități practice, educație fizică și pregătire militară de bază. Președintele Dumei, Viaceslav Volodin, a numit engleza o limbă „moartă”, potrivit The Moscow Times.

Măsuri pentru promovarea limbii ruse

În vara anului 2026, Vladimir Putin a cerut includerea cursului „Limba rusă ca limbă de stat” în programele tuturor universităților și promovarea rusei ca limbă de comunicare între naționalități, relatează The Moscow Times. El a susținut și crearea unor facultăți separate de limbă și literatură rusă, criticând studierea literaturii ruse și străine în cadrul aceleiași facultăți de filologie.

Potrivit aceleiași publicații, în 2025 Putin a cerut combaterea cuvintelor străine despre care susținea că denaturează limba rusă și a insistat asupra folosirii exclusive a alfabetului chirilic în spațiul public.