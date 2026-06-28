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Veteranul care l-a amenințat pe Putin cu o insurecție armată a fost arestat. Ce i-a cerut președintelui rus

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Veteranul rus care l-a amenințat pe președintele Vladimir Putin că va declanșa o insurecție armată dacă nu va fi primit la Kremlin pentru a discuta despre presupusele abuzuri comise de comandanții militari împotriva soldaților a fost arestat, potrivit soției sale.

Aleksandr Lunin/FOTO: X @visegrad24
Aleksandr Lunin/FOTO: X @visegrad24

Moscow Times scrie că înregistrarea lui Aleksandr Lunin a adunat milioane de vizualizări pe rețelele sociale. Lunin ceruse o întrevedere cu Putin pentru a-i „spune întregul adevăr” despre modul în care sunt tratați militarii ruși.

Într-un al doilea videoclip, publicat joi pe Instagram, Lunin și-a reiterat solicitarea de a fi primit de președintele rus.

„Dacă nu ajung în curând la Kremlin și nu vorbesc în direct, chiar lângă dumneavoastră, armata își va întoarce armele împotriva Kremlinului”, a avertizat Lunin.

„Eu doar transmit mesajul”, a adăugat el, susținând că înalți oficiali din Ministerul rus al Apărării și din structurile de securitate i-ar fi cerut să înregistreze această declarație.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus jurnaliștilor, în briefingul zilnic de vineri, că a auzit despre videoclip, însă nici Putin și nici administrația prezidențială „nu au avut ocazia” să îl vizioneze.

„Judecând după descrierea dumneavoastră, formularea pare destul de bizară. Trebuie mai întâi să vedem înregistrarea”, a declarat Peskov.

Publicații independente din Rusia au verificat identitatea lui Lunin și au relatat că acesta este un veteran în vârstă de 39 de ani al războiului din Ucraina, originar din regiunea Voronej, din sudul Rusiei.

Potrivit acestora, Lunin a purtat anterior numele de familie Pustovalov, pe care l-a schimbat legal în 2023, după ce ar fi fost eliminat de pe lista oficială a Rusiei cu persoane catalogate drept „extremiste”.

Aleksandr Lunin a fost arestat 

Între timp, Lunin a fost arestat, anunţă canalul Telegram al veteranului, iar locuinţa sa a fost percheziţionată, anunţă soţia sa, Tatiana Lunina, scrie News.ro.

Într-o înregistrare video publicată pe TikTok, ulterior ștearsă, Tatiana Lunina a anunțat că polițiștii au descins în locuința lor din regiunea Voronej, în sud-vestul Rusiei, și au efectuat o percheziție în timpul nopții.

Aveasta anunţă că forţele de ordine au confiscat mai multe obiecte, printre care dispozitive de stocare USB, computere, laptopuri, un hard-disk şi nunceakuri. De asemenea, spune că soțul ei nu se afla la domiciliu la momentul percheziţiilor.

Iniţial, Tatiana Lunina a anunţat că nu reuşeşte să-l contacteze şi a evocat posibilitatea să fie arestat sau să se afle pur şi simplu pe drum şi să nu aibă semnal telefonic.

La puţin timp după ce şi-a şters postarea video, ea a publicat un mesaj pe reţeaua rusă de socializare VKontakte.

Aleksandr „este în viaţă, este sănătos”, a scris ea, precizând că el i-a cerut să nu mai publice informaţii, să nu dea interviuri şi să nu răspundă la comentarii.

Potrivit canalului Telegram al lui Aleksandr Lunin, preluat de mai multe publicaţii ruseşti independente, veteranul a fost plasat în detenţie administrativă pe o perioadă de 11 zile.

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