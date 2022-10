Soldați ruși trimiși să moară fără pregătire: „N-aveam muniție. Toți prietenii noștri au rămas acolo” VIDEO

Revoltă în rândul soldaților ruși scăpați cu viață din încercuirea de la LÎman, în regiunea Donețk din cauza condițiilor în care au fost obligați să lupte, se arată într-o filmare postată de jurnalistul Christo Grozev de la site-ul de investigații Bellingcat pe Twitter.

„Mihail, spune-ne, te rog, cum am ieșit din încercuire”, spune un soldat din filmare, potrivit Digi24.

„Cu pierderi mari. Artileria a plecat. Am rămas singuri. Am fost loviți cu mortiere, cu foc de artilerie. Ni s-a spus să mergem în direcția Liman. Am fost atacați cu mitraliera, cu artileria. Am mers spre Liman, dar eram singuri. Nu aveam muniție, nimic. Totul a ars. Am salvat pe cine am putut. Toți prietenii noștri, camarazii noștri au rămas acolo”, a răspuns Mihail.

De asemenea, un alt soldat a povestit că au fost supuși unui tir intens de artilerie și că, la un moment dat, toată lumea a luat-o pur și simplu la fugă, iar altul vorbește și despre condițiile de echipare și antrenament de care au beneficiat.

„Am fost mobilizați pe 19 (septembrie - n.r.). Fără comisie medicală, fără echipamente. Ne-au dat o mitralieră, patru încărcătoare și un cuțit”, a spus acesta, potrivit sursei citate.

În evaluarea de luni noapte spre marți dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) scrie că în ultimele 48 de ore, forțele ucrainene au continuat să obțină câștiguri substanțiale în jurul orașului Liman și în regiunea Herson.

Separat, serviciile de informaţii militare britanice au apreciat că, probabil, Rusia a suferit pierderi grele în timp ce forţele sale s-au retras din Liman, transmite dpa.

Oraşul Lîman din regiunea Doneţk a fost „cel mai probabil apărat de elemente subdimensionate ale Districtelor Militare Vest şi Centru ale Rusiei, precum şi de contingente de rezervişti mobilizaţi voluntar", a transmis duminică Ministerul Apărării britanic în informarea sa zilnică.