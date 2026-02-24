Rusia mizează pe avantajul asimetric într-o posibilă confruntare cu NATO

Rusia mizează pe submarine și pe arme nucleare experimentale pentru a compensa ceea ce un înalt oficial militar norvegian descrie drept un decalaj în ceea ce privește forța militară convențională dintre Moscova și țările din NATO, relatează Business Insider.

Viceamiralul Rune Andersen, șeful Cartierului General Întrunit al Norvegiei, a declarat că „asimetria inerentă” dintre forțele armate ruse și armatele combinate ale celor 32 de state membre NATO a determinat Kremlinul să acorde prioritate capabilităților neconvenționale, în special în domeniul maritim și nuclear.

„Ne confruntăm cu un set larg de provocări”, a spus Andersen într-un interviu recent.

Rusia are aproximativ 1,1 milioane de militari activi — în timp ce doar Statele Unite dispun de aproximativ 1,3 milioane de militari. Între timp, războiul din Ucraina a generat pierderi semnificative de personal și echipamente pentru Moscova.

Serviciile britanice de informații estimează că Rusia ar fi suferit până la 1,2 milioane de victime de la începutul invaziei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că 65.000 de soldați ruși au fost uciși doar în lunile decembrie și ianuarie, iar evaluările americane indică faptul că Moscova recrutează între 30.000 și 40.000 de militari pe lună — cifre care, potrivit analiștilor, compensează la limită pierderile de pe câmpul de luptă.

Rutte a remarcat că un astfel de nivel de uzură nu este sustenabil pe termen lung.

Pierderile de echipamente ale Rusiei au fost, de asemenea, considerabile. Forțele ucrainene ar fi avariat sau distrus zeci de nave de război rusești, sute de aeronave și mii de vehicule blindate de la începutul conflictului.

În pofida acestor pierderi și a superiorității convenționale a NATO, liderii militari ai alianței continuă să considere Rusia o amenințare serioasă — în special din cauza capabilităților asimetrice ale acesteia.

Submarinele: un factor de echilibrare subacvatic

Un domeniu-cheie asupra căruia Moscova își concentrează atenția este flota sa de submarine. Rusia operează peste 60 de submarine, având una dintre cele mai mari flote de acest tip din lume. Unele dintre aceste nave sunt capabile să lanseze rachete balistice, precum și rachete cu focoase nucleare.

Andersen a explicat că Rusia nu poate concura cu flota de suprafață integrată a NATO — care include distrugătoare și fregate avansate, portavioane și aeronave de patrulare maritimă — și, din acest motiv, pune accent pe domeniul subacvatic ca modalitate de a obține un avantaj strategic.

„Submarinele sunt în mod inerent asimetrice. Sub apă este ultimul loc de pe Pământ unde te poți ascunde”, a spus Andersen.

El a subliniat că forțele NATO sunt extrem de concentrate pe asigurarea controlului în domeniul subacvatic, recunoscând importanța acestuia în eventualitatea unei confruntări.

Comandorul Arlo Abrahamson, purtător de cuvânt al Comandamentului Maritim Aliat al NATO, a declarat că Rusia desfășoară în mod regulat submarine în Arctica și în regiunile din Nordul Îndepărtat — zone cu o importanță strategică în creștere. NATO monitorizează îndeaproape aceste activități.

14 state membre NATO operează propriile submarine, iar alianța își consolidează în mod colectiv capabilitățile de luptă antisubmarin.

„Deși NATO dispune de capabilități semnificative, extinse, în domeniul submarinelor, nu subestimăm capabilitățile adversarilor noștri”, a spus el.

Extinderea arsenalului nuclear

Pe lângă flota de submarine, Rusia investește masiv în sisteme de arme nucleare avansate, unele dintre acestea fiind testate în Arctica. Andersen a identificat două sisteme experimentale care ridică îngrijorări: racheta de croazieră 9M730 Burevestnik, cu propulsie nucleară, și torpila nucleară autonomă Poseidon.

Oficialii ruși au anunțat în octombrie că ambele sisteme au fost testate. Burevestnik — desemnată de NATO drept SSC-X-9 „Skyfall” — ar fi parcurs peste 14.000 de kilometri și ar fi rămas în aer timp de 15 ore în cadrul unui test. Torpila Poseidon, lansată de pe un submarin, și-ar fi activat unitatea de propulsie nucleară după faza inițială de lansare, potrivit Moscovei.

Ambele sisteme sunt concepute ca mijloace de represalii, menite să asigure capacitatea Rusiei de a răspunde după ce suferi un atac nuclear.

Burevestnik și Poseidon se numără printre cele șase așa-numite „super-arme” prezentate de președintele Vladimir Putin în 2018. Lista include racheta balistică aer-sol Kinjal, racheta hipersonică Zircon lansată de pe nave, planorul hipersonic Avangard și racheta balistică intercontinentală Sarmat. Toate pot transporta focoase nucleare.

Moscova a promovat mai multe dintre aceste arme ca având rază practic nelimitată și capacitatea de a evita sistemele de apărare antirachetă. Deși unele dintre ele au fost utilizate în Ucraina cu rezultate mixte, dezvoltarea lor evidențiază investițiile continue ale Rusiei în descurajarea strategică.

Armele nucleare, element central al ambițiilor de mare putere

Pe măsură ce războiul din Ucraina pune presiune pe forțele convenționale ale Rusiei, Andersen a sugerat că arsenalul nuclear ar putea deveni și mai important în strategia pe termen lung a Moscovei.

„S-ar putea susține că, având în vedere că Rusia este blocată convențional în Ucraina și ar putea ieși slăbită după război, armele nucleare devin relativ mai importante pentru Rusia ca element central al oricăror ambiții de mare putere pe care le-ar avea”, a spus el.

.