search
Marți, 24 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia mizează pe avantajul asimetric într-o posibilă confruntare cu NATO

0
0
Publicat:

Rusia mizează pe submarine și pe arme nucleare experimentale pentru a compensa ceea ce un înalt oficial militar norvegian descrie drept un decalaj în ceea ce privește forța militară convențională dintre Moscova și țările din NATO, relatează Business Insider.

torpila poseidon jpg

Viceamiralul Rune Andersen, șeful Cartierului General Întrunit al Norvegiei, a declarat că „asimetria inerentă” dintre forțele armate ruse și armatele combinate ale celor 32 de state membre NATO a determinat Kremlinul să acorde prioritate capabilităților neconvenționale, în special în domeniul maritim și nuclear.

„Ne confruntăm cu un set larg de provocări”, a spus Andersen într-un interviu recent.

Rusia are aproximativ 1,1 milioane de militari activi — în timp ce doar Statele Unite dispun de aproximativ 1,3 milioane de militari. Între timp, războiul din Ucraina a generat pierderi semnificative de personal și echipamente pentru Moscova.

Serviciile britanice de informații estimează că Rusia ar fi suferit până la 1,2 milioane de victime de la începutul invaziei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat recent că 65.000 de soldați ruși au fost uciși doar în lunile decembrie și ianuarie, iar evaluările americane indică faptul că Moscova recrutează între 30.000 și 40.000 de militari pe lună — cifre care, potrivit analiștilor, compensează la limită pierderile de pe câmpul de luptă.

Rutte a remarcat că un astfel de nivel de uzură nu este sustenabil pe termen lung.

Pierderile de echipamente ale Rusiei au fost, de asemenea, considerabile. Forțele ucrainene ar fi avariat sau distrus zeci de nave de război rusești, sute de aeronave și mii de vehicule blindate de la începutul conflictului.

În pofida acestor pierderi și a superiorității convenționale a NATO, liderii militari ai alianței continuă să considere Rusia o amenințare serioasă — în special din cauza capabilităților asimetrice ale acesteia.

Submarinele: un factor de echilibrare subacvatic

Un domeniu-cheie asupra căruia Moscova își concentrează atenția este flota sa de submarine. Rusia operează peste 60 de submarine, având una dintre cele mai mari flote de acest tip din lume. Unele dintre aceste nave sunt capabile să lanseze rachete balistice, precum și rachete cu focoase nucleare.

Andersen a explicat că Rusia nu poate concura cu flota de suprafață integrată a NATO — care include distrugătoare și fregate avansate, portavioane și aeronave de patrulare maritimă — și, din acest motiv, pune accent pe domeniul subacvatic ca modalitate de a obține un avantaj strategic.

„Submarinele sunt în mod inerent asimetrice. Sub apă este ultimul loc de pe Pământ unde te poți ascunde”, a spus Andersen.

El a subliniat că forțele NATO sunt extrem de concentrate pe asigurarea controlului în domeniul subacvatic, recunoscând importanța acestuia în eventualitatea unei confruntări.

Comandorul Arlo Abrahamson, purtător de cuvânt al Comandamentului Maritim Aliat al NATO, a declarat că Rusia desfășoară în mod regulat submarine în Arctica și în regiunile din Nordul Îndepărtat — zone cu o importanță strategică în creștere. NATO monitorizează îndeaproape aceste activități.

14 state membre NATO operează propriile submarine, iar alianța își consolidează în mod colectiv capabilitățile de luptă antisubmarin. 

„Deși NATO dispune de capabilități semnificative, extinse, în domeniul submarinelor, nu subestimăm capabilitățile adversarilor noștri”, a spus el.

Extinderea arsenalului nuclear

Pe lângă flota de submarine, Rusia investește masiv în sisteme de arme nucleare avansate, unele dintre acestea fiind testate în Arctica. Andersen a identificat două sisteme experimentale care ridică îngrijorări: racheta de croazieră 9M730 Burevestnik, cu propulsie nucleară, și torpila nucleară autonomă Poseidon.

Oficialii ruși au anunțat în octombrie că ambele sisteme au fost testate. Burevestnik — desemnată de NATO drept SSC-X-9 „Skyfall” — ar fi parcurs peste 14.000 de kilometri și ar fi rămas în aer timp de 15 ore în cadrul unui test. Torpila Poseidon, lansată de pe un submarin, și-ar fi activat unitatea de propulsie nucleară după faza inițială de lansare, potrivit Moscovei.

Ambele sisteme sunt concepute ca mijloace de represalii, menite să asigure capacitatea Rusiei de a răspunde după ce suferi un atac nuclear.

Burevestnik și Poseidon se numără printre cele șase așa-numite „super-arme” prezentate de președintele Vladimir Putin în 2018. Lista include racheta balistică aer-sol Kinjal, racheta hipersonică Zircon lansată de pe nave, planorul hipersonic Avangard și racheta balistică intercontinentală Sarmat. Toate pot transporta focoase nucleare.

Moscova a promovat mai multe dintre aceste arme ca având rază practic nelimitată și capacitatea de a evita sistemele de apărare antirachetă. Deși unele dintre ele au fost utilizate în Ucraina cu rezultate mixte, dezvoltarea lor evidențiază investițiile continue ale Rusiei în descurajarea strategică.

Armele nucleare, element central al ambițiilor de mare putere

Pe măsură ce războiul din Ucraina pune presiune pe forțele convenționale ale Rusiei, Andersen a sugerat că arsenalul nuclear ar putea deveni și mai important în strategia pe termen lung a Moscovei.

„S-ar putea susține că, având în vedere că Rusia este blocată convențional în Ucraina și ar putea ieși slăbită după război, armele nucleare devin relativ mai importante pentru Rusia ca element central al oricăror ambiții de mare putere pe care le-ar avea”, a spus el.

.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Cristian Preda, milionarul ipocrit care a susținut toate guvernele proaste ale României
gandul.ro
image
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
mediafax.ro
image
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone
fanatik.ro
image
Putin îi pregătește pe ruși pentru cea mai proastă veste posibilă
libertatea.ro
image
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
digi24.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Permisul de conducere va fi suspendat pentru neplata amenzilor, a decis Guvernul Bolojan. Cum se va aplica măsura
antena3.ro
image
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
observatornews.ro
image
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
cancan.ro
image
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Două zone de relaxare premium apar la Aeroportul Otopeni. Ce facilități vor avea
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret al lui Putin. S-a aflat după patru ani de război cu Ucraina
mediaflux.ro
image
Decizie șoc luată de Floyd Mayweather, după ce s-a aflat că este falit și nu mai are bani nici pentru serviciile de salubritate
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
S-a născut «copilul-minune». Bebelușul a fost purtat într-un uter transplantat de la o femeie decedată
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
Top 3 zodii fericite până în aprilie. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă, au fost binecuvântate de Divinitate
click.ro
image
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
”Neața, imbecililor!” Andrew, profilul grobianului clasic, abuzator toată viața sa. Cum îi saluta pe angajați la Palat
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Monede antice (© Pixabay)
Un vas plin cu monede romane, descoperit într-o pădure din Prahova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop miercuri, 25 februarie. Scorpionii fac o schimbare radicală în viața lor, iar Balanțele își ascund emoțiile
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Regele Spaniei a pus ochii pe fosta Primă Doamnă a Argentinei? Ce a apărut în presa sud-americană?

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Două semne de avertizare ale demenței care pot apărea noaptea