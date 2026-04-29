Video Scandal uriaș în Rusia. Cum a reușit influencerița care a criticat Kremlinul să-l facă pe propagandistul lui Putin să-i ceară scuze

O dispută publică de amploare a izbucnit în Rusia între o influenceriță extrem de populară și unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai televiziunii de stat, după ce aceasta a criticat indirect modul în care sunt prezentate problemele țării liderului de la Kremlin.

Victoria Bonya, fostă vedetă de reality show devenită influencer cu peste 13 milioane de urmăritori, a stârnit o reacție în lanț după ce a publicat un mesaj video adresat lui Vladimir Putin, în care afirma că președintele nu ar fi informat corect despre dificultățile reale cu care se confruntă populația, relatează Reuters.

În intervenția sa, Bonya a spus că, deși îl susține pe liderul rus, oamenii obișnuiți sunt „presați” de oficiali corupți și ar putea ajunge „să explodeze” într-o zi. Clipul a devenit rapid viral, strângând zeci de milioane de vizualizări, iar Kremlinul a reacționat neobișnuit, recunoscând criticile, dar susținând că problemele sunt deja în curs de rezolvare.

Atac dur în direct: „Nu e treaba acestei târfe uzate”

Reacția cea mai vehementă a venit din partea lui Vladimir Soloviov, unul dintre principalii prezentatori politici ai televiziunii de stat, cunoscut pentru susținerea războiului din Ucraina. Acesta a lansat un atac virulent la adresa influenceriței, acuzând-o că ar lucra pentru Occident și cerând autorităților să verifice dacă declarațiile ei încalcă legea.

În emisiunea sa, Soloviov a folosit un limbaj extrem, afirmând: „Nu e treaba acestei târfe uzate să-și deschidă gura murdară și să polueze spațiul informațional”, potrivit publicației independente Meduza.

El a mers mai departe și a întrebat public de ce Bonya nu a fost desemnată „agent străin”, etichetă cu conotații negative în Rusia.

Influencerița l-a numit pe Soloviov „dușman al poporului”

Victoria Bonya a reacționat dur, numindu-l pe Soloviov „dușman al poporului” și cerând ca acesta să fie scos din emisie. Ea a criticat și modul în care femeile sunt tratate în spațiul mediatic.

„Când am ratat momentul în care femeile au început să fie insultate la televiziunile federale?”, a întrebat aceasta.

Influencerița, mamă singură, a subliniat că astfel de atacuri nu o vizează doar pe ea, ci și alte femei aflate în situații similare. „Insultându-mă pe mine, le insultați pe toate”, a spus ea.

Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere

În paralel, Bonya a cerut autorităților să verifice dacă limbajul folosit de Soloviov în emisiunile sale respectă legislația rusă.

Scandal de amploare

Conflictul a escaladat rapid în mediul online. Bonya a publicat un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare costumată ca Spider-Man și se confruntă simbolic cu Soloviov și alți critici, clipul adunând milioane de vizualizări într-un timp foarte scurt.

În același timp, pe rețelele sociale a fost declanșat un val de reacții împotriva prezentatorului TV. Utilizatori au lansat un flashmob în care își cereau scuze în numele lui Soloviov și condamnau limbajul folosit, potrivit EurAsia Daily.

Inclusiv persoane din mediul public, dar și reprezentanți ai unor regiuni menționate de Bonya, s-au alăturat criticilor, cerând un discurs mai responsabil în spațiul public.

Pe străzile Moscovei, reacțiile au fost în mare parte favorabile influenceriței. „Nu mi-a plăcut că au început să o insulte. Este complet greșit din partea unor oameni cu influență”, a declarat o femeie intervievată de Reuters.

Soloviov i-a cerut scuze în direct

În urma presiunii publice, Vladimir Soloviov i-a cerut scuze în direct Victoriei, într-o emisiune comună difuzată online.

„Desigur, trebuie să îmi cer scuze. Ai perfectă dreptate, am fost prea emoțional”, a spus acesta.

Totuși, prezentatorul a respins acuzațiile de misoginie, afirmând că are numeroase femei invitate în emisiuni și considerând „ciudat” să fie etichetat astfel. El a susținut și că reacția sa a fost declanșată de faptul că declarațiile lui Bonya au fost preluate de presa occidentală, mai ales afirmația că rușii s-ar teme de Vladimir Putin.

El a susținut și că Bonya, trăind în Monaco, nu înțelege realitatea războiului.

Amenințări cu proces și investigații oficiale

Victoria Bonya a anunțat că ia în calcul acțiuni legale și petiții pentru a-l îndepărta pe Soloviov din spațiul public.

În paralel, autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, a deschis o investigație privind limbajul folosit de prezentator, inclusiv pentru faptul că acesta a fost difuzat într-un interval în care ar fi putut fi urmărit de minori, scrie The Sun.