Moscova şi Beijingul îşi coordonează poziţiile. Serghei Şoigu, în China, pentru o întâlnire cu ministrul Wang Yi pe teme de securitate

Serghei Şoigu, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a sosit duminică în China pentru o rundă de discuţii oficiale cu ministrul chinez de externe, Wang Yi, pe tema securităţii internaţionale şi regionale. Vizita marchează o nouă etapă în dialogul strategic dintre Moscova şi Beijing.

Secretarul Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse a sosit duminică în China, unde se va întâlni cu ministrul de externe Wang Yi pentru a discuta probleme de securitate, au relatat duminică mass-media ruse, informează Reuters, citată de Agerpres.

„Părţile vor discuta situaţia în schimbare în domeniul securităţii internaţionale şi regionale", a raportat agenţia de ştiri Interfax, citând Consiliul de Securitate al Federaţiei Ruse.

Vizita lui Serghei Șoigu în Rusia coincide cu recentele discuţii dintre oficialii Rusiei, Ucrainei şi SUA menite să pună capăt conflictului de aproape patru ani dintre Rusia şi Ucraina.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei s-a mai întâlnit cu ministrul chinez de Externe în decembrie, la Moscova, aminteşte Reuters.

Amintim că Serghei Şoigu a avertizat Statele Unite, vineri, 31 octombrie, în legătura cu degradarea stabilităţii strategice după anunţul Casei Albe privind reluarea testelor cu arme nucleare, dar a afirmat că Rusia este pregătită să efectueze teste pe poligoanele sale, în caz de necesitate.