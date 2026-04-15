Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Rusia pregătește legea care permite trimiterea armatei în străinătate pentru a-i „proteja” pe cetățenii ruși

Camera inferioară a parlamentului rus a făcut un prim pas în direcția extinderii utilizării armatei în afara granițelor țării. Duma de Stat a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care ar permite președintelui Vladimir Putin să autorizeze desfășurarea forțelor armate în străinătate pentru a proteja cetățenii ruși.

Soldații ruși vor putea să invadeze o tară străină pentru a apăra cetățeni ruși/FOTO:X

Potrivit documentului explicativ care însoțește proiectul de lege, măsura este justificată de necesitatea apărării drepturilor cetățenilor ruși în situațiile în care aceștia sunt arestați, reținuți sau supuși unor proceduri penale în alte state. Textul vizează, de asemenea, cazurile în care deciziile sunt luate de instanțe străine sau de organisme internaționale a căror autoritate nu este recunoscută de Moscova, în lipsa unui tratat internațional sau a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU.

În prezent, legislația rusă permite deja președintelui să adopte măsuri pentru protejarea statului și a cetățenilor săi atunci când acțiunile unor entități externe sunt considerate contrare intereselor Federației Ruse sau ordinii sale juridice.

Susținătorii proiectului spun că acesta va consolida cadrul legal existent. Președintele Comitetului pentru Apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a declarat că inițiativa ar contribui la protejarea drepturilor și intereselor cetățenilor ruși și ale organizațiilor ruse, precum și la contracararea a ceea ce el a descris drept o „campanie de rusofobie” la nivel internațional.

Proiectul de lege urmează să fie analizat în continuare în parlamentul rus înainte de o eventuală adoptare finală.

