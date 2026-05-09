Rusia ia măsuri de urgență pentru a combate dronele ucrainene după ce acestea au ajuns la Moscova, spune Sirski

Rusia ia măsuri urgente pentru a extinde forțele anti-drone și își consolidează apărarea aeriană din jurul Moscovei, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra teritoriului rus, a declarat pe 8 mai șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, citând evaluări ale serviciilor de informații militare, relatează Kyiv Independent.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune asupra unor ținte din interiorul Rusiei, inclusiv asupra infrastructurii petroliere și asupra capitalei Moscova, înaintea festivităților dedicate Zilei Victoriei. Potrivit Kievului, aceste operațiuni au continuat chiar dacă Kremlinul a anunțat unilateral un armistițiu, despre care autoritățile ucrainene spun că a fost încălcat imediat de forțele ruse.

Sîrski a dezvăluit că Rusia trimite patru regimente, 24 de batalioane și 162 de baterii suplimentare pentru a combate dronele de atac ucrainene. În paralel, Moscova își întărește sistemul de apărare aeriană stratificată în jurul capitalei ruse și în regiunea Krasnodar.

„Rusia își dezvoltă practic forțele de sisteme fără pilot prin copierea soluțiilor ucrainene – tehnice, tactice și organizaționale”, a subliniat comandantul ucrainean într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

Acesta a adăugat că, totodată, armata rusă sporește utilizarea dronelor de atac echipate cu motoare turbojet, precum și a sistemelor de război electronic în regiunile de frontieră.

Potrivit lui Sîrski, Rusia intenționează să producă în 2026 aproximativ 7,3 milioane de drone FPV, precum și 7,8 milioane de componente pentru vehicule aeriene fără pilot de luptă.

Cu toate acestea, spune el, Ucraina păstrează inițiativa în războiul dronelor. El a oferit și cifre: începând din decembrie, unitățile ucrainene de sisteme fără pilot neutralizează lunar mai mulți soldați ruși decât reușește Moscova să mobilizeze.

În aprilie, sistemele de drone ucrainene au efectuat aproape 357.000 de misiuni de luptă și au lovit peste 160.700 de ținte confirmate, cu 2% mai mult decât în luna martie.

De asemenea, Ucraina ar fi neutralizat peste 7.700 de poziții ale operatorilor ruși de drone în aceeași perioadă. Sistemele de atac cu rază medie, capabile să opereze la distanțe între 20 și 250 de kilometri, au lovit 424 de ținte rusești în luna aprilie.

Sîrski a subliniat și rolul tot mai important al sistemelor robotice terestre pe câmpul de luptă, acestea fiind folosite pentru evacuarea răniților, amplasarea de mine și pentru peste 60% dintre operațiunile logistice destinate trupelor.

Declarațiile vin înaintea paradei anuale de Ziua Victoriei din 9 mai, eveniment care a devenit în ultimii ani un simbol al puterii militare afișate de Moscova și un instrument de justificare a invaziei pe scară largă în Ucraina.

Autoritățile ruse au anunțat că, în noaptea de 8 mai, mai multe regiuni, inclusiv Moscova, au fost vizate de atacuri cu drone ucrainene, ceea ce a dus temporar la restricții de zbor pe mai multe aeroporturi înaintea ceremoniilor oficiale.