search
Sâmbătă, 9 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reședința lui Putin „dispare” de pe hărțile Rusiei. Moscova și-a extins perimetrul de apărare aeriană

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rusia și-a extins semnificativ perimetrul de apărare aeriană din jurul Moscovei, construind un nou „inel” de sisteme de rachete Panțir montate pe turnuri specializate.

Palatul lui Putin din zona Valdai FOTO: site-Aleksei Navalnîi
Palatul lui Putin din zona Valdai FOTO: site-Aleksei Navalnîi

Rusia și-a consolidat rapid o rețea de apărare aeriană pe mai multe niveluri în jurul Moscovei, desfășurând peste 100 de sisteme antiaeriene pentru a proteja capitala de atacurile cu drone ucrainene din ce în ce mai frecvente, scrie Kyiv Post.

Conform unei investigații realizate de Radio Liberty pe baza analizei satelitului OSINT, forțele ruse au început construirea unui „inel” de protecție suplimentar, dotat cu sisteme de rachete sol-aer Panțir-S1 montate pe turnuri de mare altitudine. Primul turn al acestui nou strat defensiv a fost localizat în apropierea orașului Kashira, din regiunea Moscovei, încă din luna februarie.

Numărul total de unități de apărare aeriană – inclusiv bateriile Panțir, S-300 și S-400 – care înconjoară capitala a crescut constant din 2023, depășind acum 100 de unități individuale. Acest lucru reflectă un efort masiv de a recrea o dispunere defensivă stratificată, în stil sovietic, utilizând adesea poziții militare din perioada Războiului Rece.

Experții avertizează că obsesia de a proteja capitala și reședințele elitei ar putea lăsa vulnerabile regiunile de pe linia frontului, precum Belgorod, Briansk și Kursk, pe măsură ce sistemele sunt redirecționate către Moscova.

Estomparea imaginii din Valdai

Într-o mișcare fără precedent pentru infrastructura civilă, popularul serviciu de navigație rus Yandex Maps a „ascuns” reședința lui Vladimir Putin din Valdai.

Teritoriul a fost estompat pe imaginile din satelit, o măsură aplicată anterior doar în cazul fabricilor militar-industriale sensibile și al instalațiilor de apărare. Rapoartele indică faptul că reședința Valdai, unde Putin ar petrece mult timp, este acum protejată de peste 25 de sisteme dedicate de apărare aeriană.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
Ambasadorul Rusiei la București acuză România că FALSIFICĂ istoria celui de-al Doilea Război Mondial
gandul.ro
image
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
mediafax.ro
image
În ce țară s-a mutat fiica lui Marius Lăcătuș. De ce a plecat Dominique din România
fanatik.ro
image
Papahagi dă de pământ cu Nicușor Dan: „Un președinte eșuat. Vom deveni ultimii lingăi ai lui Trump în Europa?”
libertatea.ro
image
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
digisport.ro
image
Sfaturile „nebunești” despre căsnicie din anii ’50 care i-au șocat pe oameni: ce li se recomanda femeilor pentru a-și păstra soțul
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Destinaţii de vară ieftine şi aproape de România. Plajele pe care nu ai voie să le ratezi în 2026
playtech.ro
image
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV. Unde s-au văzut
fanatik.ro
image
Cine sunt „super-revoluționarii” din nucleul dur al conservatorilor iranieni care încearcă să saboteze un acord cu SUA
ziare.com
image
FOTO Stadion nou în România: ”Vom începe demolarea”. Costă 65.000.000 de euro
digisport.ro
image
Cireșele, căpșunile și roșiile au apărut în piața Obor cu prețuri surprinzătoare. Cât costă un kilogram
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Îl mai ții minte pe Mitică din „Vacanța Mare”? Cum arată și cu ce se ocupă în 2026
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează Battleships, a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Menopauza i-a distrus viața sexuală. Cum a reușit o femeie apoi să aibă cele mai bune parte de sex
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială (© Facebook / Pompeii - Parco Archeologico)
Chipul unui bărbat din Pompeii, ucis de erupția Vezuviului, reconstituit cu inteligența artificială
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani