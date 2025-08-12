search
Marți, 12 August 2025
Situație dramatică pe frontul ucrainean. Rusia avansează periculos, în timp ce nemulțumirea armatei ucrainene crește. Următoarele 48 de ore ar putea fi decisive

Război în Ucraina
Publicat:

Ofensiva rusă din estul Ucrainei pare să fi înregistrat unul dintre cele mai notabile succese tactice din ultimele 12 luni. Forțele Moscovei au pătruns adânc în liniile ucrainene, într-un sector-cheie din regiunea Donețk, obligând Kievul să trimită rapid trupe de rezervă pentru a bloca înaintarea, scrie kyivpost.com.

Potrivit surselor militare ucrainene și rapoartelor din teren, trupele ruse, în special infanterie ușoară, fără sprijin masiv de tancuri sau blindate, au avansat între 10 și 17 kilometri dincolo de linia de contact, îndreptându-se spre orașul Dobropillia. Într-un sector deja tensionat de luni de zile, această pătrundere a produs îngrijorare atât în rândul comandamentului militar ucrainean, cât și în spațiul public.

Linii sparte și avertismente ignorate

Oficial, Statul Major ucrainean a confirmat existența unor grupuri mici de infanterie rusă care au reușit să treacă de primele linii defensive, dar a transmis că forțele respective nu au capacitatea de a menține pozițiile ocupate. Cu toate acestea, informațiile din teren, publicate de platforma independentă DeepState și confirmate de analiști militari, sugerează că Rusia a profitat de slăbiciuni sistemice în apărarea ucraineană, exploatând breșe în centurile de fortificații neocupate sau insuficient supravegheate.

Unități ale armatei ruse ar fi tăiat drumul strategic dintre Dobropillia și Pokrovsk, în timp ce alte detașamente sapă poziții defensive în mai multe localități din zonă, între care Kuceriv Iar și Zolotî Kolodiaz. Estimările DeepState indicau prezența a cel puțin douăzeci de soldați ruși în localitatea Vesele, cu alte forțe în apropiere.

Surse ucrainene neoficiale susțin că brigăzile 1 și 9 de pușcași motorizate ale armatei ruse conduc această ofensivă de infiltrare.

Critici din interior: „Linia frontului nu mai există”

Un semnal de alarmă puternic a venit din partea colonelului în retragere Bohdan Krotevici, fost ofițer de rang înalt în Corpul 1 Azov, care, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Volodimir Zelenski, a denunțat „haosul complet” din sectorul Pokrovsk-Konstiantinivka. Potrivit acestuia, avertismentele privind lipsa de personal și vulnerabilitatea liniei frontului au fost ignorate timp de luni de zile.

„Președinte, nu știu exact ce vi se raportează, dar vă pot spune: Pokrovsk și Mirnograd sunt aproape încercuite, iar Kostiantinivka se află sub semi-încercuire. Inamicul avansează spre Kramatorsk și Drujivka. Situația era cunoscută de anul trecut. Nu s-a intervenit la timp.”

Punctele de vedere ale fostului ofițer au fost susținute și de alți combatanți activi. Un locotenent cunoscut sub pseudonimul „Alex” a descris situația din regiunea Donețk drept „critică”, vorbind despre unități ruse de sabotaj care încearcă să pătrundă în spatele liniilor ucrainene. La rândul său, analistul militar Stanislav Buniatov a punctat că această breșă este rezultatul unei „evaluări greșite a propriilor capacități și subestimării inamicului”.

Reacția Kievului: Azov și Brigada 92, trimise în zonă

Pentru a contracara ofensiva rusă, Kievul a început să trimită rezerve în zonă, între care Brigada 92 de Asalt și Brigada 4 a Gărzii Naționale „Rubij”. Este vorba despre unități cu experiență, însă aflate anterior în faza de refacere operațională.

De asemenea, Corpul 1 Azov a fost dislocat în regiunea Dobropillia. Unitățile Azov sunt implicate direct în lupte, conform unor surse citate de presa ucraineană. Într-un comunicat oficial, Azov a transmis că situația este „complicată și dinamică”, dar că inamicul suferă pierderi semnificative.

Următoarele 48 de ore ar putea fi decisive

Analiștii atrag atenția că următoarele 48 de ore ar putea fi decisive. Dacă Rusia reușește să-și consolideze pozițiile, nu este exclusă o ofensivă de amploare spre Kramatorsk, cu implicații majore asupra frontului de est.

Expertul militar Agil Rustamzade avertizează că „dacă operațiunea este bine gândită și are în vedere limitările logistice ale Ucrainei, vom vedea rapid dacă rușii pot fructifica breșa sau dacă ofensiva lor se va bloca”.

Pentru moment, imaginea din teren este una a incertitudinii, între declarațiile oficiale liniștitoare și realitatea din prima linie, unde fiecare kilometru câștigat sau pierdut poate înclina balanța în acest conflict de uzură, care pare departe de un deznodământ.

