Referendum decisiv. O țară europeană votează în august dacă reia negocierile pentru aderarea la UE

Islanda va organiza pe 29 august un referendum pentru a decide dacă va relansa negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Votul ar putea redeschide procesul de integrare europeană, suspendat în urmă cu peste un deceniu.

Premierul islandez Kristrún Frostadóttir, care a făcut anunțul în cadrul unei conferințe de presă, a declarat că votul ar urma să tranșeze în cele din urmă „o dezbatere care planează de mult timp asupra națiunii islandeze”, scrie POLITICO.

Statul arctic a depus cererea de aderare la UE în 2009, pe fondul unei crize financiare severe, însă a suspendat negocierile în 2013 după un conflict legat de politica în domeniul pescuitului și și-a retras oficial candidatura în 2015. În prezent, Islanda este membră a Spațiul Economic European și face parte din Spațiul Schengen, care permite libera circulație.

În ultimele luni, Islanda — care ocupă o poziție strategică importantă în Arctica, dar nu are o armată permanentă — a analizat posibilitatea accelerării organizării unui referendum privind reluarea negocierilor.

Sondajele arată că o majoritate clară a islandezilor susține organizarea unui referendum privind reluarea discuțiilor, însă populația este mult mai împărțită în privința aderării efective la UE.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a subliniat atractivitatea blocului comunitar ca garant al securității într-o perioadă de instabilitate geopolitică.

„Poporul islandez se află acum în fața unei decizii importante”, a scris Kos vineri într-o postare pe platforma X. „Într-o lume care se schimbă rapid, Uniunea Europeană oferă un punct de stabilitate într-o comunitate bazată pe valori, prosperitate și securitate.”

Dacă referendumul va avea un rezultat favorabil, Islanda va trebui să organizeze un nou vot după finalizarea negocierilor de aderare pentru a deveni efectiv membră a UE.