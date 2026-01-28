Putin va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa. Expert: „Greu de imaginat că ar putea fi înlăturat”

Un expert rus a afirmat recent că președintele Vladimir Putin (73 de ani) va rămâne la putere cel mai probabil până la moartea sa, întrucât șansele de a fi înlăturat de la putere sunt foarte mici.

Potrivit Daily Mail, Dr. John Kennedy, șeful programului Rusia și Eurasia din cadrul RAND Europe, i-a declarat corespondentului de externe David Averre că, în pofida presiunilor interne tot mai mari generate de invazia eșuată a Rusiei în Ucraina, Putin va muri cel mai probabil la putere.

Expertul a adăugat că acest lucru s-ar putea întâmpla curând, făcând referire la relatări credibile potrivit cărora Putin ar fi căutat tratamente alternative pentru probleme de sănătate nedezvăluite.

În ciuda declinului economic al Rusiei de la începutul invaziei și a pierderii a aproape un milion de oameni, Kennedy consideră improbabile scenariile în care Putin ar fi înlăturat forțat de la putere.

El susține că numirea aliaților săi în toate pozițiile-cheie, dublată de reprimarea brutală a oricărei forme de opoziție, face ca dictatorul să rămână președinte până la moarte.

„Este foarte greu de imaginat că ar putea fi înlăturat”

„Toată lumea depinde de Putin”, a declarat Kennedy pentru seria Future Headlines a Daily Mail.

„Își promovează prietenii. Toate cadrele din jurul lui Putin sunt foști colegi. El a concentrat complet puterea în jurul său, iar acest lucru s-a intensificat după invazia pe scară largă a Ucrainei.

După moartea lui Alexei Navalnîi, nu am văzut apariția unor mișcări populare de amploare împotriva lui, nici la nivel de partid, nici la nivel regional. Este foarte greu de imaginat că ar putea fi înlăturat, dacă circumstanțele nu se schimbă.

Cel mai plauzibil scenariu este ca Putin să moară la putere, având în vedere că a construit un sistem bazat pe loialitate totală. Apoi ar urma o perioadă de reașezări rapide – cadrele ar trebui să se reunească și să negocieze puterea”, a explicat acesta.

Cu toate acestea, Kennedy nu exclude posibilitatea asasinării lui Putin, însă nu de către elita conducătoare de la Moscova, ci de facțiuni regionale care au suportat greul războiului din Ucraina.

O mare parte a armatei ruse este formată din recruți proveniți din regiuni sărace, predominant agricole. Aceste zone au opus istoric rezistență controlului Moscovei, Cecenia purtând două războaie brutale pentru independență în anii ’90 și 2000.

„Există o diferență foarte mare între viața din Moscova și viața din diversele regiuni ale Rusiei. Știm că multe regiuni sunt sărace și perspectivele lor de viitor nu sunt deloc optimiste.

În timp, mai ales odată cu direcționarea resurselor către efortul de război, apare o situație în care nemulțumirile se acumulează și, la un moment dat, ies la suprafață… un asasinat ar putea avea loc și ar putea avea o dimensiune regională”, a adăugat acesta.

„Este, din câte știm, un președinte foarte bine protejat”

Kennedy subliniază că Putin „este obsedat de propria securitate”, având în vedere că aparițiile sale publice sunt tot mai rare.

„Asta ar putea fi din cauza bolii, oboselii sau paranoiei – sau a unei combinații între toate trei. Cu toate acestea, el este, din câte știm, un președinte foarte bine protejat. Serviciile de securitate și armata au toate un interes direct în a-l proteja.

În același timp, asasinatele se întâmplă. El încă trebuie să viziteze aliații Rusiei și regiunile – vor exista oportunități. Cred că este un scenariu probabil? Nu este mai puțin probabil decât oricare altul. Este absolut posibil ca cineva să aibă suficiente resentimente, în contextul situației din Ucraina, pentru a dori să-l ucidă”, precizează expertul

Kennedy a avertizat că zilele lui Putin sunt numărate și a cerut Occidentului să se pregătească din timp pentru haosul care ar putea urma după moartea acestuia.

„Dacă privim pe termen mediu și lung, situația din Rusia este coaptă pentru schimbare.

Fie că va fi o schimbare condusă de cercul din jurul său, fie o revoltă democratică sau o lovitură de stat militară, este necesar să ne pregătim pentru toate aceste scenarii.”