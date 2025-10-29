search
Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
Îngrijorat de presiunile crescânde asupra regimului, Putin promovează în cercul de putere oameni de încredere din tânăra generație

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin își consolidează controlul asupra puterii prin promovarea loialiștilor din tânăra generație, pe fondul instabilității crescânde din interiorul Kremlinului, pe măsură ce înaintează în vârstă, relatează Fox News.

Vladimir Putin a împlinit 73 de ani în octombrie FOTO ARHIVĂ
Vladimir Putin a împlinit 73 de ani în octombrie FOTO ARHIVĂ

Recent, publicația britanică The Telegraph a relatat că Putin, în vârstă de 73 de ani, care conduce Rusia de mai bine de două decenii, „rămâne fără cărți de jucat”, pe măsură ce presiunea asupra regimului său crește atât pe plan intern, cât și internațional.

În acest context, este revelator faptul că Serviciul Federal de Securitate (FSB) a deschis recent un dosar penal împotriva opozantului din exil Mihail Hodorkovski și a 22 de membri ai Comitetului Anti-Război, acuzându-i că au complotat în vederea acaparării puterii în Rusia. Hodorkovski a petrecut un deceniu într-o închisoare siberiană înainte a părăsi Rusia pentru Marea Britanie. După invazia rusă în Ucraina, a fondat Comitetul Anti-Război, o organizație activistă și umanitară.

John Herbst, director senior al Centrului Eurasia din cadrul Consiliului Atlantic și fost ambasador al SUA în Ucraina, a declarat recent publicației britanice că  ultimele evoluții arată că „Kremlinul alunecă în paranoia”.

„Toți cei din jurul său au început să se gândească la perspectiva unei lumi dincolo de Putin, astfel că și-a organizat propria elită într-un mod foarte atent, astfel încât să nu existe niciun loc în care să se producă fisuri”, a apreciat Henry Hale, profesor de științe politice și afaceri internaționale la Universitatea George Washington, pentru Fox News Digital.

„Oamenii lui sunt amestecați într-un mod care face foarte dificilă operarea autonomă a vreunei facțiuni, într-un mod care ar putea amenința regimul. Totodată, membri ai propriei familii încep acum să urce în rang. Printre cei care au atras au atras atenția cel mai pregnant este Anna Evgenievna Tsiviliova, născută Putina”, a explicat analistul.

Țiviliova, în vârstă de 52 de ani, este verișoara primară a lui Putin, iar în prezent conduce Fundația Apărătorii Patriei, o organizație controlată de stat ce sprijină soldații și veteranii ruși.

Anterior, a fost președinta consiliului de administrație al Kolmar Group, una dintre cele mai mari companii de cărbune din Rusia.

„Tinerii sunt crescuți de generația mai în vârstă, integrată perfect în piramida puterii. Putin este îngrijorat de ce se întâmplă pe măsură ce înaintează în vârstă, or dacă nu le oferă tinerilor oportunități de ascensiune, atunci regimul riscă să fie supus unor presiuni. Acești oameni sunt demni de încredere întrucât sunt rude cu persoane apropiate lui Putin și în plus, aceștia sunt tineri și energici”, a subliniat Hale.

În 2023, liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, un om considerat de încredere a lui Putin, a inițiat o  revoltă de scurtă durată, trimițându-și luptătorii spre Moscova înainte de a se retrage abrupt, doar pentru a muri ulterior într-un accident de avion.

În prezent, atenția Kremlinului e îndreptată spre reducerea la tăcere a opoziției de peste hotare.

„Tensiuni persistă în cadrul elitei, iar Putin vrea să elimine orice potențiale riscuri. Incidentul din 2023 a fost un avertisment din partea lui Putin către propria elită, propriul cerc apropiat, să nu îndrăznească să încerce ceva. Putin și oamenii lui se supraveghează reciproc cu multă atenție reciproc și, prin urmare, nu încearcă nimic suspect”, explică Hale.

Economia Rusiei, la strâmtoare în urma primelor sancțiuni din partea SUA

Rusia se află și sub presiune economică imediată - în urma noilor sancțiuni occidentale și în perspectiva unor venituri diminuate din vânzările de petrol, la care se adaugă costurile războiului. Toți acești factori sunt de natură să împingă Rusia spre recesiune.

Departamentul Trezoreriei, sub președintele Donald Trump, a impus recent sancțiuni asupra celor mai mari producători de petrol ai Rusiei, Rosneft și Lukoil, într-o încercare de a pune o presiune consistentă asupra Kremlinului pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Conform rapoartelor, guvernul rus ar putea lua măsuri precum majorarea taxelor și mărirea împrumuturilor   pentru a acoperi deficitul.

„Putin a depășit principala criză în care invazia la scară largă în Ucraina a adus Rusia, șocul inițial și eșecul de a cuceri Ucraina în câteva zile. Dar războiul aduce cu sine incertitudine și există riscul unei înfrângeri dezastruoase, sub așteptări. Toți oamenii din jurul lui încep să-și imagineze  o lume dincolo de Putin. Având în vedere toate aceste lucruri, părerea mea este că regimul lui Putin este destul de stabil în acest moment”, a conchis Hale.

Rusia

