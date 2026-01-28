Putin îl primește din nou la Moscova pe liderul sirian Ahmed al-Sharaa, pentru a-și consolida prezența militară în Siria

Președintele rus Vladimir Putin îl primește miercuri pe omologul său sirian, Ahmed al-Sharaa, aceasta fiind a doua întâlnire dintre cei doi lideri după răsturnarea din 2024 a fostului președinte sirian Bashar al-Assad, aliat tradițional al Kremlinului, potrivit AFP.

Vizita survine într-un moment de tensiune în Orientul Mijlociu, pe fondul temerilor europenilor și americanilor privind revenirea jihadiștilor în Siria, în special a membrilor organizației Statul Islamic.

„Este prevăzută o discuție privind starea relațiilor bilaterale și perspectivele dezvoltării acestora în diverse domenii, precum și situația actuală din Orientul Mijlociu”, a anunțat Kremlinul marți.

Retragerea forțelor ruse

Săptămâna aceasta, Rusia și-a retras forțele și armamentul de la aeroportul din Qamishli, situat în zona autonomă kurdă din nord-estul Siriei. Moscova menținea acolo o mică instalație încă din 2019, în baza unui acord cu Turcia. Retragerea are loc după ce forțele kurde au suferit înfrângeri semnificative în fața armatei siriene, cedând vaste teritorii în nordul și nord-estul țării.

Rusia a fost un aliat cheie al fostului președinte Bashar al-Assad și a intervenit militar în Siria începând cu 2015 pentru a sprijini forțele guvernamentale împotriva rebelilor și jihadiștilor, printre care se număra și actualul președinte sirian Ahmed al-Sharaa.

Noul lider de la Damasc speră să obțină extrădarea lui Bashar al-Assad, refugiat în Rusia de la înlăturarea sa de la putere, deși relațiile dintre Moscova și regimul sirian rămân cordiale.

Situația de securitate și riscul jihadiștilor

Ofensiva militară a actualului guvern sirian vizează teritoriile controlate anterior de coaliția Forțelor Democratice Siriene (FDS), majoritar kurde, dar aceasta a generat incertitudini legate de taberele și închisorile unde erau deținuți foști jihadiști din ISIS și familiile lor.

Un armistițiu, valabil și prelungit cu 15 zile sâmbătă, menține o tensiune fragilă, ambele tabere acuzându-se reciproc de încălcări. În acest context, Franța, Regatul Unit, Germania și Statele Unite au cerut forțelor siriene și kurde să „evite orice vid de securitate” care ar putea favoriza jihadiștii din ISIS.

Președintele american, Donald Trump, a declarat, după convorbirea telefonică cu omologul său sirian, că „totul merge foarte bine”, subliniind interesul SUA pentru stabilitate în regiune.