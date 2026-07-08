Putin, încolțit. Cele patru scenarii ale unei escaladări disperate, analizate de Financial Times

Multiplicarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești a declanșat cea mai gravă criză de combustibil cu care se confruntă Moscova în ultimele decenii, schimbând fundamental dinamica de pe front. În timp ce cancelariile occidentale vorbesc tot mai deschis despre un eșec al Kremlinului, analiștii avertizează: un lider autoritar nu va accepta niciodată înfrângerea fără o ultimă zvâcnire violentă.

Într-o analiză semnată de Gideon Rachman pentru Financial Times, se conturează o dilemă majoră care domină strategiile de securitate ale Aliaților în această vară: ce va face Vladimir Putin în fața pierderilor economice și militare tot mai evidente?

În rândul analiștilor occidentali s-au cristalizat două curente de opinie. Primul sugerează că războiul intră într-o fază critică, în care un Putin lăsat fără opțiuni va apela la măsuri extreme pentru a răsturna situația. Al doilea curent, mai nuanțat, indică faptul că opțiunile reale de escaladare ale Moscovei sunt, în realitate, extrem de limitate, iar adevăratul pericol este ca Occidentul să se lase paralizat de frică și să pună presiune pe Kiev pentru a ceda teritorii.

Experții citați de FT identifică patru căi principale prin care Kremlinul ar putea încerca să escaladeze conflictul:

1. „Carne de tun” pentru front și mobilizarea generală

Pe plan convențional, Moscova continuă să arunce resurse umane masive în prima linie, în ciuda unor pierderi estimate de oficialii occidentali la aproximativ 35.000 de morți și răniți pe lună – un ritm care depășește capacitatea actuală de recrutare a Rusiei.

Deși propaganda de la Moscova a decretat recent cucerirea orașului strategic Kosteantinivka din regiunea Donețk, informația a fost respinsă ferm și ironizată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. După mai bine de patru ani de confruntări sângeroase, capacitatea Rusiei de a obține o ruptură decisivă de front rămâne redusă. În lipsa unor succese tactice, Putin ar putea opta pentru o mobilizare generală, o măsură extrem de nepopulară care riscă să provoace tulburări sociale majore în interiorul Federației Ruse.

2. Devalorizarea amenințării nucleare

Amenințarea cu armele nucleare tactice, utilizată repetat de Putin și de cercul său de apropiați încă de la începutul invaziei, și-a pierdut substanțial din impactul psihologic. „Putin a devalorizat această monedă,” a declarat un oficial occidental, sub protecția anonimatului

Membrii comunității internaționale de securitate sunt convinși că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis direct lui Putin un avertisment sever cu privire la inacceptabilitatea recurgerii la arsenalul atomic. În plus, conștientizarea riscului unei intervenții militare directe și devastatoare din partea Occidentului determină Kremlinul să fie mult mai reținut decât o sugerează retorica sa publică.

Armele secrete ale Kievului. Ucraina prezintă lansatoarele de rachete ascunse timp de trei ani și anunță un „scut maritim” de drone

3. Provocările la granița NATO

Un al treilea scenariu, intens analizat în capitalele europene, vizează organizarea unor provocări de-a lungul frontierelor Poloniei sau ale statelor baltice. Strategii occidentali nu se așteaptă la un atac militar direct, ci mai degrabă la operațiuni de destabilizare hibridă, mascate sub pretextul „răspunsului la agresiunea NATO” sau al „protejării minorităților rusofone”.

Scopul strategic al unei astfel de mișcări ar fi declanșarea unei crize diplomatice majore, menite să fisureze unitatea aliaților și să determine Washingtonul să preseze Ucraina spre concesii teritoriale. Totuși, deschiderea unui al doilea front direct cu NATO ar fi catastrofală pentru Rusia, necesitând retragerea unor trupe vitale de pe frontul ucrainean și expunând Moscova unui risc uriaș de umilință militară.

4. Războiul hibrid

Rămâne opțiunea războiului hibrid, o tactică deja familiară Moscovei. Serviciile de informații monitorizează activ tentativele rusești de supraveghere și sabotaj asupra infrastructurii critice occidentale, cum ar fi cablurile submarine de date sau conductele de energie.

Această cale nu este însă lipsită de riscuri pentru Kremlin. Experții în securitate cibernetică avertizează că marile puteri – inclusiv SUA, aliații săi și China – au implementat deja instrumente cibernetice sofisticate, ascunse adânc în rețelele informatice ale adversarilor, funcționând asemenea unor „bombe nedetonate” pregătite pentru un răspuns simetric în caz de atac.

Lovitura la temelia mașinăriei de război

În timp ce Occidentul analizează mutările logice ale unui dictator încolțit, Ucraina își rafinează propria strategie de presiune economică. Expertul Mihailo Gonciar subliniază că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești nu mai sunt simple operațiuni izolate, ci elemente ale unei strategii coerente capabile să lovească în inima economiei de război a Rusiei.

Pentru a slăbi cu adevărat aparatul militar al Kremlinului, Gonciar consideră că faza următoare trebuie să includă o presiune sistemică asupra întregului lanț logistic petrolier al Rusiei: de la conducte și rezervoare de stocare, până la blocarea porturilor maritime și a tancurilor petroliere.

Concluzia analiștilor occidentali rămâne neschimbată: Vladimir Putin dispune de opțiuni de escaladare, însă toate sunt strategii perdante pe termen lung. Dacă Ucraina și aliații săi vor reuși să traverseze această vară menținând și amplificând presiunea militară și economică, Kremlinul s-ar putea vedea obligat, până la finele anului, să renunțe la obiectivele sale maximaliste și să accepte realitatea din teren.