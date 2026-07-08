search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Putin, încolțit. Cele patru scenarii ale unei escaladări disperate, analizate de Financial Times

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Multiplicarea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești a declanșat cea mai gravă criză de combustibil cu care se confruntă Moscova în ultimele decenii, schimbând fundamental dinamica de pe front. În timp ce cancelariile occidentale vorbesc tot mai deschis despre un eșec al Kremlinului, analiștii avertizează: un lider autoritar nu va accepta niciodată înfrângerea fără o ultimă zvâcnire violentă.

Rusia continună războiul de uzură din Ucraina cu pierderi grele/FOTO:X
Rusia continună războiul de uzură din Ucraina cu pierderi grele/FOTO:X

Într-o analiză semnată de Gideon Rachman pentru Financial Times, se conturează o dilemă majoră care domină strategiile de securitate ale Aliaților în această vară: ce va face Vladimir Putin în fața pierderilor economice și militare tot mai evidente?

În rândul analiștilor occidentali s-au cristalizat două curente de opinie. Primul sugerează că războiul intră într-o fază critică, în care un Putin lăsat fără opțiuni va apela la măsuri extreme pentru a răsturna situația. Al doilea curent, mai nuanțat, indică faptul că opțiunile reale de escaladare ale Moscovei sunt, în realitate, extrem de limitate, iar adevăratul pericol este ca Occidentul să se lase paralizat de frică și să pună presiune pe Kiev pentru a ceda teritorii.

Experții citați de FT identifică patru căi principale prin care Kremlinul ar putea încerca să escaladeze conflictul:

1. „Carne de tun” pentru front și mobilizarea generală

Pe plan convențional, Moscova continuă să arunce resurse umane masive în prima linie, în ciuda unor pierderi estimate de oficialii occidentali la aproximativ 35.000 de morți și răniți pe lună – un ritm care depășește capacitatea actuală de recrutare a Rusiei.

Deși propaganda de la Moscova a decretat recent cucerirea orașului strategic Kosteantinivka din regiunea Donețk, informația a fost respinsă ferm și ironizată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. După mai bine de patru ani de confruntări sângeroase, capacitatea Rusiei de a obține o ruptură decisivă de front rămâne redusă. În lipsa unor succese tactice, Putin ar putea opta pentru o mobilizare generală, o măsură extrem de nepopulară care riscă să provoace tulburări sociale majore în interiorul Federației Ruse.

2. Devalorizarea amenințării nucleare

Amenințarea cu armele nucleare tactice, utilizată repetat de Putin și de cercul său de apropiați încă de la începutul invaziei, și-a pierdut substanțial din impactul psihologic. „Putin a devalorizat această monedă,” a declarat un oficial occidental, sub protecția anonimatului

Membrii comunității internaționale de securitate sunt convinși că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis direct lui Putin un avertisment sever cu privire la inacceptabilitatea recurgerii la arsenalul atomic. În plus, conștientizarea riscului unei intervenții militare directe și devastatoare din partea Occidentului determină Kremlinul să fie mult mai reținut decât o sugerează retorica sa publică.

Armele secrete ale Kievului. Ucraina prezintă lansatoarele de rachete ascunse timp de trei ani și anunță un „scut maritim” de drone

3. Provocările la granița NATO

Un al treilea scenariu, intens analizat în capitalele europene, vizează organizarea unor provocări de-a lungul frontierelor Poloniei sau ale statelor baltice. Strategii occidentali nu se așteaptă la un atac militar direct, ci mai degrabă la operațiuni de destabilizare hibridă, mascate sub pretextul „răspunsului la agresiunea NATO” sau al „protejării minorităților rusofone”.

Scopul strategic al unei astfel de mișcări ar fi declanșarea unei crize diplomatice majore, menite să fisureze unitatea aliaților și să determine Washingtonul să preseze Ucraina spre concesii teritoriale. Totuși, deschiderea unui al doilea front direct cu NATO ar fi catastrofală pentru Rusia, necesitând retragerea unor trupe vitale de pe frontul ucrainean și expunând Moscova unui risc uriaș de umilință militară.

4. Războiul hibrid

Rămâne opțiunea războiului hibrid, o tactică deja familiară Moscovei. Serviciile de informații monitorizează activ tentativele rusești de supraveghere și sabotaj asupra infrastructurii critice occidentale, cum ar fi cablurile submarine de date sau conductele de energie.

Această cale nu este însă lipsită de riscuri pentru Kremlin. Experții în securitate cibernetică avertizează că marile puteri – inclusiv SUA, aliații săi și China – au implementat deja instrumente cibernetice sofisticate, ascunse adânc în rețelele informatice ale adversarilor, funcționând asemenea unor „bombe nedetonate” pregătite pentru un răspuns simetric în caz de atac.

Lovitura la temelia mașinăriei de război

În timp ce Occidentul analizează mutările logice ale unui dictator încolțit, Ucraina își rafinează propria strategie de presiune economică. Expertul Mihailo Gonciar subliniază că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești nu mai sunt simple operațiuni izolate, ci elemente ale unei strategii coerente capabile să lovească în inima economiei de război a Rusiei.

Pentru a slăbi cu adevărat aparatul militar al Kremlinului, Gonciar consideră că faza următoare trebuie să includă o presiune sistemică asupra întregului lanț logistic petrolier al Rusiei: de la conducte și rezervoare de stocare, până la blocarea porturilor maritime și a tancurilor petroliere.

Concluzia analiștilor occidentali rămâne neschimbată: Vladimir Putin dispune de opțiuni de escaladare, însă toate sunt strategii perdante pe termen lung. Dacă Ucraina și aliații săi vor reuși să traverseze această vară menținând și amplificând presiunea militară și economică, Kremlinul s-ar putea vedea obligat, până la finele anului, să renunțe la obiectivele sale maximaliste și să accepte realitatea din teren.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot ce era necesar să se simtă bine în timpul programului”
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
Război în SCANDALUL vaccinurilor! Rogobete respinge acuzațiile de „trădare” și îi cere lui Voiculescu să își asume eroarea
gandul.ro
image
ANUNȚUL momentului! Ce a decis Marine Le Pen în privința candidaturii sale la președinția Franței
mediafax.ro
image
Denis Alibec, deranjat de un gest făcut de proaspăta sa soție, Anca Surdu? Ce s-a întâmplat între cei doi
fanatik.ro
image
Magistrala 6 de metrou înaintează sub București: Câți kilometri au excavat „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana” și care este stadiul stațiilor
libertatea.ro
image
FOTO Atac major în Marea Azov: opt petroliere lovite într-o singură noapte. Cui aparțineau
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Rețeta italiană unică recomandată de un bucătar faimos din România. Cum se pregătesc pastele cu cartofi
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Batoanele proteice şi ciocolata fără zahăr, la analize de laborator. Rezultate surprinzătoare
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Veste proastă pentru pensionari: „Pensiile nu pot fi indexate. Austeritatea continuă și în 2027”. Cine spune\/
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Ce fac grecii ca să scape de peștele-iepure. Măsura luată pentru protejarea turiștilor
playtech.ro
image
Decizie ciudată la Dinamo! Abia transferat în vară, a fost cedat definitiv la altă echipă
fanatik.ro
image
Se analizează legislația pentru alegeri anticipate. Politolog: ”Nu sunt, deocamdată, o amenințare reală. Singurul care poate declanșa acest proces este președintele”
ziare.com
image
Câștiga 60.000 $ pe lună, dar a ajuns falit și soția l-a părăsit: ”I-am pierdut pe toți”
digisport.ro
image
Peptidele pentru păr: pot fi secretul împotriva subțierii firului de păr? Ce spun dermatologii și cele mai noi studii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la summitul NATO. Avem imaginile cu ţinuta non-conformistă
romaniatv.net
image
Mai mulți bani la pensie. Cât se va plăti din luna iunie 2026
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”
click.ro
image
Viața Săgetătorilor se schimbă radical! Cristina Demetrescu a făcut anunțul: „Ar fi bine să încerce”
click.ro
image
Cum o duce fiul Corneliei Catanga în America: „Nici acolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă.” Ce meserie are, de fapt
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adina Buzatu dă de pământ cu bărbații care merg în bustul gol la plajă: „Ei sunt cu ciorba în gură și tu cu burta pe masă”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, criticați după o apariție alături de fiicele lor: „Fetele sunt tot nepieptănate”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii