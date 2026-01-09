FIFA se aliază cu TikTok pentru Cupa Mondială 2026. Ce beneficii exclusive va oferi platforma pentru fanii de pretutindeni

FIFA a anunțat, în decursul zilei de joi, încheierea unui nou parteneriat cu platforma TikTok, cu scopul de a extinde și moderniza modul în care Cupa Mondială din această vară va ajunge la fanii din întreaga lume.

Prin acest acord, forul internațional își propune să aducă competiția mai aproape de publicul tânăr și de comunitățile active din mediul digital.

Potrivit reprezentanților FIFA, colaborarea va permite o integrare mai strânsă între cele două părți, TikTok urmând să devină un punct central de interacțiune pentru suporteri și creatori de conținut pe durata turneului.

Platforma va găzdui mai mult conținut original și clipuri exclusive

Parteneriatul nu este o premieră, cele două organizații colaborând și la Cupa Mondială feminină din 2023, eveniment care a avut un impact uriaș pe TikTok, generând zeci de miliarde de vizualizări. Experiența de atunci a stat la baza extinderii actualei colaborări.

În baza noului acord, TikTok va putea difuza în direct secvențe atent alese din meciurile Cupei Mondiale și va avea acces la conținut creat de FIFA special pentru această platformă.

FIFA va lansa, în premieră, un program dedicat creatorilor de conținut

Un grup select de utilizatori TikTok din întreaga lume va beneficia de acces exclusiv în culisele competiției, inclusiv la antrenamentele echipelor și conferințele de presă.

„TikTok GamePlan transformă fandomul în rezultate comerciale măsurabile pentru partenerii noştri din domeniul sportului, fanii fiind cu 42% mai predispuşi să urmărească meciurile live după ce au vizionat conţinut sportiv pe TikTok!”, a declarat James Stafford, directorul global de conţinut al aplicaţiei.