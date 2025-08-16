Explozie de comenzi pentru hanoracul „URSS” purtat de Lavrov în Alaska. E „sold out”, iar precomenzile durează două luni

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit un val de comenzi pentru hanoracul alb cu inscripția „URSS” purtat la summitul din Alaska, modelul epuizându-se în câteva ore și fiind disponibil acum doar la precomandă, cu un timp de așteptare de până la o lună și jumătate.

Hanoracul „URSS”, după fotografiile cu Lavrov din Alaska, s-a vândut pe o lună înainte, a declarat pentru TASS proprietara brandului din Celiabinsk, SelSovet, Ekaterina Varlakova.

Modelele nu mai erau disponibile la vânzare încă de dimineață, a declarat pentru agenția rusă TASS proprietara brandului.

Apariția ministrului de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, în Alaska, purtând un hanorac cu inscripția „URSS”, a făcut furori, iar cei care doresc să cumpere un articol similar de vestimentație vor trebui să aștepte aproximativ o lună – o lună și jumătate, plasând o precomandă.

„Desigur, vânzările noastre au crescut, fotografia [cu Lavrov în pulover] a făcut furori. A fost cel mai semnificativ eveniment din lume și, bineînțeles, a produs o impresie enormă asupra oamenilor. Modelele nu mai erau disponibile la vânzare încă de ieri dimineață, acum se poate face doar precomandă, iar oamenii vor aștepta una până la una și jumătate luni”, a declarat Varlakova.

Cum a apărut Serghei Lavrov înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ajuns la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un hanorac pe care pare că erau inscripționate literele „СССР” – abrevierea în rusă pentru „URSS”.

În înregistrare se vede cum șeful diplomației ruse coboară dintr-o mașină, îmbrăcat cu un hanorac alb și o jachetă, pe pieptul căreia pare să fie scris „СССР” (URSS).