Moscova confirmă armistițiul de pe 8 și 9 mai, dar respinge propunerea Kievului

Kremlinul a confirmat joi un armistițiu de două zile în Războiul din Ucraina, începând de la miezul nopții de joi spre vineri, cu ocazia sărbătoririi victoriei sovietice din 1945 împotriva Germaniei naziste.

„Da, vorbim despre 8 şi 9 mai”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, întrebat despre acest lucru într-un briefing de presă.

Ministerul Apărării de la Moscova a anunțat instituirea unui armistițiu unilateral în conflictul cu Ucraina, valabil în zilele de 8 și 9 mai 2026, cu ocazia marcării Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Potrivit comunicatului transmis pe aplicația de mesagerie MAX, susținută de statul rus, decizia aparține președintelui Vladimir Putin, comandantul suprem al forțelor armate ale Federației Ruse. Moscova susține că încetarea temporară a ostilităților are legătură cu ceremoniile dedicate victoriei asupra Germaniei naziste, inclusiv parada militară organizată în Piața Roșie.

În schimb, Rusia a respins armistițiul propus de Kiev.

„Alegerea Rusiei constituie o respingere clară a unui armistițiu şi a salvării de vieți", a spus Volodimri Zelensky, președintele Ucrainei.