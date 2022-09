Un prezentator meteo a fost concediat după ce a apărut pe webcam, pe un site pentru adulți

Erick Adame, meteorolog al postului TV Spectrum News NY1, a fost revocat din funcție după ce a apărut pe un site pentru adulți, iar filmarea a fost făcută publică.

Omul de televiziune a fost concediat după 15 ani. El a cerut scuze fanilor săi într-un mesaj postat pe Instagram. „Aș vrea să împărtășesc varianta mea, în loc să-i las pe alții să controleze povestea“, a scris Adame într-o postare.

„În ciuda faptului că am fost o persoană publică și am apărut în fața a milioane de oameni, cinci zile pe săptămână, timp de mai bine de un deceniu și jumătate, am apărut, în secret, și pe un site pentru adulți. Pe acest site, mi-am expus în fața camerei, pentru alți bărbați, comportamentul compulsiv. Eram acasă și a fost o acțiune consimțită de ambele părți. Nu am fost plătit pentru acest lucru. A fost absurd din partea mea să cred că aș putea păstra acest lucru secret. Angajatorul meu a aflat, am fost suspendat și apoi concediat“, a mai scris acesta.

A primit imediat o ofertă de job

În postarea sa pe Instagram, Adame a scris: „În primul rând, le cer scuze angajatorilor mei de la Spectrum, colegilor mei, publicului meu, familiei și prietenilor mei pentru orice neplăcere provocată. Nu pot schimba ceea ce am făcut, dar primesc ajutorul de care am nevoie pentru a putea lua decizii care să nu-i afecteze pe cei dragi“.

El a deschis un proces la Curtea Supremă din New York împotriva Unit 4 Media Ltd., solicitând dezvăluirea identității utilizatorului care a trimis, în mod anonim, imagini de pe site angajatorului său și mamei sale.

Meteorologul nu se așteaptă să-și recapete vechiul loc de muncă, dar crede că ar putea lucra din nou în curând, pentru că deja a primit o ofertă. „Cred că este o generație diferită. Cred că tinerilor pur și simplu nu le pasă de astfel de lucruri, nu este o problemă. Cred că atunci când vorbești despre persoane sub 40 de ani, sexul virtual și fotografiile nud sunt aproape parte din viață“, a spus reprezentantul lui Adame.