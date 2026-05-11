Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
Moment stânjenitor pentru Kremlin. În timp ce Putin ataca NATO, televiziunea rusă afișa steagurile Occidentului pe avioanele rusești

Într-un moment stânjenitor pentru Kremlin, parada de Ziua Victoriei organizată la Moscova s-a transformat într-un spectacol al gafelor digitale. În timpul transmisiunii oficiale difuzate de televiziunea de stat, imagini generate aparent cu ajutorul inteligenței artificiale au arătat avioane de luptă rusești purtând steagurile unor state membre NATO, inclusiv Marea Britanie, Franța, Germania, Belgia, Olanda, Danemarca, Finlanda și Norvegia, scrie mirror.co.uk.

Steagurile statelor NATO pe avioanele rusești proiectate de AI -ul televiziunii ruse/FOTO:X
Incidentul a avut loc chiar în timp ce Vladimir Putin lăuda trupele ruse implicate în războiul din Ucraina și acuza Occidentul că susține „o forță agresivă înarmată și sprijinită de întregul bloc NATO”. „Victoria a fost mereu și va rămâne a noastră”, a declarat liderul de la Kremlin, într-un discurs cu accente triumfaliste, rostit în fața elitei politice și militare ruse.

Gafa tehnică s-a produs în timpul tradiționalului survol executat de echipele aerobatice Cavalerii ruși și Strizi, unul dintre cele mai așteptate momente ale paradei desfășurate în Piața Roșie, la comemorarea a 81 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial.

Imaginile difuzate alternau între cadre reale și secvențe generate artificial, oferind prim-planuri spectaculoase cu aeronave MiG-29, Su-30SM și Su-25, care survolau centrul Moscovei în formația „Diamantul cubanez”, lăsând în urmă dâre de fum în culorile drapelului rus. Numai că, într-un detaliu imposibil de trecut cu vederea, pe aeronave apăreau simbolurile unor țări NATO — alianță pe care propaganda Kremlinului o descrie constant drept principalul inamic al Rusiei.

Paradă fără strălucire

Pentru Vladimir Putin, aflat la putere de peste 25 de ani, Ziua Victoriei reprezintă cel mai important eveniment secular din calendarul politic rus și o ocazie esențială pentru demonstrații de forță militară și mobilizare patriotică în jurul războiului din Ucraina.

Anul acesta însă, parada a fost vizibil redusă ca amploare. Pentru prima dată în aproape două decenii, coloanele de tancuri, lansatoarele de rachete și armamentul greu au lipsit complet din defilare, cu excepția demonstrației aeriene. Ministerul rus al Apărării a invocat „situația operațională actuală”, pe fondul temerilor privind eventuale atacuri ucrainene.

Securitatea la Moscova a fost dusă la extrem. Liderii străini invitați la ceremonie au fost însoțiți de gărzi de corp care purtau genți negre considerate a fi scuturi antiglonț pliabile.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski ironizase anterior festivitățile de la Moscova, afirmând că autoritățile ruse „se tem ca dronele să nu bâzâie deasupra Pieței Roșii”.

După anunțul făcut de președintele american Donald Trump privind un armistițiu de trei zile și un schimb de prizonieri, Zelenski a publicat, într-o notă sarcastică, un decret prin care „permitea” Rusiei să organizeze parada și declara temporar Piața Roșie drept zonă exclusă de la atacurile ucrainene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins reacția liderului ucrainean drept „o glumă stupidă”. „Nu avem nevoie de permisiunea nimănui pentru a fi mândri de Ziua Victoriei”, a declarat acesta.

Ulterior, oficialul rus a susținut că nu au existat incidente de securitate în timpul ceremoniei. „Nimeni nu a încercat nimic, totul este în regulă”, a afirmat Peskov.

