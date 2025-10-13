Lavrov, despre planul lui Trump privind înființarea Palestinei: „Este prea vag”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunţat luni că susţine implementarea deplină a unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza. În ceea ce privește planul președintelui Donald Trump de soluționare a conflictului, Lavrov a declarat că acesta este „prea vag”.

„Sperăm foarte mult ca tot ceea ce s-a convenit să fie îndeplinit”, a declarat şeful diplomaţiei ruse, potrivit News.ro.

El a insistat însă asupra importanţei unui plan care să conducă la înfiinţarea unui stat palestinian în viitor.

El consideră că planul preşedintelui american Donald Trump de soluţionare a conflictului israeliano-palestinian priveşte doar Fâşia Gaza şi că este „prea vag” în problema înfiinţării unui stat palestinian.

Planul lui Trump ar trebui să spună ce se va întâmpla cu Cisiordania ocupată, cere Lavrov.

Însă Moscova este pregătită să se alăture eforturilor de sprijinire a oricărui acord, în cazul în care cei implicaţi îi cer acest lucru, a anunţat el.

Luni, toți cei 20 de ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas, iar, de partea cealaltă, au fost eliberați peste 1.900 de deținuți palestinieni ca parte a acordului de încetare a focului în Gaza, negociat cu sprijinul SUA, Qatarului, Egiptului și Turciei.