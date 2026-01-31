search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cubanezii își duc viața între pene de curent, scumpiri şi presiuni americane. „Ne scufundăm. Totul se reduce la supravieţuire”

0
0
Publicat:

Cubanezii resimt tot mai acut efectele unei crize care se adânceşte: pene de curent prelungite, preţuri în creştere la alimente, combustibil şi transport, precum şi teama unei blocade economice tot mai stricte impuse de Statele Unite ale Americii.

Cuba FOTO: X
Cuba FOTO: X

Reuters a intervievat peste 30 de locuitori din Havana şi zonele învecinate, de la vânzători stradali la şoferi de taxi, lucrători din sectorul privat şi angajaţi ai statului, care descriu o populaţie împinsă la limită, într-o economie în care bunurile de bază devin tot mai rare şi mai scumpe.

Deşi zonele rurale ale Cubei sunt de ani de zile obişnuite cu penele de energie şi infrastructura precară, capitala, cu clădirile sale coloniale colorate şi maşinile din anii ’50, se confruntă acum cu o criză similară, pe măsură ce penuria de combustibil se agravează. Livrările de petrol din partea Venezuelei şi Mexicului s-au oprit, iar preşedintele american Donald Trump a ameninţat cu tarife pe importurile din ţările care continuă să alimenteze Havanam scrie News.

În alte ţări, condiţiile actuale ar fi scos oamenii în stradă, însă în Cuba, unde protestele sunt sever restricţionate, nu a existat până acum o reacţie publică. Totuşi, mulţi se întreabă cât va mai putea populaţia suporta. Peso-ul cubanez s-a depreciat cu peste 10% faţă de dolar în trei săptămâni, iar preţurile alimentelor cresc constant.

”E o situaţie imposibilă. Nu există salariu care să facă faţă acestor scumpiri”, spune Yaite Verdecia, o gospodină din Havana.

Viața de zi cu zi, tot mai greu de suportat

Guvernul cubanez nu a detaliat modul în care intenţionează să gestioneze riscul unei crize umanitare. Ministerul de Externe a declarat vineri ”o urgenţă internaţională” după avertismentul SUA privind posibile tarife.

Între timp, viaţa cotidiana se reduce pentru mulţi la a-şi asigura strictul necesar: mâncare, gaz pentru gătit şi acces la apă. Cozile la benzină s-au lungit considerabil, iar carburantul vândut în pesos a dispărut, fiind disponibil doar în dolari, monedă greu accesibilă pentru majoritatea cubanezilor.

Transportul public şi privat este paralizat: autobuzele circulă rar, multe taxiuri nu mai au combustibil, iar altele şi-au dublat tarifele.

”Plăteşti cât cer sau rămâi acasă”, spune Daylan Perez, un tânăr de 22 de ani din Havana.

Nici trecerea la vehicule electrice nu mai ajută.

”Pot încărca taxiul doar patru sau cinci ore din cauza penelor”, spune Alexander Leyet, şofer de triciclu electric.

În lipsa unei alternative, oamenii îndură

În pofida dificultăţilor, puţini cubanezi vorbesc deschis despre proteste. Represiunile din 2021, pe fondul unei contracţii economice de 12% între 2019 şi 2024, alături de migraţia masivă din anii recenţi au diminuat opoziţia internă.

Nu sunt împotriva ţării mele… dar nu vreau să mor de foame”, spune Mirta Trujillo, o vânzătoare ambulantă de 71 de ani care plângea povestind că nu-şi mai poate permite alimente.

Pe măsură ce penele se înmulţesc, uneori 12 ore pe zi, se înmulţesc şi accidentele. Reuters a fost martor la un incident într-o intersecţie aglomerată din Havana, unde semafoarele nu funcţionau.

Transportul devine un drum nesfârşit: Julia Anita Cobas, o femeie de serviciu de 69 de ani, face zilnic un drum de 16 kilometri, care durează acum aproape patru ore dus-întors.

Plec înainte de răsărit şi nu ştiu niciodată cum mă voi întoarce.”

Mulţi cubanezi declară că nu cred că Washingtonul le va schimba viaţa în bine: ”De când m-am născut, SUA ne ameninţă. Suferim în fiecare zi. Dar am supravieţuit mereu”, spune Cobas.

Aimee Milanes, 32 de ani, rezumă situaţia: ”Ne scufundăm. Dar nu avem ce face. Totul se reduce la supravieţuire.”

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Cine este iubita lui Cătălin Cîrjan. Imagine rară cu Evelyn
fanatik.ro
image
Omul de afaceri care își făcea reclamă cu excremente de urs vrea să construiască un rival pentru DraculaLand: Dracula de lângă Miercurea Ciuc
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026: sumele în funcţie de experienţă şi studii
playtech.ro
image
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Amenzi de mii de lei dacă lași aceste obiecte pe palier, la bloc. Legea este clară
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Charlene și Albert de Monaco cu copiii lor Jacques și Gabriella GettyImages 461128212 jpg
Adevărul din spatele nașterii gemenilor lui Charlene și Albert de Monaco. Prințesa a trecut printr-o tristețe profundă
okmagazine.ro
Brian May foto Profimedia jpg
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea