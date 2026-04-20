Kremlinul salută inițiativa fostului președinte bulgar Rumen Radev, câștigător în alegeri, de reluare a „dialogului pragmatic” cu Rusia

Kremlinul a venit cu prima reacție publică după victoria electorală a fostului președinte bulgar Rumen Radev, în urma câștigării alegerilor parlamentare.

Kremlinul a salutat ceea ce a descris drept o disponibilitate de a căuta soluții prin dialog, mai degrabă decât prin confruntare, scrie Novinite.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a menționat că declarațiile lui Radev, precum și remarci similare ale altor lideri europeni, orientate spre rezolvarea disputelor prin dialog cu Rusia, sunt privite pozitiv la Moscova.

„Dorința pentru un dialog pragmatic” a fost descrisă drept un semnal important, iar Kremlinul a transmis că sprijină eforturile de a rezolva problemele existente în relațiile bilaterale.

De asemenea, Peskov a avertizat împotriva interpretării acestei situații ca fiind o schimbare mai amplă a poziției Europei față de Rusia, adăugând că este încă prea devreme pentru a vorbi despre o „încălzire” a relațiilor.

Partidul lui Rumen Radev, „Bulgaria Progresivă”, a obținut 44,7% din voturi după numărarea a peste 90% dintre buletine, un scor care îl plasează la mare distanță de rivali și îi oferă șansa de a guverna singur. În urma sa s-au clasat coaliția pro-europeană PP-DB, cu 13,2%, și formațiunea GERB, condusă de fostul premier Boiko Borisov, cu 13,4%.

„Este o victorie a speranței asupra neîncrederii, a libertății asupra fricii și, dacă vreți, a moralității”, a declarat Radev, într-o conferință de presă.

Rumen Radev, cunoscut pentru pozițiile eurosceptice și criticile față de sprijinul militar pentru Ucraina, a revenit în prim-plan politic după demisie, pe fondul protestelor anti-guvern.

Campania sa, bazată pe nemulțumirea față de corupție și instabilitate, a fost comparată cu stilul lui Viktor Orbán, mai ales prin apelurile la reluarea relațiilor pragmatice cu Moscova și revenirea energiei rusești în Europa.

Cu toate acestea, mesajul său rămâne echilibrat: critică unele politici ale UE, dar susține că Bulgaria își va continua parcursul european după aderarea la zona euro.