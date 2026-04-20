Bolojan îl felicită pe câștigătorul detașat al alegerilor din Bulgaria: „Aștept cu nerăbdare să promovăm prioritățile noastre comune în cadrul UE și NATO”

Premierul român Ilie Bolojan l-a felicitat luni, 20 aprilie, pe Rumen Radev pentru victoria la alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria,

”Îl felicit pe Rumen Radev pentru victoria sa clară în alegerile din Bulgaria. Ca vecini, aștept cu nerăbdare să consolidăm în continuare Parteneriatul Strategic dintre România și Bulgaria și să promovăm prioritățile noastre comune în cadrul UE și NATO. De asemenea, trebuie să ne continuăm activitatea de îmbunătățire a conectivității regionale și de consolidare a securității Flancului Estic și a regiunii Mării Negre”, a transmis Ilie Bolojan într-un mesaj pe X.

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, a obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare, potrivit rezultatelor oficiale,

Partidul său, „Bulgaria Progresivă”, a obținut 44,7% din voturi după numărarea a peste 90% dintre buletine, un scor care îl plasează la mare distanță de rivali și îi oferă șansa de a guverna singur. În urma sa s-au clasat coaliția pro-europeană PP-DB, cu 13,2%, și formațiunea GERB, condusă de fostul premier Boiko Borisov, cu 13,4%.

„Este o victorie a speranței asupra neîncrederii, a libertății asupra fricii și, dacă vreți, a moralității”, a declarat Radev, într-o conferință de presă.