search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Apărătorii ucrainenii au recuperat teren la Pokrovsk. Șeful armatei: „Apărarea orașului continuă”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

„Apărarea orașului Pokrovskului continuă”, a declarat marți șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski în cadrul unui briefing, precizând că forțele ucrainene au reușit să recâștige controlul asupra unei porțiuni de oraș, deși la un moment dat rămăsese fără trupe, relatează presa ucraineană.

image

Apărătorii ucraineni au recuperat circa 13 kilometri pătrați din totalul de 29 ai orașului Pokrovsk, începând de la mijlocul lunii noiembrie, iar Ucraina urmează să trimită mai multe trupe în zonă. Iar asta în care Rusia are deja peste 150.000 de soldați în zonă și își mărește în continuare efectivele.

Sîrski a confirmat retragerea unor unități ucrainene din anumite poziții care nu mai puteau fi apărate în mod eficiente - situate la  5–7 kilometri de Pokrovsk, și unde forțele rusești puneau presiune puternică.

„Acum câteva zile, am dat ordinul de retragere a militarilor noștri din pozițiile aflate la 5-7 kilometri de Pokrovsk, care încă se aflau acolo”, a spus el, adăugând că acele poziții nu mai puteau fi rotite și erau penetrate de forțele rusești.

Apărarea lor în continuare, a adăugat el, „nu era recomandabilă”.

Zona este puternic bombardată - de pildă, între 40 și 50% dintre bombele rusești cu planare lansate pe front sunt folosite în acest sector al frontului.

El a dezvăluit că în această toamnă a existat un moment în care Ucraina a rămas fără trupe în Pokrovsk, după care o contraofensivă ulterioară le-a permis să recupereze teren.

Rusia continuă să acumuleze trupe în zonă

Serhi Lefter, ofițer de comunicare în cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian, a declarat pentru RBC Ucraina că Rusia a mutat recent rezerve operaționale pentru a intensifica lupta în zona urbană Pokrovsk - Mărnohrad, confirmând monitorizarea de către Ucraina a acumulării de trupe de la sfârșitul lui noiembrie încoace.

Lefter a precizat că trupele rusești s-au stabilit în zonele sudice ale orașului Pokrovsk, în timp ce districtele nordice rămân sub control ucrainean. În lipsa unei linii de front stabile, forțele ucrainene continuă operațiunile de curățare a zonelor din cartierele disputate.

Infanteria rusă avansează „prin câmpuri” și suferă pierderi grele - de la începutul lunii decembrie trupele ucrainene au eliminat zeci de soldați ruși și au distrus majoritatea vehiculelor blindate care încercau să intre în oraș.

Anterior, pe 27 noiembrie, Sirski declara că trupele ucrainene au reușit să elibereze aproximativ 11,5 kilometri pătrați de forțele rusești din Pokrovsk - mai mult de o treime din teritoriul orașului.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a susținut că forțele sale au capturat 70% din Pokrovsk. Pe 1 decembrie, șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin că Pokrovsk a fost ocupat în întregime.

Analiști independenți, inclusiv Institutul pentru Studiul Războiului, au respins afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Pokrovsk ca fiind exagerate sau false, ca parte a unui efort mai amplu de a pune presiune asupra guvernelor occidentale, pe măsură ce luptele se intensifică în regiunea Donețk.


Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
Singura zodie care își transformă un vis măreț în realitate, azi, 10 decembrie 2025. Universul se aliniază pentru acest nativ
gandul.ro
image
Oficial! În Australia, copiii sub 16 ani nu mai pot folosi rețelele sociale
mediafax.ro
image
Statul român, dator cu bani la David Popovici: „E greu când nu ești recompensat!”. Ce sumă așteaptă campionul olimpic
fanatik.ro
image
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
libertatea.ro
image
Lucrul pe care România nu îl poate face pentru a ajuta Ucraina, dezvăluit de Nicușor Dan. Ce spune despre o înfrângere a Kievului
digi24.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Șefa ANM spune dacă vom avea zăpezi de sărbători
antena3.ro
image
Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
prosport.ro
image
Când se acordă prioritate de stânga: detaliul din Codul Rutier uitat de şoferi
playtech.ro
image
Pierdere grea pentru Universitatea Craiova! A ajuns pe masa de operație și nu va mai juca în 2025. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Ce studii are noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, și ce are trecut în CV: Puțini știu că a predat la Universitatea din București (document)
stiripesurse.ro
image
Încă o EXPLOZIE la un bloc din România! Câte victime sunt
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Wooooow! Mihai Ghiță arată FABULOS! Prezentatorul a slăbit aproape 30 de kilograme și zici că e alt om. Are și alt stil vestimentar, alt look și s-a schimbat complet
romaniatv.net
image
Monica Tatoiu, varianta românească de Sue Ellen. Pălăria albă cu glam texan de Dallas FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Șeful ANS i-a răspuns sincer lui David Popovici: „Da, e complet adevărat. Știți de ce nu i-am dat banii?” + Atac la Lipă
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Povestea controversată a lui Madeleine Astor, cea mai cunoscută văduvă din Statele Unite. Avea doar 18 ani când a rămas milionară
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
Artistele din „Epoca de Aur” cu cele mai frumoase picioare. Cezara Dafinescu, răsfățată de bărbații iubiți: „Până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine” Secretele cochetăriei
click.ro
FotoJet (46) jpg
Motivul halucinant pentru care Emmanuel Macron a apărut cu pantofi cu două numere mai mari. Imaginile sunt reale și au încins Internetul
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Liam Neeson a prezentat-o pe Pamela Anderson ca „viitoarea doamnă Neeson”! Au o idilă tumultuoasă

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani