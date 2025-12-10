Apărătorii ucrainenii au recuperat teren la Pokrovsk. Șeful armatei: „Apărarea orașului continuă”

„Apărarea orașului Pokrovskului continuă”, a declarat marți șeful armatei ucrainene Oleksandr Sîrski în cadrul unui briefing, precizând că forțele ucrainene au reușit să recâștige controlul asupra unei porțiuni de oraș, deși la un moment dat rămăsese fără trupe, relatează presa ucraineană.

Apărătorii ucraineni au recuperat circa 13 kilometri pătrați din totalul de 29 ai orașului Pokrovsk, începând de la mijlocul lunii noiembrie, iar Ucraina urmează să trimită mai multe trupe în zonă. Iar asta în care Rusia are deja peste 150.000 de soldați în zonă și își mărește în continuare efectivele.

Sîrski a confirmat retragerea unor unități ucrainene din anumite poziții care nu mai puteau fi apărate în mod eficiente - situate la 5–7 kilometri de Pokrovsk, și unde forțele rusești puneau presiune puternică.

„Acum câteva zile, am dat ordinul de retragere a militarilor noștri din pozițiile aflate la 5-7 kilometri de Pokrovsk, care încă se aflau acolo”, a spus el, adăugând că acele poziții nu mai puteau fi rotite și erau penetrate de forțele rusești.

Apărarea lor în continuare, a adăugat el, „nu era recomandabilă”.

Zona este puternic bombardată - de pildă, între 40 și 50% dintre bombele rusești cu planare lansate pe front sunt folosite în acest sector al frontului.

El a dezvăluit că în această toamnă a existat un moment în care Ucraina a rămas fără trupe în Pokrovsk, după care o contraofensivă ulterioară le-a permis să recupereze teren.

Rusia continuă să acumuleze trupe în zonă

Serhi Lefter, ofițer de comunicare în cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă al Forțelor de Asalt Aerian, a declarat pentru RBC Ucraina că Rusia a mutat recent rezerve operaționale pentru a intensifica lupta în zona urbană Pokrovsk - Mărnohrad, confirmând monitorizarea de către Ucraina a acumulării de trupe de la sfârșitul lui noiembrie încoace.

Lefter a precizat că trupele rusești s-au stabilit în zonele sudice ale orașului Pokrovsk, în timp ce districtele nordice rămân sub control ucrainean. În lipsa unei linii de front stabile, forțele ucrainene continuă operațiunile de curățare a zonelor din cartierele disputate.

Infanteria rusă avansează „prin câmpuri” și suferă pierderi grele - de la începutul lunii decembrie trupele ucrainene au eliminat zeci de soldați ruși și au distrus majoritatea vehiculelor blindate care încercau să intre în oraș.

Anterior, pe 27 noiembrie, Sirski declara că trupele ucrainene au reușit să elibereze aproximativ 11,5 kilometri pătrați de forțele rusești din Pokrovsk - mai mult de o treime din teritoriul orașului.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a susținut că forțele sale au capturat 70% din Pokrovsk. Pe 1 decembrie, șeful Statului Major General al Rusiei, Valeri Gherasimov, i-a raportat lui Putin că Pokrovsk a fost ocupat în întregime.

Analiști independenți, inclusiv Institutul pentru Studiul Războiului, au respins afirmațiile Rusiei privind capturarea orașului Pokrovsk ca fiind exagerate sau false, ca parte a unui efort mai amplu de a pune presiune asupra guvernelor occidentale, pe măsură ce luptele se intensifică în regiunea Donețk.



