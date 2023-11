Chatbot-ul rusesc Kandinsky a înfuriat din nou Kremlinul - de data aceasta pentru că a generat imagini considerate rusofobe. Când i s-a cerut să creeze o imagine cu „frumoasa Rusie” și „steagul rusesc”, chatbot-ul a generat o imagine cu un bărbat fără cap care stă în fața steagului rusesc - în culorile greșite.

Liderul partidului SRPZP, Serghei Mironov, a constatat, de asemenea, că atunci când i s-a cerut să prezinte „Ucraina", chatbotul a reușit să afișeze corect culorile steagului ucrainean. El a continuat să experimenteze cerându-i chatbotului să genereze imagini bazate pe regiunile pe care Rusia încearcă să le controleze.

După ce a introdus „Donbass este Rusia”, Kandinsky a generat o imagine a unui bărbat din armata rusă în fața unei case distruse, cu un steag roșu, galben și albastru suprapus, potrivit the-sun.com. Ca răspuns la „I am a Z-patriot”, lui Sergei i-a fost prezentată imaginea unei creaturi asemănătoare unui zombi.

El a declarat că toate cele de mai sus au contribuit la crearea unei „imagini negative a Rusiei”. El a spus: „Se poate presupune că, la crearea lui Kandinsky, au fost folosite evoluțiile statelor neprietenoase și nu au fost reelaborate”.

În continuare, Serghei și-a exprimat îngrijorarea pentru generațiile tinere de copii ruși. El a spus: „Ei nu vor ști cum arată steagul național al Rusiei și vor crede că Rusia este o țară înapoiată din punct de vedere științific”.

Dezvoltatorii Kandinsky de la Sberbank au fost chemați la procuratura rusă ca urmare a acestui fapt. Șeful Sberbank, German Gref, a declarat: „Atât noi, cât și Yandex am fost aduși imediat la procuratură.”

„Avem un model de generare a steagului rusesc - ei bine, este generativ, încearcă să îl îmbunătățească - a desenat și cupolele de la Catedrala Sfântul Vasile pe steag”, a mai spus el.

Putin, „dezbrăcat” la cerere de inteligența artificială

„Deputații au considerat acest lucru ca fiind o batjocură la adresa drapelului nostru național. Am oprit imediat anumite lucruri - nu mai generează simboluri de stat, generează o imagine prestabilită", a explicat German Gref.

El a sugerat, de asemenea, că acest lucru se datorează parțial faptului că IA își pierde creativitatea generațiilor. German Gref a spus: "Nu am mai văzut niciodată o astfel de persoană: Nu am putut afișa modelul în ultimele șase luni pentru că am înăsprit setările de securitate.”

„În același timp, modelul disponibil publicului a pierdut 12% din creativitate și acuratețe. Va trebui să trecem prin această perioadă. Avem nevoie de ajutorul statului în ceea ce privește îngăduința și înțelegerea faptului că deocamdată suntem ca niște copii aici - nu ar trebui să fim judecați prea mult", a mai spus el.

Dezvoltatorii de inteligență artificială au fost obligați să înăsprească setările de securitate după ce algoritmul a început să genereze imagini cu Putin dezbrăcat. Utilizatorii puteau introduce cererea „Putin gol" și primeau imagini necenzurate cu președintele rus, practic dezbrăcat.

Acest lucru a stârnit indignare, iar funcția a fost eliminată de atunci. Dacă utilizatorii încearcă acum să caute „Putin dezbrăcat", vor găsi imagini cu steagul rusesc - în culorile corecte.

Deși, cenzura nudiștilor l-a afectat doar pe Putin și poate fi ușor de ocolit. Cei care doresc în continuare să îl vadă pe președintele rus dezbrăcat o pot face prin simpla specificare a cererii lor și prin eliminarea cuvântului „naked" din ea.

„Acest domeniu nu trebuie reglementat”

În ceea ce privește consolidarea puterii inteligenței artificiale rusești, German a declarat: „Primul și cel mai important lucru este să încercăm să nu reglementăm acest domeniu, iar acesta este cel mai bun lucru pe care statul îl poate face.”

„Banca Centrală și-a publicat abordările privind politica în domeniul inteligenței artificiale - mi se pare că aceasta conține un concept foarte rezonabil, adică o abordare orientată spre risc și, în același timp, nu o suprareglementare.”

"Vedem exemple în care SUA și China folosesc inteligența artificială și, în același timp, creează toate condițiile pentru dezvoltarea acesteia, dar în același timp nu suprareglementează”, a continuat el.

„Și vedem abordarea europeană, unde mai întâi directiva digitală și apoi principiile de reglementare a inteligenței artificiale au ucis de fapt dezvoltarea inteligenței artificiale în Europa.”

„Iar astăzi, companii mai mult sau mai puțin mari încearcă să se relocheze în afara reglementărilor Uniunii Europene. Bineînțeles, este foarte important să nu repetăm acest lucru.”

„Mi se pare că, până acum, în Rusia, guvernul înțelege foarte bine acest lucru, iar Banca Centrală abordează acest lucru cu sobrietate și fără nicio teamă."

Unii au speculat că guvernul rus l-ar putea acuza acum pe German Gref pentru discreditarea armatei ruse - dar acest lucru rămâne de văzut.

Acest lucru urmează represiunilor dure împotriva opoziției față de Putin în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale simulate din 2024.