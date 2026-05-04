Kremlinul face scut în jurul lui Vladimir Putin din cauza temerilor de asasinat și lovitură de stat, potrivit unui raport al unui serviciu secret european

Kremlinul a intensificat semnificativ măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, pe fondul unei stări de neliniște generată de asasinatele unor oficiali militari de rang înalt și de temeri privind o posibilă tentativă de lovitură de stat, arată un raport al unui serviciu european de informații, consultat de CNN.

Potrivit documentului, noile reguli sunt stricte până la detalii aparent banale: bucătarii, gărzile de corp și fotografii care lucrează cu liderul de la Kremlin nu mai au voie să folosească transportul public, iar vizitatorii sunt supuși unor controale duble. În plus, apropiații președintelui pot utiliza doar telefoane fără acces la internet.

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în ultimele luni, după asasinarea unui general rus în decembrie 2025, eveniment care ar fi declanșat tensiuni serioase în interiorul aparatului de securitate. Semnalele indică o stare de disconfort în creștere la vârful puterii de la Moscova, pe fondul problemelor economice, al semnelor tot mai vizibile de nemulțumire internă și al dificultăților militare din Ucraina.

Deplasările lui Putin, limitate drastic

În paralel, deplasările lui Putin au fost limitate drastic. Liderul rus și familia sa ar fi renunțat inclusiv la reședințele obișnuite din regiunea Moscovei și de la Valdai. De altfel, potrivit raportului, în 2026 acesta nu a mai vizitat nicio unitate militară, în contrast cu aparițiile frecvente din anul precedent. Pentru a compensa absențele, Kremlinul ar difuza imagini preînregistrate.

De la începutul invaziei din Ucraina, în 2022, Putin ar petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, inclusiv în regiunea Krasnodar, la Marea Neagră.

Raportul apare într-un moment sensibil pentru Rusia, la patru ani de la declanșarea războiului, ale cărui costuri devin tot mai evidente. Estimările occidentale indică pierderi lunare de aproximativ 30.000 de militari răniți sau uciși, în timp ce câștigurile teritoriale rămân limitate. Atacurile cu drone ucrainene în interiorul Rusiei și problemele economice — inclusiv penele de semnal mobil din marile orașe — alimentează nemulțumirea chiar și în rândul claselor urbane favorabile Kremlinului.

Cu ochii pe Serghei Șoigu

Documentul oferă și detalii rare despre tensiunile interne din sistemul de securitate rus. Printre concluziile notabile se numără suspiciunile legate de Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate, considerat o posibilă sursă de risc din perspectiva unei lovituri de stat, dată fiind influența sa în rândul armatei.

Situația acestuia s-a complicat după arestarea, pe 5 martie, a fostului său adjunct, Ruslan Țalikov, acuzat de corupție. Anchetatorii ruși au invocat fapte de delapidare, spălare de bani și luare de mită — acuzații frecvente în rândul elitei militare, dar care s-au înmulțit după invazia Ucrainei.

Totuși, raportul nu oferă dovezi concrete împotriva lui Șoigu, iar o eventuală încercare de răsturnare a lui Putin ar marca o schimbare majoră de loialitate. În plus, publicarea acestor informații ridică semne de întrebare privind intențiile serviciilor europene, care ar putea urmări și amplificarea percepției de instabilitate la Moscova.

Nu este prima dată când Putin se confruntă cu o astfel de amenințare: în iunie 2023, liderul rus a supraviețuit unei tentative de revoltă conduse de Evgheni Prigojin, care a eșuat înainte de a ajunge la Moscova.

Raportul menționează și un episod tensionat petrecut la Kremlin la finalul anului trecut, după asasinarea unui general rus. Atunci, șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, l-ar fi criticat dur pe directorul FSB, Aleksandr Bortnikov, pentru eșecul în protejarea ofițerilor de rang înalt. În replică, serviciile speciale ar fi invocat lipsa resurselor.

În urma acestei ședințe tensionate, Putin ar fi extins atribuțiile Serviciului Federal de Protecție (FSO), oferind protecție suplimentară pentru încă zece comandanți de rang înalt și, ulterior, întărindu-și propriul sistem de securitate.

În mod oficial, Kremlinul nu a comentat informațiile. Cert este însă că, pe fondul amenințărilor tot mai complexe — inclusiv utilizarea dronelor în tentative de asasinat — autoritățile ruse par să își consolideze apărarea, într-un climat dominat de suspiciune, presiune militară și incertitudine politică.