Putin face schimbări la vârful conducerii agenției ce se ocupă cu operațiuni de influență și spionaj în străinătate

Președintele rus Vladimir Putin a decis schimbarea conducerii uneia dintre cele mai sensibile structuri de influență externă ale Moscovei, într-un moment în care activitatea acesteia este tot mai atent analizată la nivel internațional.

Luni, liderul de la Kremlin l-a demis pe Evgheni Primakov din funcția de șef al Rossotrudnichestvo, agenția responsabilă de diplomația culturală a Rusiei. În locul său a fost numit Igor Ceaika, fiul fostului procuror general al Federației Ruse.

Instituția, aflată în subordinea Ministerului rus de Externe, este considerată un instrument-cheie prin care Moscova își promovează influența în afara granițelor, prin așa-numita „soft power”. Rețeaua pe care o coordonează include zeci de centre culturale cunoscute drept „Casele Rusiei”, dar și programe dedicate comunităților rusofone și simpatizanților Kremlinului din străinătate.

Evgheni Primakov, nepotul fostului premier rus cu același nume, conducea agenția din iunie 2020. Mandatul său s-a desfășurat însă într-o perioadă marcată de tensiuni crescânde între Rusia și Occident, mai ales după invazia pe scară largă a Ucrainei.

După expulzările masive de diplomați ruși din 2022, multe dintre aceste centre culturale au intrat în vizorul autorităților occidentale, fiind suspectate că ar funcționa, de fapt, ca platforme pentru operațiuni de influență sau chiar activități de informații.

În același timp, de la începutul războiului din Ucraina, „Casele Rusiei” au devenit tot mai active în promovarea narativelor Kremlinului în exterior, potrivit mai multor analize.

Reacțiile nu au întârziat să apară. În 2025, Azerbaidjanul a cerut suspendarea activității centrului din Baku, după apariția unor informații privind posibile legături cu serviciile de informații. Ulterior, și Republica Moldova și a luat măsuri similare, parlamentul de la Chișinău votând închiderea Centrului Rus pentru Știință și Cultură, invocând riscuri la adresa securității naționale. Și România a închis Centrului Rus pentru Cultură și Știință din București.

Schimbarea de la vârful agenției vine, astfel, într-un context tensionat, în care instrumentele de influență ale Rusiei sunt tot mai contestate și restricționate pe plan internațional.