Putin „supraveghează personal” dezvoltarea armelor nucleare, spune un oficial rus

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, „supraveghează personal” dezvoltarea armelor nucleare ale țării, a declarat șeful corporației de stat pentru energie atomică, Alexei Likhachev, relatează The Sun. Declarațiile vin pe fondul unei dispute între oficiali ruși cu privire la intențiile Moscovei.

Likhachev a subliniat rolul central al armamentului nuclear în strategia Rusiei, afirmând că „scutul nostru nuclear, sabia noastră nucleară – rămâne sarcina noastră principală”.

„Președintele Federației Ruse [Putin] supraveghează personal crearea de arme bazate pe noi principii fizice și menținerea capacității de luptă a soluțiilor existente”, a precizat el.

Declarațiile vin pe fondul unor mesaje contradictorii transmise de oficiali ruși. Dmitri Medvedev, fost președinte și aliat apropiat al lui Putin, a avertizat asupra unei „posibilități reale” de „apocalipsă nucleară”. „Conflictul nostru cu lumea occidentală este de natură existențială. Și, din păcate, nu în fac iluzii despre ceea ce va urma”, a declarat el.

Negări oficiale privind utilizarea armelor nucleare

În schimb, Andrei Belousov, ambasador special al Ministerului rus de Externe, a respins aceste afirmații, calificându-le drept speculații nefondate. „Considerăm necesar să respingem speculațiile neîntemeiate potrivit cărora Rusia ar lua în calcul utilizarea armelor nucleare în Ucraina sau ar amenința cu folosirea lor”, a spus el.

Belousov a ținut să sublinieze că Moscova încearcă să evite o confruntare directă între puterile nucleare: „Rusia nu este interesată de escaladarea tensiunilor. Este în interesul nostru ca armele nucleare să nu fie folosite niciodată.”

Între timp, Ucraina a cerut clarificări privind intențiile Rusiei. Colonelul Pavlo Yelizarov din cadrul forțelor armate ucrainene a declarat: „Dacă creștem eficiența și le provocăm mai multe pierderi, iar ei experimentează deprimare pe linia frontului, nu exclud o contraofensivă. Am putea menține poziții pe anumite linii. Întrebarea este dacă vor folosi arme nucleare tactice. Este o problemă internațională și s-ar cuveni să înceapă discuții pe această temă.”

Tensiuni cu NATO și amenințări la adresa statelor baltice

Rusia a transmis un avertisment dur către patru state NATO – Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania – în legătură cu atacurile cu drone ucrainene. Kremlinul susține că aceste țări ar fi permis dronelor să le traverseze spațiul aerian pentru a lovi ținte strategice, inclusiv un port petrolier din apropiere de Sankt Petersburg.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a amenințat cu posibile lovituri militare împotriva acestor state. Toate cele patru țări, protejate de articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, au negat acuzațiile.

Deputatul rus Andrei Kolesnik a calificat declarațiile lui Șoigu drept un „avertisment final”, emis cu autoritatea lui Putin, și a avertizat statele baltice să nu facă „greșeala” de a acționa cu „impunitate” împotriva Rusiei.