Vineri, 1 Mai 2026
Adevărul
Putin „supraveghează personal” dezvoltarea armelor nucleare, spune un oficial rus

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, „supraveghează personal” dezvoltarea armelor nucleare ale țării, a declarat șeful corporației de stat pentru energie atomică, Alexei Likhachev, relatează The Sun. Declarațiile vin pe fondul unei dispute între oficiali ruși cu privire la intențiile Moscovei.

Dmitri Medvedev si Vladimir Putin FOTO EPA-EFE

Likhachev a subliniat rolul central al armamentului nuclear în strategia Rusiei, afirmând că „scutul nostru nuclear, sabia noastră nucleară – rămâne sarcina noastră principală”

„Președintele Federației Ruse [Putin] supraveghează personal crearea de arme bazate pe noi principii fizice și menținerea capacității de luptă a soluțiilor existente”, a precizat el.

Declarațiile vin pe fondul unor mesaje contradictorii transmise de oficiali ruși. Dmitri Medvedev, fost președinte și aliat apropiat al lui Putin, a avertizat asupra unei „posibilități reale” de „apocalipsă nucleară”. „Conflictul nostru cu lumea occidentală este de natură existențială. Și, din păcate, nu în fac iluzii despre ceea ce va urma”, a  declarat el.

Negări oficiale privind utilizarea armelor nucleare

În schimb, Andrei Belousov, ambasador special al Ministerului rus de Externe, a respins aceste afirmații, calificându-le drept speculații nefondate. „Considerăm necesar să respingem speculațiile neîntemeiate potrivit cărora Rusia ar lua în calcul utilizarea armelor nucleare în Ucraina sau ar amenința cu folosirea lor”, a spus el.

Belousov a ținut să sublinieze că Moscova încearcă să evite o confruntare directă între puterile nucleare: „Rusia nu este interesată de escaladarea tensiunilor. Este în interesul nostru ca armele nucleare să nu fie folosite niciodată.”

Între timp, Ucraina a cerut clarificări privind intențiile Rusiei. Colonelul Pavlo Yelizarov din cadrul forțelor armate ucrainene a declarat: „Dacă  creștem eficiența și le provocăm mai multe pierderi, iar ei experimentează deprimare pe linia frontului, nu exclud o contraofensivă. Am putea menține poziții pe anumite linii. Întrebarea este dacă vor folosi arme nucleare tactice. Este o problemă internațională și s-ar cuveni să înceapă discuții pe această temă.”

Tensiuni cu NATO și amenințări la adresa statelor baltice

Rusia a transmis un avertisment dur către patru state NATO – Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania – în legătură cu atacurile cu drone ucrainene. Kremlinul susține că aceste țări ar fi permis dronelor să le traverseze spațiul aerian pentru a lovi ținte strategice, inclusiv un port petrolier din apropiere de Sankt Petersburg.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, a amenințat cu posibile lovituri militare împotriva acestor state. Toate cele patru țări, protejate de articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, au negat acuzațiile.

Deputatul rus Andrei Kolesnik a calificat declarațiile lui Șoigu drept un „avertisment final”, emis cu autoritatea lui Putin, și a avertizat statele baltice să nu facă „greșeala” de a acționa cu „impunitate” împotriva Rusiei.

